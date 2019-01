Serdent resuelve las dudas sobre manchas en los primeros dientes, dentífricos para el sangrado de encías y fracturas en piezas dentales

Pregunta del lector: Hola, a mi hija de 16 meses le están saliendo los dientes ahora. En los dientes de al lado de las palas le han salido unas manchas marrones. ¿Pueden ser caries?, ¿tiene algo que ver con que le siga dando el pecho?, ¿debería lavarle ya los dientes con pasta dentífrica?

Respuesta de la doctora: Puede tratarse de caries, alguna tinción o de algún defecto del esmalte, pero desde luego no tiene que ver con la lactancia. Lo mejor es que la revise un odontopediatra. Para su cepillado lo que te recomiendo es que le limpies los dientes con una gasa humedecida o un cepillo especial para su edad. El uso de las pastas de dientes es recomendable a partir de los 2 años y en pequeña cantidad.

Uso de clorhexidina

Pregunta del lector: Como me sangran mucho las encías, la farmacéutica me ha recomendado una pasta con clorhexidina, pero llevo unos días usándola y no he notado ningún cambio. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me beneficia exactamente esta pasta?

Respuesta de la doctora: El sangrado indica que tienes gingivitis, y una de las principales causas de la gingivitis es el sarro. La clorhexidina es un desinfectante que ayuda a reducir las bacterias de tu boca pero no puede eliminar el sarro. Te recomiendo que acudas a tu dentista de confianza para que te revise y te haga una tartrectomía si fuese necesario.

Rotura de dientes

Pregunta del lector: El otro día me caí al suelo y se me rompió un diente, pero no de manera convencional, es como si tuviese una raja o se hubiese astillado, pero no se aprecia que me falte un trozo de diente. ¿Qué debo hacer? ¿Debería ponerme una funda o reconstruir la pieza?

Respuesta de la lectora: Lo primero que te recomiendo es que acudas al dentista para que te revise y te haga radiografías. En principio parece que solo te has hecho una pequeña fisura en el esmalte, para lo que no es necesario ningún tratamiento. Es importante que vigiles la evolución de tu diente, si comienzas a tener molestias o notas algún cambio de coloración no dudes en consultárselo a tu odontólogo.