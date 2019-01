¿El jarabe puede provocar caries? La doctora Ileana Santos resuelve las dudas de los lectores

Desde la clínica dental Serdent, la doctora Ileana Santos resuelve las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es, recomendado a su vez una visita al especialista para que este pueda hacer un diagnóstico correcto, pues la prevención es la mejor manera de superar ese miedo y reducir el dolor de cualquier enfermedad bucodental.

Jarabe y caries

Pregunta del lector: He leído que los jarabes, por su contenido en azúcar, pueden provocar caries en los niños. ¿Debo lavarle los dientes a mi hijo después de darselo? ¿Es mejor que opte por los medicamentos en formato pastilla para evitar que le puedan aparecer?

Respuesta de la doctora: Para los niños es mucho mas fácil tomar un jarabe que una pastilla, por eso es el formato mas común, aunque tengan un contenido alto en azúcares. Ya que generalmente su uso en el tiempo es limitado, no suele ser necesario aumentar el número de cepillados diario.

Ortodoncia

Pregunta del lector: Hola, tengo 31 años y desde siempre he tenido los dientes de abajo un poco apiñados. Aunque no me supone ningún problema, ahora estoy pensando en ponerme una ortodoncia para corregirlo. ¿Cuál es la que da resultados más rápidos: los brackets o las fundas invisibles?

Respuesta de la doctora: Los apiñamientos inferiores tienen tendencia a empeorar con los años, así que haces bien en corregirlo. Cualquiera de los dos sistemas de ortodoncia que has nombrado dan excelentes resultados. Los tiempos de tratamiento son ligeramente más largos en las fundas invisibles, pero a cambio ofrecen ventajas estéticas.

Llagas en la boca

Pregunta del lector: Últimamente me están saliendo muchas llagas en la boca, sobre todo en las encías y en la lengua. He leído que puede ser por higiene... ¿si me lavo más los dientes me aparecerán menos? ¿Hay algún remedio para que se curen más rápido?

Respuesta de la doctora: La aparición de llagas suele tener varias causas: bajada de defensas, mala alimentación, problemas digestivos, estrés e incluso reacciones alérgicas. No son graves pero si muy molestas. Desde luego una correcta higiene te ayudará a evitar posibles infecciones, pero desecha los colutorios con alto contenido en alcohol porque te irritarán más. En el mercado existen geles con ácido hialurónico que ayudan a acelerar la curación de estas molestas heridas.