Nueva edición de la entrega de los Premios Artes & Letras

La actuación de los músicos Luis Lucía y Consuelo Roy, al piano y con su bandoneón, se encargó de crear una cálida y emotiva atmósfera que perduraría hasta el final de la gala de entrega de los galardones que, patrocinada por Edelvives, se desarrollaron en el salón principal de la sede de Caja Rural de Aragón.



En su desarrollo, subieron al escenario los premiados, protagonistas de la velada, que agradecieron de forma reiterada la importante labor de la difusión cultural que todas las semanas recoge en sus páginas el suplemento de HERALDO DE ARAGÓN. Así, la escritora Irene Vallejo, la primera galardonada en dirigirse a la audiencia, merecedora del premio de Literatura, no dudó en dedicar su distinción a su coordinador Antón Castro, por "dar prestigio a las iniciativas culturales". Recordó con cariño sus columnas en este diario y aquella reseña de su primera novela que leyó emocionada en él.



Después, recogía el galardón Edelvives de Literatura Infantil y Juvenil Sandra Araguás, quien admitía estar muy sorprendida y agradecida por el reconocimiento. La escritora se define como "cuentista tres veces, porque los cuentos me llegan por las orejas, porque la vida me hizo narradora y porque las historias no me dejaban dormir y tenía que sacarlas de mi cabeza".



La imagen ganó relevancia con la obra del ilustrador, caricaturista y pintor Luis Grañena, que recibía el premio de Artes Plásticas, agradeciendo especialmente que procediera de sus "compañeros y amigos".