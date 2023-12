"Al hacer una fotografía me influyen las miles que he visto en mi vida"

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca es testigo de excepción del trabajo de Rafael Navarro. El fotógrafo zaragozano expone allí su muestra ‘Simbiosis’ que, como él mismo define, "es una exposición en la que se establece un dialogo entre la naturaleza y la arquitectura!. A través de veintiocho fotografías que componen cada serie, dan cuenta del gusto de Navarro por el orden, las cifras significativas y las proporciones naturales.

‘Simbiosis’ forma parte de una trilogía. Como explica Navarro, "realmente las tres partes representan lo mismo". "La trilogía tiene una primera parte que son imágenes de la naturaleza, una segunda que son imágenes de la huella del hombre en el planeta como a través de la arquitectura y la tercera, ‘Simbiosis’, es la convivencia de las dos anteriores", continúa.

Hasta el 3 de marzo, oscenses y visitantes podrán descubrir el último trabajo de un artista cuya forma de trabajar consiste en descontextualizar lo que fotografía. "Si fotografío un árbol no me interesa el aspecto botánico, si no las emociones que me produce. Intento fotografiar mis sentimientos", narra.

Esta forma de enfocar su profesión hace que su modo de trabajo sea especial. "Cuando me enfrento a la tarea de escoger qué fotografiar, selecciono lo que me dice algo", asevera. No tiene por qué ser la totalidad de un elemento. "No hago documentalismo. Elijo aquellas partes de un todo que me sugieren algo independientemente del contexto en el que se encuentran", asevera quien es académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis desde 2010 y recibió el Premio Aragón Goya otorgado por el Gobierno de Aragón en 2013. Estos premios o el Artes & Letras de Fotografía considera que son agradables de recibir porque es un reconocimiento a nivel público.

En su larga trayectoria, que comenzó a mediados de la década de los setenta del siglo XX, se ha dado cuenta de que hay diferentes expresiones artísticas que se inspiran unas con otras. "Una fotografía puede estar inspirada por una sinfonía de Beethoven o por un libro que has leído», explica el artista, quien considera que el cerebro es una esponja «y cuando la exprimes sale lo que tú haces".

Navarro afirma que su obra está influenciada por otros fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo, Edward Weston o Eikoh Hosoe, pero también es consciente de que influye el día a día al ponerse detrás del objetivo. "Al hacer una fotografía me influyen las miles de fotografías que he visto", concluye.