"Mis dos profesiones, ornitólogo de campo y escritor, son antitéticas"

Nacido en Barcelona, pero residente en Jaca desde hace años, Francisco Ferrer Lerín ha recibido con gran satisfacción el Premio Especial del Jurado de los galardones Artes & Letras. "Ha sido el segundo reconocimiento que he recibido en Aragón", explica, al tiempo que aclara que es muy difícil que a uno lo reconozcan si no se identifica del todo con una comunidad autónoma: "Como yo nací en Barcelona y no escribo en catalán, allí no soy reconocido, aquí tampoco como aragonés, y en Andalucía, que es como mi segunda patria porque mi mujer es andaluza, dicen que tengo acento maño, así que me considero europeo", bromea.

A sus 81 años, admite que este reconocimiento se refiere a toda una trayectoria, aunque quiere dejar claro que sigue escribiendo en la actualidad: "Por eso este año se ha publicado mi obra bajo el título ‘Poesía reunida’ (Tusquets), y no ‘poesía completa’ como quería la editorial, y es que aún no estoy muerto del todo y se pueden seguir añadiendo poemas a mi obra", explica volviendo a hacer gala de su gran sentido del humor. Sin duda, es este uno más de los rasgos característicos de su obra literaria, que comenzó en las postrimerías de la década de los cincuenta, situándose a caballo entre esta generación intelectual y la posterior de los novísimos, como él mismo señala: "Es el final de la poesía social y es el comienzo en la utilización de una cultura con unas miras más amplias, que bucea en las literaturas contemporáneas de otros países. –Y continúa– Es la primera vez que el cine interviene en la poesía, y que autores norteamericanos y europeos entran en nuestras puertas".

"Mi obra se enmarca al final de la poesía social de los 50"

Se dice de Francisco Ferrer Lerín que es uno de los escritores españoles más inclasificables tanto por su estilo, original y distinto, como por su versatilidad: poeta, narrador, ensayista, teórico del arte casual, enamorado del lenguaje... y reconocido ornitólogo. Al preguntarle por cómo conjuga su actividad literaria con la científica, explica que "para mí las dos profesiones, ornitólogo de campo y escritor, son antitéticas, de hecho los años que me dediqué profesionalmente a la ornitología dejé de escribir, pero un buen día me llamaron de Barcelona, fui a dar una conferencia, aparecieron unos individuos que eran seguidores de mi obra y me obligaron a volver al panorama literario".

Y es que el premiado es médico y estudió Ciencias de la Naturaleza para licenciarse después en Filología Hispánica, "haciendo la tesis doctoral a caballo entre la ornitología y la literatura", matiza.