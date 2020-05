¿Molestias o dolor al correr? El traumatólogo Luis Herrero Barcos contesta

Esta semana, el doctor Luis Herrero Barcos, miembro del equipo de Traumatología del hospital Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha resuelto las dudas sobre dolor o molestias al correr que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el especialista recomienda la visita a un médico.

Rotura de menisco

Pregunta del lector: Buenos días. Tengo los meniscos externo e interno rotos desde hace cinco meses, según una resonancia, y el traumatólogo me aconsejó ejercicios de fuerza, pedaleo y natación. Noto molestias y pinchazos en el menisco interno ocasionalmente y aún no me atrevo a correr, habiendo mejorado bastante a la hora de caminar. Mi pregunta es si operar es la mejor opción con el fin de poder correr.

Respuesta del doctor: El tratamiento de una rotura de menisco en una persona activa, deportista, es quirúrgico. La cirugía es sencilla, por artroscopia, y con una recuperación breve y buen resultado final. Como complemento de la cirugía sería interesante plantear alguna terapia biológica/regenerativa. Las terapias de medicina regenerativa tienen por objetivo preservar y potenciar el cartílago articular, especialmente importante en personas deportistas aunque sea a nivel de aficionado, y representan una opción viable para el control de los síntomas y mejoría de la calidad de vida. Se pretende alargar todo lo posible la funcionalidad de tu articulación y evitar o frenar el desarrollo de condromalacia o artrosis en un futuro. Por todo esto, podrías beneficiarte de terapias biológicas como es la infiltración de factores de crecimiento plaquetario, obtenidos de tu sangre.

Calcificación en el tendón de Aquiles

Pregunta del lector: Hola. Hace un año que me operaron de una calcificación en el tendón de Aquiles. He intentado correr pero no puedo, no por dolor en el tendón, más bien por dolor en la parte lateral e inferior derecha del tobillo, la cual se inflama ¿Qué puede ser?

Respuesta del doctor: En primer lugar, habría que realizar alguna prueba diagnóstica actualizada para comprobar el estado del tendón intervenido y de la propia articulación del tobillo. No es infrecuente que haya fenómenos degenerativos, de desgaste tanto en dicho tendón como en la articulación del tobillo. Si se confirman estos procesos degenerativos de fondo y, en función de su grado, los tratamientos posibles incluyen la colocación de órtesis o plantillas que limiten el apoyo o la carga sobre esa zona inflamada. Si no es suficiente, se puede plantear realizar infiltraciones especialmente de factores de crecimiento o células madre que pueden repetirse varias veces a intervalos razonables de tiempo y que pueden llegar a ser una solución curativa. Como último escalón, si todo falla, se puede reevaluar una nueva cirugía.

Tendón rotuliano

Pregunta del lector: Tengo molestias en el tendón rotuliano. Soy corredor y al entrenar siento dolor. ¿De qué puede tratarse?, ¿hay solución?

Respuesta del doctor: Las tendinitis del tendón rotuliano son procesos inflamatorios del propio tendón, muchas veces asociados a la bursitis, que es la inflamación de su vaina (la 'bursa'). La mayor parte de estas inflamaciones suelen ser por sobrecarga o traumatismos. Generalmente, se tratan por escalones, lo primero que deberías hacer es limitar las actividades (caminar mucho, deporte, etc) y tener una pauta de antiinflamatorios para tomar. Al igual que en los casos anteriores, en las tendinitis se puede plantear un tratamiento de medicina regenerativa con infiltraciones de factores de crecimiento plaquetario o células madre, mucha veces con buenos resultados. Finalmente, si lo anterior no es suficiente, existen cirugías que pueden resolver el problema.

