Medicina regenerativa y factores de crecimiento, ¿en qué casos pueden aplicarse en la rodilla? El doctor Javier Domingo contesta

El uso de páginas web y redes sociales para resolver dudas sobre salud está cada vez más extendido. Pero, a pesar de la gran cantidad de información que puede encontrarse en ellas, es necesario saber cómo filtrarla. Para evitar confusiones, el doctor Javier Domingo Cebollada, jefe de la unidad de Traumatología de Quirónsalud Zaragoza, ha contestado a las preguntas enviadas por los lectores al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor, experto del Instituto Aragonés de Traumatología, recomienda la visita a un especialista.

Rodilla entumecida

Pregunta del lector: Hace unos tres días, paseando, noté una molestia en una rodilla, como si, de repente, no estuviera en su sitio, pero fue algo casi puntual y consideré que no debió de ser nada relevante. Sin embargo, llevo desde entonces con la sensación de tener esa rodilla como agarrotada o entumecida. No tengo más síntomas ni se aprecia nada en una inspección visual. Tampoco me impide ningún tipo de movimiento, ni sufro ningún dolor concreto. Tengo 39 años y nunca he tenido problemas con las articulaciones. Gracias por la atención.

Respuesta del doctor: Podría tratarse de un episodio de subluxación de rótula o ser síntoma de una desalineación rotuliana, aunque dado que no hay episodios anteriores y la sintomatología tampoco es clara convendría realizar una exploración clínica y complementarla probablemente con alguna prueba de imagen (quizá una resonancia magnética). Aunque usted con 39 años es relativamente joven, sí que se trata de una edad en la que muchas veces empiezan a aparecer o a manifestarse problemas de condromalacia (desgaste del cartílago articular) que son especialmente frecuentes en las rodillas y pueden limitar con el tiempo la actividad física y/o deportiva. Hoy en día, hay muchos tratamientos para este tipo de patología (condroprotectores, ácido hialurónico y, especialmente toda la línea de medicina biológica y regenerativa que incluye las infiltraciones con factores de crecimiento, células madre, etc).

Dolor en la rodilla izquierda

Pregunta del lector: Buenas tardes, soy una mujer de 58 años y llevo 8 meses con dolor en la rodilla izquierda. Me hicieron RX y resonancia y no ha salido nada. Me han puesto tres infiltraciones de ácido hialurónico y tres de corticoides y sigo con dolor. Me cuesta caminar y no puedo extender la rodilla del todo. He ido al fisioterapeuta, hago los ejercicios en casa, pero no mejoro. Me gustaría que me diese su opinión de lo que puedo tener. Gracias

Respuesta del doctor: Entiendo teniendo en cuenta por una parte su edad y por otra parte que su especialista ha decidido tratarla con infiltraciones de ácido hialurónico que hay un componente en mayor o menor medida de patología degenerativa (artrosis) aunque no sea en grado severo o evidente en las radiografías y resonancia. Muchas veces, la artrosis moderada provoca dolor y limitación funcional y los síntomas que cuenta usted. Si ya le han tratado con ácido hialurónico sin éxito yo le recomendaría los tratamientos de medicina biológica o regenerativa, concretamente las infiltraciones con factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son proteínas que se encuentran en nuestra sangre y desempeñan una importante función en la comunicación intercelular para la reparación de lesiones. Al infiltrar factores de crecimiento directamente en la lesión, se acelera y mejora el proceso de regeneración celular acortando el tiempo de recuperación, y se reduce el dolor. Se obtienen de la sangre periférica del propio paciente. Las técnicas de terapia biológica son mínimamente invasivas, no dolorosas y se realizan de forma ambulatoria.

Contusión

Pregunta del lector: Hola, soy una persona de 69 años. Hace tres semanas sufrí una caída. No le di mayor importancia, solamente me hice unas heridas en la rodilla. Me gusta andar mucho y nunca he tenido problemas en las rodillas, pero a los siete días de sufrir la caída he empezado a tener molestias y me canso al caminar. No sé qué puede ser, ya que no he tenido ningún tipo de inflamación, solamente es que ahora tengo molestias y un dolor moderado cuando llevo un tiempo paseando. ¿Podría hacer algún tipo de ejercicio para mejorar el problema?

Respuesta del doctor: Antes de plantearse si conviene algún tipo de ejercicio o tratamiento con el fisioterapeuta lo que hay que hacer es diagnosticar correctamente qué le ha ocurrido. Hay un antecedente traumático (la caída) que puede haber originado alguna lesión aunque no haya externamente inflamación. Como en el caso del paciente de la primera pregunta, convendría que acudiera a la consulta de algún traumatólogo, realizar una exploración clínica y complementarla con alguna prueba de imagen. Una vez que sepamos si es una simple contusión o hay algo más se puede plantear como parte del tratamiento los ejercicios de rehabilitación o lo que proceda.

