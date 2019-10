Condromalacia, bursitis y otros problemas de rodilla: el doctor Herrero Barcos responde

Las dudas sobre problemas de rodilla son algunas de las más frecuentes en internet. Para evitar confusiones y ayudar a los lectores, el doctor Herrero Barcos, miembro del equipo de Traumatología de Quirónsalud Zaragoza, ha contestado a las preguntas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Condromalacia

Pregunta del lector: Tengo 66 años, llevo corriendo maratones y medios maratones desde los 40 y estoy operado de menisco en las dos rodillas. Desde hace dos años me han diagnosticado condromalacia grado 4. Mi pregunta es si puedo seguir corriendo y si sería bueno infiltrar en las rodillas.

Respuesta del doctor: La condromalacia hace referencia a un proceso degenerativo del cartílago que 'tapiza' las superficies articulares de femur y tibia. Hay varios grados, en tu caso, el grado 4, es el más avanzado. Las intervenciones de menisco en las que probablemente se retiró parte de ellos puede agravar el problema al no existir esa 'almohadilla' intermedia que absorbe cargas y protege al cartílago.

La decisión de continuar con el deporte suele estar modulada en base a la limitación funcional que presentes al realizarlo. No obstante, la infiltración con factores de crecimiento y células madre puede beneficiarte de cara a retrasar todo lo posible el desgaste del cartílago y poder evitar medidas más invasivas en el futuro.

Sinovitis y bursitis

Pregunta del lector: Buenas tardes, no puedo terminar de flexionar mi rodilla a causa de sinuvitis, bursitis, y las terapia no me hacen nada. Me recomendaron el plasma. ¿Qué opina usted?

Respuesta del doctor: La sinovitis y la bursitis son ambos procesos inflamatorios que afectan a dos estructuras que componen la rodilla y que por múltiples causas pueden generar dolor y limitación. La falta de la flexión de la rodilla por un cuadro de bursitis o sinovitis que no responde a tratamiento conservador puede requerir tratamiento quirúrgico para retirar ese tejido afecto de inflamación crónica. El tratamiento se realiza preferiblemente por artroscopia, asociado a la aplicación de factores de crecimiento por su efecto regenerador y antiinflamatorio local.

Dolor en la rodilla

Pregunta de la lectora: Mujer de 58 años, llevo 7 meses con dolor en rodilla izquierda. En la resonancia y las radiografías no ha salido nada. Me duele por delante al andar y no puedo estirar la rodilla del todo. Me han puesto ácido hialurónico y tres infiltraciones de antiinflamatorio. También he ido al fisio, pero sigo con dolor y dificultad para caminar. ¿Qué me aconseja?

Respuesta del doctor: El dolor anterior de rodilla con la deambulación suele tener relación con alteraciones en la articulación patelo femoral, es decir, afectación del cartílago entre la rótula y el fémur. El hallazgo más común suele ser el reblandecimiento o desgaste en mayor o menos grado del cartílago articular. De ser así, el tratamiento mediante medicina regenerativa con factores de crecimiento y células madre puede ser beneficioso para mitigar las dolencias de este origen. Sería recomendable repetir alguna prueba radiológica para comprobar si en estos 7 meses ha habido algún cambio que se pueda objetivar.

No obstante, de no evidenciarse lesión con nuevas pruebas deberían explorarse otras regiones anatómicas como la cadera o columna, que pueden justificar el dolor en esa región de la rodilla.

- Envíe su consulta pinchando aquí