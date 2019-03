Cada día los buscadores de internet se llenan de consultas sobre traumatología. Desde síntomas, roturas o tratamientos hasta la búsqueda de métodos ‘milagro’, que encuentran respuesta y pueden poner en riesgo la salud del internauta. Por eso, para evitar caer en los bulos y falsos mitos, el doctor Luis Herrero Barcos, miembro de la unidad de Traumatología del hospital Quirónsalud de Zaragoza, ha respondido a las preguntas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más preciso, los doctores, miembros del Instituto Aragonés de Traumatología, recomiendan visitar a los especialistas.

Tratamiento con factores del crecimiento

Pregunta del lector: Estoy operado de menisco, ¿me convendría el tratamiento con factores de crecimiento?

Respuesta del doctor: El tratamiento con factores de crecimiento aporta ventajas antiinflamatorias y regenerativas que complementan la cirugía de menisco. De todas formas, no todas las roturas meniscales ni su reparación son iguales. En caso de que se haya realizado una sutura meniscal su capacidad regenerativa puede ser crucial para la buena integración del menisco. Si se ha realizado una meniscectomía o regularización parcial, también es eficaz para proteger el menisco sano remanente. En cualquier caso, el tratamiento con factores de crecimiento viene a apoyar el tratamiento de base que utilicemos, por lo que recomendamos su uso individualizado en cada paciente.

Degeneración de cartílago

Pregunta del lector: Tengo condromalacia rotuliana, un médico me recomienda operar y otro no. ¿Qué me aconseja usted?

Respuesta del doctor: Existen diferentes grados de condromalacia que van desde el reblandecimiento del cartílago hasta el grado IV en el que hay pérdida del mismo y exposición del hueso subcondral. La artroscopia es el método ‘gold’ estándar para cuantificar el grado de la lesión, pero disponemos de métodos no invasivos como la resonancia magnética que nos permiten estudiar el cartílago con una gran resolución. Es importante intentar hacer un diagnóstico precoz, antes de que el cartílago sufra un daño irreversible.

De entrada optaríamos por un tratamiento conservador con reducción de peso, antiinflamatorios, ejercicios de potenciación de la musculatura cuadricipital y fármacos condroprotectores. Podría beneficiarse mucho del tratamiento con factores de crecimiento plaquetario obtenidos de sangre periférica que ayudan en la reparación de las lesiones, acelerando y mejorando el proceso de regeneración celular y disminuyendo el dolor. Y del tratamiento con células madre multipotenciales extraídas de médula ósea o grasa con capacidad de regenerar o reemplazar estructuras y tejidos dañados. Una vez agotadas estas vías, y en caso de no mejoría, nos plantearíamos un tratamiento quirúrgico individualizado para su caso.

Rotura parcial del supraespinoso

Pregunta del lector: Tengo rotura parcial del supraespinoso, me duele mucho. ¿Qué opciones me aconseja?

Respuesta del doctor: El supraespinoso es uno de los cuatro tendones que componen lo que se denomina como manguito de los rotadores. En concreto, el supraespinoso cumple las funciones de movilidad, como es la separación o abducción del brazo, y otra no menos importante como es la estabilización adecuada de la articulación. Este tendón es esencial para mantener la biomecánica del hombro y una correcta funcionalidad. El dolor relacionado con el supraespinoso suele estar relacionado con un 'conflicto de espacio' en la región del hombro por donde discurren los tendones. Ese espacio puede estrecharse por múltiples causas y crear un 'rozamiento' del tendón lo que conlleva a una inflamación (tendinitis) y si el mecanismo de lesión perdura, a una rotura parcial o total.

En tu caso concreto, una rotura parcial del supraespinoso con síntomas dolorosos que no mejoran con medidas conservadoras (antiinflamatorios, fisioterapia, etc) puede tener una indicación quirúrgica. No solo para aliviar el dolor, sino para evitar una rotura completa del tendón en el futuro. La operación se hace por artroscopia y consiste en aumentar ese espacio estrecho, eliminando la causa que produce el problema (rozamiento). En función del tamaño y la magnitud de la rotura tendinosa puede ser necesario actuar sobre el tendón para 'coserlo' o reinsertarlo en el lugar adecuado. Además de la intervención, en roturas parciales puede ser beneficioso la aplicación de factores de crecimiento plaquetario sobre la lesión con el objetivo de aumentar la capacidad de cicatrización tendinosa.