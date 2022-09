Los traumatólogos de Paracelso Sagasta resuelven las dudas de los lectores sobre rotura de radio, coxas profundas y dolor en la cadera

El equipo de Traumatología de la clínica Paracelso Sagasta ha resuelto algunas de las dudas recibidas a través del Consultorio Médico Patrocinado de Heraldo.es. Así, los doctores Juan José Sevilla Tirado, Eva Mª Miñana Barrios y Néstor Gran Ubeira han resuelto varias cuestiones acerca de la rotura de radio, las coxas profundas y el dolor en la cadera.

Rotura de radio

Pregunta del lector: Después de un mes de escayola y 20 días sin ella por rotura de radio, los dedos (falanges primeras) están totalmente dormidos y me duele. ¿Es normal?

Respuesta de los doctores: Si bien es cierto que una inmovilización de muñeca por una fractura de radio puede producir adormecimiento y tumefacción de los dedos, estos síntomas suelen desaparecer progresivamente una vez que esta se retira. Si su problema se mantiene en el tiempo le recomiendo la valoración por un especialista, para descartar que no haya desarrollado un síndrome de compresión nerviosa como secuela de la fractura, o cualquier otra complicación que podamos solucionar a tiempo.

Coxas profundas

Pregunta del lector: Descubrí hace poco que tengo coxas mínimamente profundas, articulaciones coxofemorales y sacroilíacas sin alteraciones significativas y signos de sínfinis crónica de coxis. ¿Es grave? ¿Con el tiempo empeora?

Respuesta de los doctores: Entendiendo que en la pregunta describe el informe de una prueba complementaria de la pelvis, lo cierto es que aparentemente no reviste gravedad. No obstante, las pruebas de imagen por sí solas no tienen validez, son complementarias al resto de la atención médica. Es imprescindible conocer su historia clínica y realizarle una exploración física para entender exactamente el problema que padece y poder asesorarle respecto al pronóstico.

Dolor en la cadera

Pregunta del lector: Mujer de 57 años 1,70 cm y 63 kilos deportista. Sufro desde hace 3 años dolor en el glúteo, cadera e ingle derecha, que me impide hacer una vida normal, no puedo apenas caminar, no puedo trabajar…mi vida está llena de límites por el dolor, me han hecho resonancias en las que salen pequeñas patologías, pero no lo suficiente importantes para el dolor que tengo yo. Me han hecho 2 radiofrecuencias facetarias sin ningún resultado, 2 infiltraciones guiadas facetarias y tampoco nada. Tomo Diliban cada 6 o 8 horas, dependiendo del día, para poder sobrellevarlo. No sé si podrá haber alguna solución para mí. Un fisio que me ha tratado dice que tiene pinta de tener una lesión en el lambum. Les agradecerá que me diesen su opinión. Un saludo, gracias.

Respuesta de los doctores: Parece que todos sus tratamientos se han centrado en la columna vertebral. Habiendo sido poco o nada efectivos, creo que es imprescindible estudiar a fondo la articulación de la cadera: es posible que haya desarrollado una coxartrosis (artrosis de la cadera) o incluso una necrosis avascular de la cabeza femoral. Ambos cuadros pueden diagnosticarse o descartarse con cierta rapidez a través de una visita con un Traumatólogo y alguna prueba de imagen.

