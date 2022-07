Los traumatólogos de Paracelso Sagasta resuelven las dudas de los lectores sobre trocanteritis, lumbalgia y lipoma subcutáneo

El equipo de Traumatología de Paracelso Sagasta ha respondido a las dudas que los lectores de Heraldo.es tienen respecto a esta disciplina médica. En esta ocasión, el doctor Sevilla, la doctora Miñana y el doctor Ubeira, del equipo de Traumatología de Paracelso Sagasta responden a las dudas que los lectores de Heraldo.es han hecho llegar a través del Consultorio Médico Patrocinado. En esta ocasión, abordan la trocanteritis.

Trocanteritis de cadera

Pregunta de la lectora: Hola, soy una chica de 24 años que lleva desde hace cuatro con trocanteritis en ambas caderas. Me han realizado todo tipo de tratamientos (infiltraciones, ondas de choque, fisioterapia) y de estudios (ecografía, resonancia, análisis de sangre), pero no me ven nada de gravedad. Yo sigo con los mismos dolores que el primer día, y no me mejora nada, limitándome cada día. Mi reumatóloga me ha dicho que aguante, que no se puede hacer nada más. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta de los doctores: La trocanteritis es la inflamación de la bursa trocantérea, que se encuentra situada superficialmente al trocánter mayor del fémur y en profundidad de la fascia lata. Su misión es permitir el deslizamiento de ambas estructuras cuando se realiza la movilización de la articulación de la cadera. Si se produce su inflamación dará lugar a la aparición de dolor a nivel de la cara lateral del muslo, tanto en relación con actividades físicas como con el reposo en posición de decúbito lateral.

En los casos refractarios a los tratamientos conservadores de la trocanteritis, puede optarse por la cirugía como opción terapéutica. Consiste en el destensamiento de la fascia lata y, de este modo, se produce la descompresión de la bursa trocantérea. La técnica, que puede realizarse tanto con cirugía abierta como de modo endoscópico, consiste en realizar una incisión cruciforme en la fascia lata, para lograr de este modo su elongación y, por tanto, la disminución de la presión que recibe la bursa.

Lumbalgia mecánica

Pregunta del lector: Buenos días, tengo 64 años y una lumbalgia mecánica inoperable. ¿Qué podría hacer para el dolor?

Respuesta de los doctores: Lumbalgia es un término genérico que se refiere a la existencia de dolor en la región lumbar de la espalda, sea cual sea el origen del mismo, y que se caracteriza por aumentar con la actividad física y disminuir con el reposo. Los síntomas más frecuentes de lumbalgia mecánica en la población son: dolores de etiología muscular (sobrecargas o traumatismos directos); patología del disco intervertebral (progresiones o herniaciones); y la aparición de signos degenerativos en las vértebras (discartrosis o espondilosis).

Su diagnóstico debe hacerse mediante exploración clínica y pruebas por imagen. El diagnóstico de las lumbalgias mecánicas de origen muscular se realiza por exclusión de otras patologías.

El tratamiento de las lumbalgias mecánicas se basa en el empleo de analgésicos y de medidas físicas rehabilitadoras, no recomendando el uso de fajas. Antes de decidir el tratamiento quirúrgico mas adecuado, que dependerá del origen del dolor, puede recurrirse a otras medidas invasoras no quirúrgicas, como son: infiltraciones de toxina botulínica en la musculatura de la región lumbar, infiltraciones facetarias, rizolisis por radiofrecuencia o quimionucleolisis.

Lipoma subcutáneo

Pregunta del lector: Buenas, me han operado de un lipoma subcutáneo en la zona izquierda del cuello hace 3 semanas. Tengo bastante dolor al girar el cuello hacia la izquierda y también como contracturada esa zona y la parte izquierda de la espalda. ¿Es normal? No puedo coger pesos tampoco porque me duele. Gracias

Respuesta de los doctores: Al resecar un lipoma se genera un tejido cicatricial tanto a nivel superficial como a nivel más profundo. Las cicatrices están formadas por tejido fibrótico, que es menos elástico que el tejido sano, de ahí que es posible que se trate de algo completamente normal tras 3 semanas de evolución. El hecho de no girar el cuello a menudo, debido a la cicatriz y al dolor puede ser la causa de la contractura que asocia a nivel de la espalda. En cualquier caso, es necesario una correcta exploración física para valorar si se trata de la evolución natural y normal de una cicatriz tras una exéresis de un lipoma y descartar posibles complicaciones. Conviene, una vez confirmado el diagnóstico de evolución normal, realizar masajes sobre la cicatriz para evitar adherencias así como la posibilidad de fisioterapia para aliviar y tratar las contracturas musculares asociadas.

