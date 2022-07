Neuropatía de Baxter, rotura del menisco y dolor por artrosis: los doctores de Paracelso Sagasta resuelven las dudas de los lectores

El equipo de Traumatología de Paracelso Sagasta ha respondido a las dudas que los lectores de Heraldo.es tienen respecto a esta disciplina médica. En esta ocasión, el doctor Sevilla, la doctora Miñana y el doctor Ubeira han dado respuesta a cuestiones relacionadas con la neuropatía de Baxter, la rotura de menisco y artrosis y dolor en la zona lumbar.

Neuropatía de Baxter

Pregunta del lector: Hola buenos días. Llevo 5 años con dolor en planta del pie, he ido a diferentes especialistas. No me sala nada relevante en resonancias, algún especialista me ha comentado que podría ser del nervio Baxter y del tibial. ¿Es necesaria una operación o cómo podría tratarme?

Respuesta de los doctores: Efectivamente la neuropatía de Baxter (o compresión de la primera rama del nervio plantar lateral) supone un 20% de las causas de dolor persistente en la zona del talón, y habitualmente responde bien al tratamiento con infiltraciones. Sin embargo hay otros cuadros que conviene descartar: fascitis plantar, síndrome del túnel tarsiano, tendinopatía del tibial posterior, etc. Habría que reevaluar por tanto las pruebas que tiene y realizar una correcta exploración física en la consulta para llegar al diagnóstico preciso. De este modo plantearemos la mejor opción de tratamiento, ya sea una valoración podológica, infiltraciones o en raras ocasiones la cirugía.

Rotura de menisco

Pregunta del lector: Hola, tengo rotura del cuerno del menisco interno de la rodilla izquierda. ¿Hay alguna posible solución que no sea pasar por una cirugí­a?

Respuesta de los doctores: Existen muchos tipos de roturas meniscales: agudas, degenerativas, artrósicas, etc. Su tratamiento varía en función de cada una y del contexto clínico del paciente. Efectivamente, algunas de ellas pueden tratarse de forma conservadora, intentando aliviar el dolor mediante fisioterapia o infiltraciones. Otras, sin embargo, originan un problema biomecánico y no queda más remedio que realizar una cirugía artroscópica para suturar el menisco o para extirpar la parte lesionada. Incluso en casos muy avanzados con una artrosis ya establecida, el tratamiento puede ser la artroplastia de rodilla (prótesis), ya sea total o unicompartimental.

En definitiva, su caso precisa una valoración exhaustiva e individualizada en la consulta, que incluya una entrevista clínica, una buena exploración física y la valoración de las pruebas de imagen. Con todas estas herramientas seguro podremos ofrecerle la mejor solución para su rodilla, intentando siempre agotar las opciones de tratamiento conservador.

Artrosis y dolor en la zona lumbar

Pregunta del lector: Hola, tengo 78 años y me hice una radiografía de cadera porque me dolía la zona lumbar, que llega hacia la pierna izquierda. Me dijeron que tenía un poco de artrosis. ¿Hay algún tratamiento para mejorar ese dolor?

Respuesta de los doctores: La artrosis de cadera es una patología degenerativa y que provoca el desgaste de la articulación. Habitualmente se manifiesta como limitación de la movilidad de dicha articulación y dolor en localización inguinal. En su caso, al ser un dolor que llega hacia la pierna parece corresponder a un dolor irradiado desde la zona lumbar por lo que el hallazgo de artrosis de cadera parece, a priori, un hallazgo incidental.

Hay muchos tipos de dolor lumbar; mecánico o irradiado y múltiples causas que lo producen (artrosis de las articulaciones de la columna, degeneración de los discos intervertebrales, hernias discales…). Sería conveniente en primer lugar, una exploración física y posiblemente la realización de pruebas complementarias para diagnosticar la causa de su dolor y secundariamente aplicar un tratamiento adecuado, ya sea rehabilitador, médico o quirúrgico.

Conviene, en cualquiera de los casos, llevar una vida activa en la medida de lo posible, mantener un peso adecuado y hacer ejercicios de mantenimiento (lumbares, espinales y abdominales) ya que todo lo anterior, forma parte del tratamiento conservador.

