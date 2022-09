Hernia discal, fascitis plantar, artrosis y condromalacia rotuliana: los doctores de Paracelso Sagasta dan respuesta a los lectores

A través del Consultorio Médico Patrocinado, los lectores de Heraldo.es pueden hacer llegar sus dudas sobre cuestiones de salud. El equipo de Traumatología de Paracelso Sagasta, del que forman parte los doctores Juan José Sevilla Tirado, Eva Mª Miñana Barrios y Néstor Gran Ubeira, ha resuelto algunas de esas dudas, en relación a dolencias como las hernias discales, la fascitis plantar, la artrosis de rodilla o la condromalacia rotuliana.

Hernia discal

Pregunta del lector: Tengo 46 años y en febrero me vieron en una resonancia una hernia discal 14-15. Estoy con analgésicos, relajantes y calmantes, pero mi calidad de vida ha empeorado, no puedo conducir, andar muy poco y si estoy un rato sentada después de un rato me cuesta enderezarme. Hago natación terapéutica. ¿Es aconsejable una operación? Estoy desesperada, gracias.

Respuesta de los doctores: Para las hernias, se recomienda un tratamiento conservador, con analgésicos, para controlar el dolor; rehabilitación o fisioterapia, para mejorar la movilidad y la contractura; y con un tratamiento para fortalecer el core, que son los músculos que están alrededor de la zona abdominal. Si con esto no se mejora, se recomienda una infiltración, que desinflama la zona en la que está la hernia discal. Con esto se mejora en un porcentaje muy alto. No obstante, si con estos tratamientos que llamamos conservadores no se mejora, se valora la posibilidad de hacer una cirugía, aunque los estudios refieren que, a largo plazo, es mejor no operar, ya que esto implica sacar un trozo de disco que es importante para la funcionalidad de la columna.

Fascitis plantar

Pregunta del lector: Buenas, tengo una fascitis plantar desde hace dos años, ya me han infiltrado tres veces y me dice el traumatólogo que ya no me pueden infiltrar más. Me han hecho plantillas y para finalizar he recibido 10 sesiones de rehabilitación y continuo con los mismos dolores. Me gustarí­a saber si esto tiene cura o si voy a tener que vivir con dolor siempre. Gracias.

Respuesta de los doctores: En primer lugar, hay que tener el diagnóstico certero en este tipo de dolor en el talón. No todos los dolores en el talón son fascitis plantar; se ha de valorar si hay otro tipo de lesión, como puede ser la comprensión del nervio, la rotura del tendón del flexor, una dolencia nerviosa u otras patologías. Para dar con el diagnóstico, es importante hacer una exploración y una resonancia, y, a partir de aquí, buscar el mejor tratamiento. Si realmente es una fascitis, se puede recurrir a plantillas, ejercicios de estiramiento de la fascia, infiltraciones, cambio de zapatos, trabajo de musculatura… Y si con esto no se mejora, existen alternativas como la radiofrecuencia de la zona de la fascia o la realización de pequeñas tenotomías, es decir, cortes en la fascia para alargar la tensión. Existen tratamientos poco invasivos que nos ayudan a mejorar esta fascitis, pero lo primero es dar con el diagnóstico acertado.

Artrosis de rodilla

Pregunta del lector: Tengo fuertes dolores en rodilla izquierda, que me dificultan el poder andar medianamente de forma correcta. Me realizaron una IRM con la siguiente conclusión: Gonartrosis grado IV tricompartimental. Edema óseo femoral y tibial. Derrame articular y sinovitis. Rotura del cuerno posterior del menisco interno. Rotura horizontal del cuerno posterior del menisco externo. Me recomendaron ponerme hielo y Paracetamol para aliviar los dolores, el Paracetamol hasta 3 pastillas según la intensidad del dolor. Haciendo todo lo anterior no encuentro nada de mejoría, sino al contrario cada día voy a peor. Desearía que me aconsejasen y ayudasen para ver si hay algún otro tratamiento que alivie todos mis dolores de rodilla. Gracias y espero su ayuda.

Respuesta de los doctores: La artrosis es una patología degenerativa muy frecuente que consiste en el desgaste de las articulaciones, en este caso, de la rodilla. Por lo que indica, se trata de una artrosis avanzada (grado IV tricompartimental) por lo que no hay tratamientos que reviertan ese desgaste. No obstante, se pueden realizar tratamientos conservadores para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida; ya sea mejora y optimización de la analgesia oral que toma o infiltraciones en la rodilla para disminuir la intensidad del dolor. En caso de no mejoría, se puede plantear la cirugía protésica, en la que su articulación es sustituida por una prótesis metálica. Se trata de una cirugía agresiva por lo que debe cumplir con una serie de requisitos médicos que dependerán de la edad y de las enfermedades asociadas que tenga y el riesgo quirúrgico que supongan.

Condromalacia rotuliana

Pregunta del lector: ¿Qué tratamiento es mejor para tratar la condromalacia rotuliana de grado 4?

Respuesta de los doctores: La condromalacia rotuliana es el desgaste del cartílago que recubre el hueso de la rótula. Cuando habla de un grado 4, se trata de una degeneración de todo el espesor del cartílago, por tanto, de un grado avanzado. El tratamiento inicial pasa por conocer la causa de esta patología para la realización de una rehabilitación correcta y dirigida. Se busca mejorar la potencia de su músculo cuádriceps y la estabilización de la rótula. Es muy importante una buena tonificación muscular y mantener un peso adecuado. Se recomienda también evitar tener las rodillas flexionadas durante mucho tiempo seguido, subir y bajar escaleras en la medida de lo posible o ponerse de cuclillas o de rodillas. Existen otro tipo de tratamientos como son las infiltraciones de corticoide o de ácido hialurónico que buscan, no siendo siempre efectivas, mejorar el dolor y la sensación de rigidez o crepitación. El tratamiento quirúrgico puede ser necesario en algunos casos muy concretos tras un estudio adecuado por un especialista para que le informe de las expectativas y los resultados esperables.

