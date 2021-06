La doctora Elena Guallar, experta en Medicina Regenerativa traumatológica, responde a las dudas de los lectores

La doctora Elena Guallar, miembro del equipo de especialistas de la Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre crualgia izquierda y estenosis lumbar, menisceptomía parcial y rotura del cuerno posterior del menisco.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Crualgia izquierda y estenosis lumbar

Pregunta del lector: Tengo una crualgia izquierda y estenosis lumbar en L3 y L5. Soy auxiliar de ayuda domicilio y tengo 62 años. ¿Tendría posibilidad de que me dieran la baja aunque sea una temporada? Gracias.

Respuesta de la doctora: Por lo que nos cuenta, en cuanto a su diagnóstico y su profesión, en dependencia de la sintomatología que presente, sería recomendable en algunos casos un reposo relativo, acompañado de una pauta de ejercicios, tratamiento fisioterápico y médico. Se puede valorar también tratamiento con terapias de Medicina Regenerativa para aliviar la sintomatología y corregir la compresión a nivel lumbar. Respecto a la duda que nos plantea, nosotros no podemos resolverla, siendo su médico de cabecera o atención primaria, o bien su mutua, quien tiene la potestad de otorgarle esa baja laboral.

Menisceptomía parcial

Pregunta del lector: Hola. Tengo hecha una menisceptomía parcial de menisco externo de la rodilla derecha y una lesión subcondral de 1,5 cm hace un año y tengo 36 años. El cirujano me dice que es degenerativo. Quiere hacerme trasplante de menisco e injerto de cartílago (mosaicoplastia), pero yo no tengo grandes molestias ni dolores. El deporte que hago es bici y pasear por la montaña y caminos. Me da miedo el resultado puesto que ahora no estoy muy mal. Claro, dentro de unos años no sé. ¿Qué solución me recomienda?

Respuesta de la doctora: Antes de plantearse cualquier tipo de cirugía, hay otro tipo de soluciones más resolutivas desde el punto de vista biomecánico. Bien es cierto, que si ya no hay menisco, hay un problema de base al haber perdido una estructura vital, pero en cuanto a la lesión subcondral, y todo lo que puede acompañarla en esa rodilla, la Medicina Regenerativa es una opción a tener en cuenta en primera línea. Se trata de un material propio del paciente, que regenera estructuras y alivia y solventa la clínica acompañante a la patología primaria. En primer lugar, acudiría a consulta para poder realizar una anamnesis completa y una exploración física que nos den todo el tipo de información para plantearle la mejor opción del tratamiento posible en su caso. No deje que la musculatura se pierda, y elimine cualquier posible sobrepeso que sobrecargue las estructuras.

Rotura del cuerno posterior del menisco

Pregunta del lector: Después de un diagnóstico de rotura del cuerno posterior del menisco (resonancia magnética), se me envía a radiografía por poder ser artrosis. Sin tratamiento desde el principio (analgésicos y rodillera). ¿Es esto lógico habiendo ya un diagnóstico? ¿Qué puedo hacer? Gracias de antemano.

Respuesta de la doctora: Ambas patologías se pueden presentar sin ser excluyentes entre sí. La etiopatogenia de ambas tiene mecanismos diferentes y pueden concurrir en el tiempo. La radiografía confirma patología ósea y articular y la resonancia magnética la patología de partes blandas. Se puede pasar por cualquiera de nuestras clínicas para poder explorar esa rodilla y valorar el grado de artrosis para plantear un tratamiento u otro de medicina regenerativa. En cuanto a la rotura de CPM se puede solucionar con una técnica sencilla de nuestros tratamientos.

