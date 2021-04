¿Se puede recuperar la movilidad completamente tras una capsulitis? La doctora Elena Guallar contesta a los lectores

La doctora Elena Guallar, miembro del equipo de especialistas de la Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre dolor lumbar, capsulitis articular retractil y rizartrosis.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Dolor lumbar

Pregunta del lector: Hola. Llevo un mes en el cual me han pinchado tres veces diclofenaco-nolotil, celestone-valium y celestone-enantyum. Tengo dolor lumbar derecho a glúteo derecho y dolor por delante hasta la rótula. Hace seis años tuve otro episodio por el lado izquierdo, pero en dos días volvió a la normalidad. ¿Se podrá hacer vida normal otra vez sin cirugía? Muchas gracias. Tengo 56 años.

Respuesta de la doctora: En primer lugar, no sabemos si se ha hecho un estudio mediante RNM de columna lumbar que sería muy importante, ya que es la única manera de poder valorar el estado de los discos intervertebrales lumbares así como la existencia de posibles protusiones discales, hernias, etc.

Solo la medicación inyectada no es la solución, ya que en este caso tratamos el síntoma pero no la causa que lo está produciendo. Nuestros tratamientos de columna se caracterizan por ser ambulatorios (no se hace cirugía hospitalaria) y no requieren hospitalización. Hay que priorizar los tratamientos conservadores antes que la cirugía ya que esta en múltiples ocasiones genera consecuencias que agravan el cuadro clínico. En nuestra consulta médica especializada le informaremos de todas las posibilidades de tratamiento.

Capsulitis articular retractil en el hombro

Pregunta del lector: Me diagnosticaron capsulitis articular retractil en el hombro derecho hace tres años. Recuperé bastante tras año y medio de rehabilitación, aunque la movilidad no pude recuperarla al 100%. Ahora he empezado otra vez con dolor y mayor limitación en la movilidad, sobre todo después de un movimiento rápido en el que me hice daño. He retomado las sesiones de fisioterapia, y me gustaría saber si la capsulitis puede llegar a recuperarse completamente o si tendré que tener cuidado siempre con los movimientos que haga con ese brazo.

Respuesta de la doctora: Este tipo de afectación que nos comenta se caracteriza por ser muy limitante y dolorosa incluso en la cama. En múltiples ocasiones observamos que después de afectar a un hombro al tiempo afecta al hombro contrario. Nuestra experiencia es que estas lesiones se pueden recuperar casi por completo, pero sí que es cierto que es muy importante cogerlas a tiempo y que no hayan cronificado excesivamente. Para mejorar la movilidad hay que recuperar la retracción de la cápsula articular y en eso los tratamientos de medicina regenerativa son muy efectivos. Le recomendamos solicite cita para consulta médica especializada donde le informarán y resolverán todas las dudas que tenga usted al respecto de su patología.

Rizartrosis

Pregunta del lector: Hola, ¿cuál es el tratamiento para paliar la rizartrosis, pues tengo todos los síntomas que describe en las dos manos? Gracias de antemano.

Respuesta de la doctora: La rizartrosis, como en cualquier otro desgaste de cartílago, además del roce articular y el dolor, produce limitación en aquellos movimientos donde dicha articulación está implicada. Tenemos muy buenos resultados en el tratamiento con medicina regenerativa en estos casos. Le invitamos a solicitar cita de consulta especializada para que nuestro equipo médico le explique en qué consiste el tratamiento y nuestra experiencia en los pacientes tratados.

