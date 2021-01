El doctor Lapuente contesta a las dudas sobre lesión en el menisco interno, artrodesis y prótesis de rodilla

El especialista en Medicina Regenerativa Articular, director científico de Peaches Biotech y director médico de Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, el doctor Juan Pedro Lapuente, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre lesión en el menisco interno, artrodesis de dos vértebras y prótesis de rodilla.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Lesión en el menisco interno

Pregunta del lector: Buenas tardes, doctor. Tuve un accidente hace ya dos años en el que me lesioné el menisco interno y tuve una pequeña fractura en el empeine. Hace una semana empecé con dolores en la rodilla lesionada que se extienden hasta la planta del pie y también noto como si la rodilla estuviera como suelta. ¿Qué me puede haber ocurrido? ¿Qué tratamiento me recomienda? Gracias de antemano por su respuesta.

Respuesta del doctor: En principio los síntomas que comenta no son claros. Lo que habría que hacer en primer lugar es explorar bien la extremidad afectada y acompañar dicha exploración de las pruebas complementarias oportunas si procede. Una vez hecho esto, se podrá llegar al diagnóstico exacto de la causa de esos dolores y se podrá diseñar un tratamiento adecuado a su dolencia.

Artrodesis de dos vértebras

Pregunta del lector: Tengo pegadas las vértebras 4 y 5 por haber padecido hernia discal desde 1998 y padezco de continuas lumbalgias. Me he sometido una vez a bloqueo facetario pero sin mejoría. ¿Habría algún tipo de tratamiento diferente para mi problema? Gracias

Respuesta del doctor: Cuando se produce una artrodesis de dos vértebras (pegado de las vértebras), es muy probable que se vean comprometidas las raíces nerviosas de la zona, entre otros posibles nervios afectados, y eso sin duda genera dolor, al que se añade el dolor proveniente de la atrofia de los músculos estabilizadores de la columna. No haber mejorado con bloqueos facetarios, no quiere decir que no pueda existir mejoría con otras técnicas mínimamente invasivas que empleamos actualmente en nuestras clínicas. Para poder informarle mejor habría que estudiar su caso detenidamente y ver una RNM de su columna actual, para evaluar la mejor opción terapéutica, que podría ser la realización de un abordaje trasforaminal o sacrococcígeo.

Prótesis de rodilla

Pregunta del lector: Tengo 68 años y artrosis del grado IV en rodilla derecha y un quiste de Baker en la rodilla izquierda. Busco alternativa para evitar la prótesis completa en rodilla. Gracias por su Información.

Respuesta del doctor: Con 68 años y grado IV de artrosis cumple varios de los criterios médicos para indicar una prótesis de rodilla, pero eso no quiere decir que sea la única solución. Si la movilidad está conservada en un alto porcentaje y teniendo en cuenta las zonas de asentamiento y grado de las lesiones de su rodilla, pueden existir tratamientos alternativos eficaces para su rodilla en cuanto a mejoría clínica se refiere. Sería interesante realizarle una exploración física y ver sus pruebas complementarias para valorar esa posibilidad.

