Cómo puede ayudar la medicina regenerativa en la artrosis de rodilla, desgarro en el menisco y tendinitis: Cres Phisiup contesta

El doctor Juan Pedro Lapuente, especialista en Medicina Regenerativa Articular y director científico de Peaches Biotech y director médico de Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, ha contestado a las consultas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Desgarro en el menisco interno

Pregunta del lector: Tengo un desgarro en el menisco interno. ¿Se puede aplicar la medicina regenerativa en este caso? Gracias.

Respuesta del doctor Juan Pedro Lapuente: Indudablemente, la medicina regenerativa puede ayudar enormemente a esta patología. Únicamente hay que tener en cuenta que no se trate de una rotura en asa de cubo, ya que esta tiene una clara indicación quirúrgica por el riesgo de luxación, y por consiguiente de bloqueo de la articulación.

Gonartrosis

Pregunta del lector: Buenos días. Llevo tiempo con dolor de rodilla, me han diagnosticado gonartrosis en grado 2. Mi padre ya tiene prótesis de rodilla y no me gustaría terminar igual. ¿Me puede ayudar la medicina regenerativa?

Respuesta del doctor Juan Pedro Lapuente: La artrosis de rodilla, o gonartrosis, es una de las patologías que mejor responden al tratamiento con medicina regenerativa. Los resultados son espectaculares, en los grados moderamos que afecten a personas jóvenes, ya que estos conservan todavía una buena capacidad regenerativa tisular. Aunque no podemos dejar de lado los factores externos que inciden en un desgaste temprano de nuestras articulaciones, como el sobrepeso y la actividad física, y los factores genéticos que nos predisponen a ello. Para determinar estos últimos, disponemos de test genéticos que nos indican si estamos programados para un desgaste temprano, o si estamos predispuestos a sufrir otros tipos de lesiones. Si algo nos está dando resultados excepcionales son las rodillas en el grado que nos indica. Cuanto más evolucionada está la artrosis, más lento es el proceso para recuperar funcionalidad y disminuir las molestias. En los dos primeros grados, el tratamiento es más liviano y con resultados más rápidos y más perdurables en el tiempo.

Tendinitis del supraespinoso recurrente

Pregunta del lector: ¿Qué solución tendría una tendinitis del supraespinoso recurrente? Gracias

Respuesta del doctor Juan Pedro Lapuente: Mediante las terapias biológicas basadas en la bioestimulación autóloga, en concreto con los factores de crecimiento específicos para tendón, se están consiguiendo unos fantásticos resultados en poco tiempo de tratamiento, consiguiendo una recuperación 'ad integrum' del tendón, siempre que no exista una rotura completa o subtotal del tendón.

Actualmente se implantan factores específicos para el tendón en este caso que realizan su efecto en pocas sesiones y de forma espectacular según observamos los resultados en diferentes pacientes.

