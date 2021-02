¿Dolor al practicar deporte? El doctor Lapuente responde a las dudas de los lectores

El doctor Juan Pedro Lapuente, especialista en Medicina Regenerativa Articular, director científico de Peaches Biotech y director médico de Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre dolores de rodilla, codo y pie durante la práctica deportiva.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Desgaste del cartílago rotuliano

Pregunta del lector: Me he dado cuenta de que la rodilla me duele puntualmente en movimientos muy concretos como bajar escaleras o rampas y, en mi caso, que soy senderista, al descender por los caminos. No es un dolor que me incapacite pero es molesto y persistente y me gustaría saber si es normal que ocurra esto.

Respuesta del doctor: La rodilla es una articulación que está sometida a múltiples cargas y movimiento constante, sus estructuras internas y externas se van desgastando con el paso del tiempo y en mayor o menor medida según actividad deportiva, hábitos de vida diaria, peso corporal, etc.

En el caso que usted nos comenta todo apunta a un desgaste del cartílago rotuliano (condropatía rotuliana) en el que el dolor se manifiesta cuando hay mayor presión sobre la zona lesionada, es decir, en los movimientos que ha descrito. El tratamiento en este caso, y una vez confirmado el diagnóstico, consistiría en tratar la lesión de la erosión de dicho cartílago para que desaparezca la sintomatología y para evitar que siga deteriorándose cada vez más y genere una lesión más grave. En este caso, el tratamiento mediante medicina regenerativa ha demostrado una eficacia muy alta.

Tendinosis de epicondíleos-epicondilitis

Pregunta del lector: Tengo 35 años y últimamente estoy jugando con mayor intensidad al pádel con un grupo de amigos. Al principio notaba tras terminar de jugar y los días posteriores un ligero dolor en el codo que al tiempo desaparecía, pero últimamente el dolor ya no desaparece y va a más. ¿Puede ser debido al tipo de raqueta que utilizo?, ¿debo de jugar con una codera? Es que me dan todo tipo de consejos pero el dolor continúa.

Respuesta del doctor: Las lesiones en tejidos blandos, como en este caso, que apunta a una tendinosis de epicondíleos (que son los tendones que se insertan en el codo), más comúnmente conocida como epicondilitis, son fácilmente diagnosticadas mediante una ecografía. Tras la confirmación de la lesión hay que proceder a tratarla inmediatamente antes de hacer ningún cambio en material deportivo, ya que de no hacerlo pueden cronificar y producir fibrosis, rupturas de fibras o desgarros que complicarían muchísimo la resolución del problema.

Mediante tratamiento de medicina regenerativa podemos corregir la inflamación del tendón y combinando con ejercicios de estiramiento recuperar de forma satisfactoria la lesión. Cuando esto se consiga será el momento de valorar si proteger la zona con algún tipo de ortesis de protección a utilizar solo durante la práctica deportiva, pero siempre será el profesional médico quien indicará la necesidad de hacerlo o no.

Pinchazo en el pie

Pregunta del lector: Salgo a correr habitualmente y últimamente he notado un dolor como de pinchazo en la planta del pie derecho que, al principio, tras dejar unos días de reposo, desaparecía, pero que ahora se ha hecho constante y me repercute hasta cuando echo el pie para caminar. ¿A qué puede ser debido? ¿Debo ponerme plantillas?

Respuesta del doctor: El dolor en la planta del pie tal y como lo describe puede estar provocado por una inflamación en el tendón del cuadrado plantar, que puede afectar a toda la fascia plantar (fascitis) que al no ser tratado a tiempo puede cronificar y afectar incluso a la mecánica de la forma de caminar y acabar repercutiendo en la rodilla y cadera.

Lo primero que hay que analizar es el origen del dolor y realizar tratamiento. Una vez esto se solucione, sí que interesa hacer un estudio de la pisada para ver si hacen falta plantillas o elegir un determinado tipo de calzado para la práctica deportiva, pero esto viene después de recuperar la lesión.

