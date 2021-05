Artrodesis lumbar, capsulitis en el codo y otras dudas de los lectores: la clínica Cres Phisiup contesta

La doctora Elena Guallar, miembro del equipo de especialistas de la Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre artrodesis lumbar, capsulitis en el codo y dolor en ell glúteo bajo.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Artrodesis lumbar

Pregunta del lector: Hola buenas. Me gustaría saber si las operaciones de artrodesis lumbar suelen bastantes satisfactorias o de lo contrario suelen tener más problemas de lo normal. ¿Hay algún tratamiento alternativo?

Respuesta de la doctora: Todas las intervenciones quirúrgicas tienen sus riesgos y beneficios. Una artrodesis, no deja de ser una intervención que supone una fijación de las vértebras donde está la patología. ¿Beneficios? Siempre que esté bien indicada, los tiene. ¿Problemas? Es una fijación, y tiene sus consecuencias y limitaciones. Hay que valorar el estado actual y el número de discos dañados y el estado general antes de aventurarse a dar una opinión con base científica.

Capsulitis en el codo

Pregunta del lector: Tras una rotura de húmero, mi hijo de 8 años ha desarrollado capsulitis en el codo. La extensión y la pronosupinación la ha recuperado perfectamente, pero la flexión está anclada en los 90º y con dolor (sin bloqueo óseo). Tras 3 meses de rehabilitación, ejercicios en casa y 1001 fisios... sigue igual. ¿Cuáles son las opciones para un niño de esa edad? Gracias.

Respuesta de la doctora: Un niño tiene si cabe más facilidad para la regeneración de los tejidos por sí mismo y responde mejor a cualquier terapia en un principio. Si persiste el bloqueo en flexión, sin duda hay un problema, aunque si se descarta el bloqueo óseo, hay que valorarlo con una exploración y pruebas complementarias para determinar el origen de ese bloqueo que no debería aparecer. Una vez localizado el origen, se puede proponer un tratamiento específico para la lesión, que por lo que comenta en su pregunta, no está en superficie.

Dolor en el glúteo bajo

Pregunta del lector: Mi informe de RM por dolor lado derecho a nivel del glúteo bajo. Intenso se incrementa al caminar pero en reposo no duele. Quería saber si es grave. Tengo 36 años y soy deportista. Gracias. Resonancia magnética de columna lumbosacra sin contraste TÉCNICA: Estudio realizado con Equipo de diseño cerrado Philips Achieva 1,5 tesla. Se ponderan tiempos de relajación tisular T1, T2, STIR y FAT SAT. Se realizan cortes en planos sagital, axial y coronal. Informe: Cuerpos vertebrales de altura conservada, presentan señal normal proveniente de su médula ósea. solo se menciona imagen focal sugestiva de hemangioma a nivel del soma D12. Discos intervertebrales de altura y señal habitual. Pérdida de la concavidad anatómica discal posterior L4-L5. Incipiente procidencia discal postero-medial L5-S1. El cono medular finaliza a nivel habitual y con señal respetada. Los diámetros del conducto raquídeo se encuentran conservados. Quistes de Tarlov en S1 y S2.

Respuesta de la doctora: En un principio, no parece una patología de gravedad, aunque se suman varios factores en la misma zona. Primera duda: ¿al caminar duele al echar el pie al suelo? ¿Qué deporte realiza? ¿Qué exigencia le supone a su extremidad inferior derecha? Presuponemos que es diestro... El hemangioma en principio no debería suponer ningún problema en la clínica que comenta.... ¿el tamaño está indicado? quizá esa disminución discal en L4L5S1 podría darnos el origen. ¿Recorre alguna molestia la pierna? ¿Después de su actividad deportiva y/o de vida cotidiana realiza ejercicios de estiramiento de la musculatura lumbo sacra, piramidal y/o glútea? Como le comento, no indica patología grave la clínica y el informe de la resonancia, pero deberíamos conocer los datos que le apunto y realizarle una exploración física antes de aventurarnos a dar un diagnóstico y mucho menos una pauta de tratamiento.

- Envíe su consulta pinchando aquí.

- Si quiere una contestación personalizada para su problema, puede escribir al correo de Clínicas Cres (citas@clinicascres.com) y le responderán a la mayor brevedad posible.