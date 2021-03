Cómo tratar la capsulitis adhesiva de hombro, rizartrosis y dolor en la parte baja de la espalda: el doctor Lapuente contesta

El especialista en Medicina Regenerativa Articular, director científico de Peaches Biotech y director médico de Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, el doctor Juan Pedro Lapuente, ha contestado a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre capsulitis adhesiva de hombro, rizartrosis y dolor en la parte baja de la espalda.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Capsulitis adhesiva de hombro

Pregunta del lector: Empecé con un dolor sordo no muy agudo en el hombro al que no le dí mucha importancia y por el que tomé algún analgésico puntual, con lo que parecía que estaba controlado. Pero con el tiempo el dolor ha ido a más hasta el punto de que al dormir, según como pongo el peso sobre el hombro, me despierta el dolor y el realizar ciertos movimientos veo que no tengo la facilidad de antes (en la ducha al enjabonarme la espalda o al abrocharme el sujetador…). Empiezo a estar preocupada ya no solo por la intensidad del dolor sino porque veo que cada vez tengo menos fuerza con ese brazo, que incluso me falla al levantar una simple sartén. No sé si tendré algún tendón roto…

Respuesta del doctor: Por la situación que usted nos describe estamos ante un típico cuadro avanzado de capsulitis adhesiva de hombro. En estos casos, tras un proceso inflamatorio de la cápsula articular del hombro, comienza una retracción de las diferentes estructuras articulares que además de producir dolor agudo limitan el movimiento de forma muy importante, pudiendo llegar a producir una auténtica rigidez e incapacidad para realizar cualquier movimiento por pequeño que sea. El tratamiento a realizar requiere ser urgente para evitar llegar a esta situación y parte de controlar la inflamación para posteriormente mejorar la movilidad. Además, esta lesión, aunque aparezca en un hombro, con el tiempo suele hacerse bilateral y afectar al hombro contrario, así que debemos estar atentos a esta posibilidad.

Dolor en la zona baja de la espalda

Pregunta del lector: Estoy realizando una mudanza en la que he tenido que coger muchas cajas pesadas, estoy preocupada porque al levantar una de ellas sentí un crujido en la zona baja de la espalda y desde ese día noto un dolor que baja hacia el glúteo izquierdo y a veces hasta la rodilla. Tengo miedo de haberme roto una vértebra y aunque tengo hora para hacer una resonancia me gustaría conocer su opinión.

Respuesta del doctor: En su caso obviamente es necesario hacer un estudio radiológico o una resonancia para ver cómo están las estructuras afectadas. No nos dice en su consulta si ya ha tenido alguna vez dolor lumbar o alguna afectación de columna (escoliosis, lordosis lumbar…) que pudiera influir en el prónostico.

En cualquier caso, informarle de que con tratamiento de medicina regenerativa en combinación con otros tratamientos, podemos tratar nervios irritados a nivel lumbar e incluso discos intervertebrales deteriorados con hernias discales o protusiones. Son técnicas poco invasivas que aportan calidad de vida al paciente y que combinadas con ejercicios domiciliarios a nivel lumbar tendrán un gran beneficio.

Rizartrosis

Pregunta del lector: Contacto con ustedes porque me he dado cuenta que últimamente no tengo fuerza en la mano derecha para abrir los botes de conservas, tapones de plástico e incluso empiezo a tener dificultades para coger un simple plato de comida. El dolor se me pone en la mano, pero, más concretamente, en el dedo pulgar en la parte cerca de la muñeca. Me gustaría saber qué tengo que hacer para no tener tanto dolor.

Respuesta del doctor: Lo que usted nos describe es un claro caso de rizartrosis que no es otra cosa que dolor en la articulación del pulgar que es muy incapacitante ya que normalmente afecta a todas las actividades que realizamos con las manos que son muchas. Puede ser debido a que usted haya realizado una actividad en su vida laboral muy repetitiva que haya requerido hacer un movimiento constante con la mano o haciendo fuerza con la misma durante muchos años, o por algún traumatismo previo o simplemente por un proceso degenerativo.

En este caso el tratamiento mediante medicina regenerativa es el idóneo porque va a controlar la inflamación producida en la zona así como mejorar el estado de los tejidos intraarticulares, por lo que hará que el dolor disminuya y se evite el deterioro mayor a futuro.

