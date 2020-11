Insuficiencia ovárica primaria, periodo sin regla y dudas tras el resultado de una citología: Quirónsalud responde

Ignacio Adiego, Alberto Lanzón y María Lapresta, miembros del equipo de Ginecología y Obstetricia de la Unidad de la Mujer del hospital Quirónsalud Zaragoza, han contestado a las dudas que las lectoras han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre Insuficiencia Ovárica Primaria, periodo sin regla y resultado de una citología.

Para un diagnóstico más concreto, los especialistas recomiendan la visita a un médico.

Periodo sin regla

Pregunta de la lectora: A mi nieta de 14 años hace dos que le bajó la regla, pero ahora lleva más de 4 meses sin ella. ¿Cuál puede ser el motivo?

Respuesta del doctor Ignacio Adiego: Buenos días. Lo primero de todo, hay que tranquilizarte, ya que es muy habitual que en las primeras edades de la vida se produzcan estos periodos sin regla. Ella tuvo su menarquía (o primera menstruación) a una edad normal y ha tenido reglas desde entonces, por lo que se descartan los principales problemas tanto orgánicos (que haya un problema en el aparato genital) como hormonales. Lo más frecuente es que se deban simplemente a la inmadurez del eje cerebro-ovario y esto se corrija espontáneamente con el paso de los años.

Para saber la causa exacta habría que realizar alguna prueba, como una ecografía y analíticas hormonales, pero valorando su edad y si a ella no le altera la calidad de vida, se puede demorar y ver cómo van viniendo las próximas reglas. Si, por el contrario, ella esta preocupada o la afecta a su vida diaria, puede citarse con su ginecólogo para valorar un tratamiento sintomático y poder controlar esos ciclos.

Insuficiencia Ovárica Primaria

Pregunta de la lectora: Tengo 39 años y desde hace cuatro mi regla ha ido disminuyendo cada vez más. Desde hace un año tengo sofocos, como si me incendiara por dentro, y mi regla es cada vez más oscura y menos frecuente. Sé que es muy precoz, pero, ¿estoy teniendo los síntomas de una menopausia prematura? Ahora que estamos en pandemia evito ir al doctor, pero no sé qué debo hacer más. No puedo tomar hormonas ya que soy propensa a células cancerígenas por familia directa.

Respuesta del doctor Alberto Lanzón: Buenos días. Teniendo en cuenta tu edad y atendiendo a las sintomatología que refieres deberíamos pensar en que nos encontramos ante un cuadro de Insuficiencia Ovárica Primaria (IOP). Se define como la pérdida de la función hormonal ovárica en una mujer menor de 40 años. Es una situación más frecuente de lo pensado y a que afecta a 1 de cada 100 mujeres de 40 años. La causa en la mayoría de las ocasiones es desconocida y la clínica es consecuencia de un hipoestronismo mantenido. Los síntomas más frecuentes son los sofocos, alteraciones emocionales, falta de concentración, disminución de la libido e insomnio.

Para establecer un diagnóstico, descartando previamente la posibilidad de embarazo, habría que realizar una analítica hormonal incluyendo FSH, estradiol, prolactina y un estudio tiroideo. Con 2 determinaciones de FSH superiores a 40 UI/L separadas por al menos 1 mes llegaríamos al diagnóstico.

El tratamiento será distinto en función de que exista o no deseo de descendecia. En cualquiera de los 2 casos habría que fomentar un estilo de vida saludable con ejercicio físico periódico, dieta rica en calcio y suplementos de vitamina D. Si el deseo genésico está cumplido se debería instaurar un tratamiento hormonal ya sea con tratamiento hormonal sustitutivo que aliviará de forma eficaz los síntomas y ayudaría a prevenir problemas cardiovasculares y óseos por la falta de estrógenos pero no es anticonceptivo. A este respecto hay que tener en cuenta la posibilidad de recuperación espontánea de la función ovárica en una paciente con IOP que puede llegar hasta el 20%. Otra opción también muy eficaz, utilizada y recomendada en pacientes no fumadoras es la anticoncepción hormonal oral. El antecedente de primer grado de un tumor ginecológico hormonodependiente, mama, endometrio o a veces ovario, no sería por si solo una contraindicación para estos tratamientos. Espero haber podido responder a tus dudas.

Dudas tras una citología

Pregunta de la lectora: Hola, me hicieron una citología el año pasado y salió negativo. Este año, el resultado ha salido levemente alterado. ¿Tengo que preocuparme?

Respuesta de la doctora María Lapresta: La mayoría de las veces, los cambios leves regresan a la normalidad por su propia cuenta. La citología cervico-vaginal o prueba de Papanicoláu es una prueba de detección precoz de lesiones cancerosas o precancerosas del cérvix uterino. El resultado de una prueba de Papanicoláu puede ser normal, incierto o anormal. En ocasiones se detectan también cambios de tipo inflamatorio, reparativo o atrofia.

Un resultado anormal significa que se han detectado cambios celulares que podrían relacionarse con el desarrollo de lesiones neoplásicas, y precisan completar el estudio mediante test de Virus de Papiloma Humano (HPV), colposcopia y biopsia.

La mayoría de las veces, los cambios leves regresan a la normalidad de forma espontánea, precisando únicamente un control evolutivo periódico. Los cambios más graves podrían precisar tratamiento quirúrgico.

En su caso, aunque la afirmación 'levemente alterado' es muy imprecisa, posiblemente la citología haya encontrado cambios de tipo reparativo, inflamatorio o una displasia incipiente. En cualquier caso, será su médico quien deba indicarle la forma de proceder más adecuada y valorar si son precisas pruebas adicionales.

