Síndrome premenstrual y problemas en la perimenopausia: los especialistas de Quirónsalud responden a las lectoras

Los doctores Ignacio Adiego, María Lapresta y Patricia Rubio, miembros de la Unidad de la Mujer del hospital Quirónsalud Zaragoza, han resuelto las dudas sobre esta especialidad que las lectoras han enviado al consultorio médico patrocinado #Entrenosotras sobre síndrome premenstrual y perimenopausia.

Para un diagnóstico más concreto, los especialistas recomiendan la visita a un médico.

Síndrome premenstrual

Pregunta de la lectora: Hola. Tengo 35 años, y desde que tengo la regla sufro mucho el síndrome premenstrual a nivel psicológico. Me siento triste, enfadada, irascible... lo que a veces llega a ocasionarme conflictos de pareja. Todo se me hace un mundo y sufro mucho. ¿Hay algo que pueda tomar o hacer para disminuirlo? Gracias

Respuesta del doctor Ignacio Adiego: El síndrome premenstrual se define el conjunto de síntomas que aparecen los últimos días del ciclo y suelen mejorar o remitir al inicio de la menstruación. Estos pueden aparecer en una intensidad leve o de forma grave, afectando a la calidad de vida de la mujer. Se estima que entre todas sus formas de presentación es una entidad que afecta al 90% de las mujeres y, curiosamente, a pesar de su alta frecuencia, en España y Europa se le presta escasa atención.

Mi recomendación es que acudas a tu ginecólogo a buscar una solución. Una correcta entrevista es importantísima en esta entidad, así como una exploración para descartar otras patologías que puedan cursar con síntomas similares. La meta es buscar una solución para los síntomas que aparecen y, a veces, requieren de un abordaje más amplio. Para tu tranquilidad, existen tratamientos que han demostrado eficacia en el síndrome premenstrual y podrías beneficiarte de ellos.

Perimenopausia

Pregunta de la lectora: Estoy en premenopausia con 51 años. Mis periodos han sido irregulares pero, últimamente, he presentado un sangrado marrón oscuro con pequeños coágulos. Cabe mencionar que padezco ataques de ansiedad y periodos de mucho estrés. Este sangrado se ha presentado alternadamente, es decir, un ciclo si y al siguiente no. Además, está acompañado de sensación de inflamación y leve molestia pélvica, dolor de cabeza y mareos. Gracias por su atención.

Respuesta de la doctora María Lapresta: La perimenopausia es una fase que puede comenzar hasta 3-4 años antes de la amenorrea definitiva en la mujer y termina a los doce meses de ella. Suele acompañarse además de alteraciones del ciclo menstrual en casi un 90% de las pacientes. Estas alteraciones se traducen en ciclos irregulares, unas veces más frecuentes y otras más espaciados, así como en modificaciones de las características de la sangre menstrual. Los cambios hormonales que acontecen en este periodo podrían verse agravados por la situación de estrés y ansiedad que relata. Sería pertinente realizar una analítica para descartar la existencia de anemia y evaluar también otros parámetros (hormonas tiroideas).

Es conveniente realizar una exploración ginecológica y una ecografía pélvica para descartar una posible causa orgánica de las molestias pélvicas y de la alteración del patrón de sangrado. No hay que olvidar que aunque es muy posible que los síntomas que refiere sean completamente normales en este periodo, podrían ser también debidos a patologías ginecológicas diversas (miomas uterinos, pólipo endometrial, hiperplasia de endometrio…).

DIU en la perimenopausia

Pregunta de la lectora: Buenas tardes. Tengo 48 años. Con 42 me realizaron una conización, desde entonces mis reglas son muy abundantes, produciéndome algún episodio de anemia. Me han recomendado el DIU para que progresivamente deje de sangrar hasta que se me retire por completo. Tengo muchas dudas sobre si hacerlo o no. Gracias por la atención

Respuesta de la doctora Patricia Rubio: Buenas tardes. En este momento te encuentras en una época llamada perimenopausia que abarca los años previos a la menopausia establecida (un año sin reglar). En este período, de duración variable, la producción hormonal es irregular e inconstante, originando manifestaciones clínicas diversas. Una de ellas es la irregularidad menstrual, acortamiento de ciclos y sangrado abundante. Con el tiempo, irá dando paso a la ausencia de ciclos y aparición de sintomatología vasomotora (sofocos). El DIU-LNG es una buena opción para el control de esta sintomatología incipiente y especialmente recomendado en el sangrado uterino abundante. Es necesario hacer una revisión ginecológica previa para descartar patología subyacente, y posteriormente insertar el DIU. Las contraindicaciones son pocas, los beneficios en este caso superan a los riesgos y la colocación se realiza en consulta. El antecedente de conización no está relacionado con estos sangrados y no suele dificultar la inserción. Si aun así no te convence el método, solicita a tu ginecólogo que te ofrezca otras opciones.

