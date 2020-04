Pastillas anticonceptivas, carcinoma seroso y dudas sobre fertilidad: Quirónsalud contesta

Esta semana, en el espacio #entrenosotras del consultorio médico patrocinado de Heraldo.es, los doctores María Lapresta, Alberto Lanzón y Patricia Rubio, miembros del equipo de Ginecología y Obstetricia del hospital Quirónsalud Zaragoza, han contestado a las dudas recibidas en Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un especialista.

Pastillas anticonceptivas

Pregunta de la lectora: He oído que las pastillas anticonceptivas podrían favorecer la aparición de algunos tipos de cáncer. ¿Es cierto? ¿Cuál es el mejor método para evitar quedarse embarazada?

Respuesta de la doctora María Lapresta: Casi toda la investigación sobre la relación entre los anticonceptivos orales y el riesgo de cáncer se origina de estudios de tipo observacional, lo que hace difícil extraer conclusiones y relaciones causales. No obstante, la mayoría de las investigaciones coinciden en señalar que la anticoncepción hormonal combinada (AHO) aumenta ligeramente el riesgo relativo de cáncer de mama y cérvix, riesgo que desaparece al interrumpir el tratamiento. Por el contrario, parece ser que la AHO reduce el riesgo de cáncer de ovario, endometrio y cáncer colorrectal.

Es indudable que la utilización de métodos anticonceptivos eficaces, hormonales o no, mejora la calidad de vida de las mujeres. Sorprende la persistencia de ideas erróneas que hacen que las mujeres no utilicen algunos métodos, poniéndose en una situación de riesgo de embarazo no deseado. No hay un solo método que sea adecuado para todas las personas. Cada tipo de anticonceptivo tiene ventajas y desventajas. Es importante que cada mujer, de forma individualizada, valore junto con su ginecólogo el método anticonceptivo que más le conviene según su edad, situación personal y factores de riesgo.

Carcinoma en una trompa

Pregunta de la lectora: ¿Qué pronóstico tiene un carcinoma seroso de alto riesgo encontrado en una trompa microscópicamente? Estado de patología Tp1a

Respuesta del doctor Alberto Lanzón: Buenos días, el pronóstico de un carcinoma microscópico de trompa seroso de alto grado, estadio FIGO IA, en principio tiene que ser bueno, aunque son tumores que por su connotación de alto grado tienen un comportamiento más agresivo. Suele ser un hallazgo casual en el contexto de una cirugía por otro motivo o en cirugía profilácticas en pacientes portadoras de mutación genética. Se debe de haber realizado una correcta y detallada cirugía de estadificación para poder confirmar que estamos ante un estadio precoz IA. Una vez confirmada esta situación, al tratarse de un tumor seroso de alto grado G3, habría que completar el tratamiento con al menos tres ciclos de quimioterapia. Por último, se debería valorar la realización de un estudio genético ya que un importante porcentaje de estos tumores se asocian a una mutación genética.

Dudas sobre fertilidad

Pregunta de la lectora: Tengo 26 años. Desde que me vino la regla por primera vez (a los 13 años), la he perdido en varias ocasiones por encontrarme en bajo peso. La última vez, desapareció más de dos años. Además, a los 18 me diagnosticaron ovario poliquístico. Tengo miedo de que estos antecedentes me incapaciten para tener hijos en el futuro. ¿Qué probabilidades existen de que sea estéril?

Respuesta de la doctora Patricia Rubio: La pregunta que planteas no es fácil de contestar en forma de porcentaje ya que, hay varios factores individuales que desconozco, y que pudieran modificar la respuesta. Para tu tranquilidad te diré que, las amenorreas centrales por bajo peso se recuperan cuando la paciente alcanza un índice de masa corporal adecuado. Espero que ese sea tu caso y ese problema forme parte del pasado. Si es así, lo más probable es que no condicione tu fertilidad posterior. Por su parte, el síndrome de ovario poliquístico, es un motivo independiente de subfertilidad. El mecanismo es variado en función de la paciente, ya que el síndrome tiene diversas formas de presentación clínica. La causa más habitual del deterioro de la fertilidad es la anovulación, es decir, se ovula un porcentaje bajo de los meses por lo que las probabilidades de conseguir ajustar las relaciones sexuales y la consecuente fecundación es menor. En cualquier caso, ninguno de los dos motivos condiciona una esterilidad obligada. Mi consejo es que, cuando desees embarazo, lo intentes sin plantearte tasas de éxito manteniendo relaciones frecuentes. En caso de no conseguir embarazo tras 6-12 meses, consulta con tu ginecólogo que, en función de vuestra situación concreta te podrá ofrecer varias soluciones para mejorar la probabilidad de gestación.

- Envíe su consulta pinchando aquí.