El equipo de Ginecología de Quirónsalud resuelve las dudas sobre alteraciones en el sangrado, dismenorrea y cáncer de mama

Los doctores María Lapresta, Patricia Rubio y Alberto Lanzón, miembros del equipo de Ginecología del hospital Quirónsalud Zaragoza, han contestado a las dudas sobre alteraciones en el patrón de sangrado, cáncer de mama y dismenorrea recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un especialista.

Alteraciones en el patrón de sangrado

Pregunta de la lectora: Buenos días, tengo 43 años y hace 3 me colocaron un DIU Mirena. Todos los meses he tenido un pequeño manchado que me duraba 2 o 3 días, pero desde agosto me dura entre 6 y 20 días. ¿Cuál puede ser el motivo?

Respuesta de la doctora Maria Lapresta: Mirena es un tipo de DIU que lleva un depósito del fármaco levonorgestrel. Esto permite que, además de utilizarse como método anticonceptivo (prevención del embarazo), la carga hormonal que posee permita disminuir la cantidad de sangrado durante la menstruación. Este efecto puede ser beneficioso en casos de hemorragias uterinas disfuncionales, úteros miomatosos...

Uno de los efectos secundarios más habituales del DIU Mirena es que puede alterar el patrón de sangrado, de forma que se presenten pequeñas pérdidas de sangre entre las menstruaciones, periodos más cortos o más largos o incluso amenorrea (ausencia total de sangrado). Estas alteraciones, en principio no influyen en la eficacia anticonceptiva del dispositivo, si bien pueden llegar a ser molestas.

En cualquier caso, sería oportuno acudir a una consulta ginecológica con el fin de realizar una exploración y una ecografía y así descartar la coexistencia de cualquier patología en el útero o un desplazamiento del DIU, que podrían ser también causas de la alteración del patrón de sangrado que usted presenta.

Cáncer de mama

Pregunta de la lectora: Tengo un CDI tipo Luminal A, Ki67 del 12%, 100% RE, 1% RP. Mastoplexia. No quimio gracias a Oncotype DX (Score2). Con estos niveles de E2 ¿Es importante la ruta? ¿Cómo puedo conseguir un ratio más favorable? (Tomo DIM, A. Elágico, Omega3, lignanos, I3C y melatonina). Muchas gracias.

Respuesta de la doctora Patricia Rubio: Buenos días, en principio decirte que el pronóstico de tu enfermedad es muy bueno. El resultado del Recurence Score es el reflejo de las características genéticas tan favorables de tu tumor, por lo tanto, esta condición no se puede mejorar de forma extrínseca. No existe evidencia que avale el uso rutinario de los principios activos que nombras, si bien, la alimentación equilibrada y los hábitos de vida saludables han demostrado mejorar la autoestima, la actitud frente a la enfermedad, favorecer un entorno psíquico y físico más apropiado con evidente impacto positivo en la evolución de la enfermedad. Te animo por ello a seguir cuidándote con objetivo de asegurar una calidad de vida incluso mejor que antes del diagnóstico.

Dismenorrea

Pregunta de la lectora: Mi hija tiene 12 años y tuvo su primera regla hace tres meses. Cada mes lo pasa fatal con muchísimo dolor, la tripa se le endurece demasiado, tiene bastante hemorragia, y le produce diarrea y náuseas por lo que no puede comer nada. Quería saber cuál es la edad más adecuada para comenzar con una revisión ginecológica. Yo tengo endometriosis y no sé si ella podría tener alguna patología dado lo terriblemente mal que lo pasa con su menstruación. Gracias

Respuesta del doctor Alberto Lanzón: La dismenorrea, periodos menstruales dolorosos, es uno de los síntomas ginecológicos más frecuentes en la adolescencia. A aproximadamente un 10 % de las adolescentes les puede suponer un trauma físico y psíquico importante con alteración de su vida social y ser motivo de absentismo escolar. Normalmente son dismenorreas primarias o funcionales, sin una causa orgánica que lo justifique. Aunque la endometriosis es una patología que puede tener un componente genético sería excepcional pensar en esta enfermedad en una niña de 12 años. La recomendación es acudir primero al pediatra de referencia para una primera valoración e instaurar un tratamiento que suele ser con antinflamatorios no esteroideos o, en raras ocasiones, a esas edades, requerir tratamiento hormonal.

