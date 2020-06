Quirónsalud contesta a las dudas sobre pequeños sangrados tras la regla, disfunción de vaciado vesical y anillo vaginal

Los doctores Patricia Rubio, Ignacio Adiego y María Lapresta, miembros de la Unidad de la Mujer del Hospital Quirónsalud Zaragoza, han resuelto las dudas sobre esta especialidad que las lectoras han enviado al consultorio médico patrocinado #Entrenosotras. Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un médico.

Pequeños sangrados tras la regla

Pregunta de la lectora: En abril de 2019 me operaron (incisión vertical) porque tenía un mioma de 20cm que me provocó una anemia muy grave y otros síntomas. Desde entonces, 7 o 10 días después de tener la regla tengo pequeños sangrados. La última vez que fui al médico me dijo que podía ser normal por la operación pero que si no desaparecía lo tendríamos que mirar, ya que podría ser que tuviera una fisura. Han pasado muchos meses y todavía me ocurre. Además, tengo dolor pélvico y dolor de piernas... ¿Es normal o debería acudir al médico? Muchas gracias.

Respuesta de la doctora Patricia Rubio: Tras un año de la cirugía las cicatrices uterinas ya están curadas y la mucosa que las cubre recuperada. Por lo tanto, las secuelas deberían ser escasas y siempre asociadas a la laparotomía (apertura de la pared abdominal) en forma de alteraciones estéticas, que pudieran resultar dolorosas, por retracciones de la cicatriz, o cicatrización anómala (dehiscencias, engrosamiento por queloide). O bien, secuelas asociadas a las repercusiones de una cirugía abdominal, en forma de alteraciones digestivas o dolores erráticos secundarios a adherencia o bridas que se forman en el interior del abdomen cuando realizamos manipulaciones quirúrgicas. En ningún caso se justifica un sangrado irregular en este contexto, por lo que te propongo que acudas a tu ginecólogo ya que habrá que realizar un estudio completo para descartar alteraciones en la mucosa interior del útero (endometrio), recidiva o aparición de nuevo mioma o alteraciones menstruales secundarias a desarreglos hormonales. Es decir, lo más probable es que se trate de un cuadro independiente de la cirugía anterior.

Anillo vaginal

Pregunta de la lectora: Buenos días. Tengo 37 años y llevo anillo vaginal por ovarios poliquísticos desde hace 4 años. Tuve un parto normal hace 6 años. Cuando mantengo relaciones, después mancho un poco. Ya me pasó el año pasado y me dieron unos óvulos porque tenía un poco de inflamación y se me pasó. Ahora ha vuelto a ocurrirme un par de veces. ¿Tengo que acudir al médico? ¿A qué puede deberse?

Respuesta de el doctor Ignacio Adiego: En tu caso, el uso de anticonceptivos hormonales combinados, como el anillo, es el mejor tratamiento sintomático para el síndrome de ovario poliquístico. Además de conseguir que tus reglas sean regulares, puede tener otros efectos beneficiosos como la disminución del dolor con la regla (dismenorrea) o dermatológicos como el exceso de vello corporal o el acné.

Los anticonceptivos hormonales combinados en general, y el anillo vaginal en particular, pueden presentar como efecto secundario una ligera sensación de sequedad vaginal o disminución de la lubricación durante las relaciones sexuales. Es algo relativamente frecuente y que suele solucionarse con la aplicación de hidratantes vaginales y/o con el uso de lubricantes durante las relaciones sexuales.

Por otro lado, en algunas ocasiones, podrían aparecer pequeños sangrados a mitad de ciclo, lo que llamamos 'spotting', sin que exista ningún problema ginecológico que solo se pongan de manifiesto durante las relaciones. Mi recomendación es que acudas a tu ginecólogo para descartar otras posibles causas de sangrado y poder consensuar la mejor solución para ti.

Disfunción de vaciado vesical

Pregunta de la lectora: Tengo 45 años, soy madre de dos hijas y desde el último parto más o menos (desde el que han pasado 13 años) para orinar tengo que masajearme y darme toques. Me he acostumbrado pero... ¿qué solución tiene?

Respuesta de la doctora María Lapresta: La mayoría de los estudios epidemiológicos que analizan los factores de riesgo de incontinencia de orina y disfunción vesical en la mujer señalan el embarazo y el parto como factores principales.

En su caso parece que nos encontramos ante una disfunción de vaciado vesical. Este cuadro incluye una gran variedad de síntomas, incluyendo dificultad al inicio de la micción, flujo miccional intermitente, sensación de vaciado incompleto… y puede ir asociado también a incontinencia de orina.

Para plantear el abordaje terapéutico sería necesario realizar una adecuada anamnesis clínica así como una exploración uroginecológica que permita descartar la existencia de un prolapso. En ocasiones se precisan también pruebas de imagen y un estudio urodinámico.

Según cual sea la causa identificada, el tratamiento puede ser quirúrgico, como por ejemplo en caso de existir un prolapso, o farmacológico, cuando las causas implicadas son disfunciones neurógenas y musculares. La rehabilitación de la musculatura del suelo pélvico juega también un papel fundamental.

- Envíe su duda pinchando aquí.