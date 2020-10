Sangrados en la menopausia, cambios en la menstruación y mioma: los especialistas de Quirónsalud contestan a las lectoras

Patricia Rubio, Ignacio Adiego y María Lapresta, miembros del equipo de Ginecología y Obstetricia de la Unidad de la Mujer del hospital Quirónsalud Zaragoza, han respondido a las dudas que las lectoras han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre cambios en la menstruación, sangrado en la menopausia y mioma.

Para un diagnóstico más concreto, los especialistas recomiendan la visita a un médico.

Cambios en la menstruación

Pregunta de la lectora: Hola, tengo 48 años y desde hace unos cuatro meses, un mes tengo poca regla y el siguiente sangrado rojo muy intenso y coágulos grandísimos. Si me pongo tampón no lo mancho y al quitarlo me viene el derrame. ¿Qué me está pasando?

Respuesta de la doctora Patricia Rubio: Buenas tardes, la menstruación es el resultado de la descamación o caída de la mucosa endometrial que tapiza el interior del útero cuando, en ese ciclo, no ha habido embarazo. La cuantía del sangrado, el color y el ritmo de sangrado es muy variable entre mujeres e incluso en distintas épocas dentro de la edad fértil de la misma mujer. A los 48 años, la dotación hormonal que condiciona el crecimiento y caída de este endometrio es menos estable que en edades más tempranas. Es por eso que, puede haber ciclos en los que la cantidad de mucosa a eliminar sea mayor y por tanto la menstruación sea más abundante y roja, y meses en los que el grosor a eliminar sea menor y eso se traduce en un sangrado escaso y más oscuro, ya que la velocidad de caída es menor y la sangre se oxida cambiando de color. En principio no parece alarmante, no obstante, siempre es recomendable que tu ginecólogo de referencia descarte cualquier patología uterina que pudiera justificar el cuadro de otra manera.

Sangrado en la menopausia

Pregunta de la lectora: Tengo 49 años y desde hace cinco no me viene la menstruación. Hasta ahora, que me ha vuelto a bajar la regla. ¿Es esto normal?

Respuesta de el doctor Ignacio Adiego: Buenos días. En primer lugar, el término menopausia se define como un año en ausencia de menstruación y por lo tanto cumples ese criterio. Es posible que el ovario, aun habiendo perdido su función hormonal en esta fase, consiga producir estrógenos y hasta conseguir un ciclo normal.

Aun así, todo sangrado que ocurre en la menopausia debe ser investigado. La inmensa mayoría de ellos se deben a causas benignas como sangrado por atrófica o actividad ovárica espontánea. Si tuviste los síntomas clásicos de regla y duró como una regla, con una muy alta probabilidad habrá sido una regla.

Pero, un muy pequeño porcentaje de sangrado en la menopausia se asocian con algún problema en el endometrio (la capa que crece en las paredes internas del útero que se expulsa cada mes con la regla) y debe ser investigada para descartar cualquier causa maligna. Te recomiendo que acudas a tu ginecólogo para valorar tu caso.

Mioma y sangrados

Pregunta de la lectora: tengo 54 años, deje de reglar hace dos y tengo un mioma en el útero de 4,5 cm por 5,6 cm. Una o dos veces al año tengo un sangrado, como si fuera una regla de dos días más o menos. En las revisiones todo es normal, el mioma no ha crecido. ¿A qué se deben estos sangrados? Gracias

Respuesta de la doctora María Lapresta: Los miomas son las tumoraciones uterinas de naturaleza benigna más frecuentes del aparato reproductor femenino. Su prevalencia oscila entre el 15 y el 25 %. Dado que el crecimiento de un mioma es hormonodependiente, en la menopausia, con el descenso de los niveles hormonales, generalmente los miomas disminuyen de tamaño, llegando incluso a desaparecer en algunos casos.

La mayoría de los miomas no produce ningún síntoma, sin embargo, según su tamaño y localización las manifestaciones más frecuentes son el sangrado uterino irregular y los síntomas por compresión.

En el caso que nos refiere, sería necesario conocer en primer lugar sus niveles de estrógenos y gonadotrofinas con el fin de confirmar si se halla ya en el periodo de menopausia. Sería asimismo recomendable evaluar analíticamente otros valores hormonales (TSH, Cortisol…) que pudieran estar relacionados con la clínica que refiere. Una historia clínica minuciosa y exploración ginecólogica completa permitirá determinar si hay algún otro factor que pueda ocasionar su sangrado. Por último las pruebas de imagen (ecografía, doppler…) nos ayudarán a descartar la presencia de pólipos endometriales y otras tumoraciones genitales.

