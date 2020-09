Sangrado anómalo, citología y sensación de frío y sofocos: los especialistas de Quirónsalud contestan las dudas de las lectoras

Los especialistas Fernando Colmenarejo, Alberto Lanzón y Patricia Rubio, miembros del equipo de la Unidad de la Mujer del hospital Quirónsalud Zaragoza, han contestado a las dudas sobre sangrado anómalo, citología y sensación de frío y sofocos en el consultorio médico patrocinado #Entrenosotras de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un ginecólogo.

Sangrado anómalo

Pregunta de la lectora: Hola. Tengo 35 años y siempre he tenido muy poca menstruación, pero, últimamente, solo mancho, literalmente, una gota... He engordado estos meses atrás unos kilos y tengo bastante dolor abdominal cuando me tiene que venir. ¿Me podrían decir qué puede ser, de qué puede ser o cómo prevenirlo? Gracias

Respuesta del doctor Fernando Colmenarejo: La presencia de sangrado anómalo en cantidad o duración, asociado a dolor abdominal y cambios ponderales (del peso corporal) son síntomas que necesitan de una consulta ginecológica con exploración y posible estudio hormonal en sangre. En la mayoría de las ocasiones no se suele encontrar patología o enfermedades de importancia pero se hace necesario descartar causas orgánicas o funcionales del aparato genital así como también trastornos hormonales de otro origen como la glándula del tiroides. De forma que mi recomendación es que pidas cita en tu ginecólogo para que valore tus síntomas.

Citología

Pregunta de la lectora: Buenos días. Voy a cumplir 30 años y todavía no me he realizado una citología. ¿Es importante que me la haga o puedo esperar ya que no siento que tenga ningún síntoma o problema?

Respuesta del doctor Alberto Lanzón: La citologia es una prueba de cribado cuyo objetivo fundamental es reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix. Su finalidad es identificar a las mujeres con lesiones cervicales precursoras con mayor riesgo de progresión a cáncer invasor, de manera que se puedan realizar tratamientos menos mutilantes y agresivos gracias a esta detección precoz. Este tipo de lesiones precancerígenas son por lo general asintomática, por lo que no se debe esperar a tener alguna sintomatología ya que en ese caso la enfermedad podría estar ya en una fase más avanzada.

Los protocos actuales de la Sociedad Española de Ginecología recomiendan comenzar con el cribado con citología a los 25 años en mujeres que ya han iniciado su actividad sexual. Espero haber podido resolver tu duda.

Sensación de frío y sofocos

Pregunta de la lectora: Buenas tardes. Tengo 59 años y hace dos me operaron de cáncer de mama, después de 18 sesiones de radioterapia y tamixifeno, que tomé durante un año. Hasta el diagnóstico tomé terapia hormonal sustitutiva. Desde la intervención y el posterior tratamiento siento un frío tan intenso por dentro que duele y a veces también tengo sofocos. Los médicos no saben qué darme. ¿Habrá algo que me pueda aliviar? Muchas gracias.

Respuesta de la doctora Patricia Rubio: Hay alguna cosa de tu exposición que no me queda clara. En principio estás tratada de un cáncer de mama hormonodependiente, puesto que refieres la toma de Tamoxifeno. No obstante, desconozco si lo estás tomando en el momento actual, ya que mencionas que lo recibiste solo durante un año. Este comentario me extraña, o quizá lo entiendo mal, ya que la hormonoterapia hay que mantenerla un mínimo de cinco años. La clínica climatérica se explicaría especialmente si estás tomando este fármaco. El principal efecto secundario del tamoxifeno son los sofocos y con más razón si, hasta el momento del diagnóstico, llevabas terapia hormonal sustitutiva para controlar esta sintomatología sobrevenida de tu menopausia natural.

Como te habrán explicado, el cáncer de mama, y en concreto el hormonodependiente, tiene contraindicado cualquier tratamiento hormonal. Por ello, la primera medida a considerar sería cambiar el tamoxifeno por un inhibidor de aromatasa, indicado en mujeres menopáusicas y cuyo perfil productor de sofocos es mucho menos evidente. Si esto no fuera suficiente lo ideal es recurrir a los productos de terapia natural tipo cimicífuga racemosa, compuestos de trébol rojo o extracto citoplasmático de polen. Si persisten los síntomas se pueden asociar inhibidores de la recaptación de serotonina y/o noradrenalina, los cuales debe controlar tu médico.

