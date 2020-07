Quirónsalud responde a las consultas sobre trastornos menstruales y dismenorrea

Los especialistas Ignacio Adiego, María Lapresta y Fernando Colmenarejo, miembros del equipo de la Unidad de la Mujer del hospital Quirónsalud Zaragoza, han contestado a las dudas sobre trastornos menstruales y dismenorrea en el consultorio médico patrocinado #Entrenosotras de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un ginecólogo.

Trastornos menstruales

Pregunta de la lectora: tengo 45 años. Hace 8 me operaron de endometrosis, con revisiones anuales sin ningún problema. Tengo un hijo de casi 2 años. Mis reglas han ido bien hasta hace unos meses. En febrero no me vino, en marzo manché y a los 15 días tuve regla normal, en abril también y ahora, 11 días después de tenerla, estoy manchando, pero creo que no es regla. En enero tuve revisión y estaba todo bien, solo un quiste endométrico de 2 centímetros que ya lo tenía. Mi pregunta es si esto puede ser premenopausia. ¿Tiene que ver que solo tenga un ovario? Gracias.

Respuesta del doctor Ignacio Adiego: Los trastornos menstruales son muy frecuentes por encima de los 40 años y, en la mayoría de los casos, se tratan de la primera manifestación de la perimenopausia, que no es otra cosa que los cambios que sufrirá la mujer hasta la llegada de la menopausia, definida como un año sin regla. Este periodo es muy variable y puede durar desde unos meses hasta varios años. Lo más habitual es que algunos ciclos se alarguen, incluso que algún mes falte la regla, y otros se adelanten. Es muy frecuente que esto ocurra a tu edad, además de que la ausencia de un ovario puede adelantar la aparición de los síntomas al haberse visto disminuida la reserva ovárica.

Mi recomendación es que si estas alteraciones afectan a tu calidad de vida o aparecen síntomas como sangrados entre reglas o un aumento significativo de la cantidad de la menstruación acudas a tu ginecólogo para ponerle solución.

Pregunta de la lectora: Hola. Tengo 49 años y mi regla es un flujo marrón claro que dura 5 días. Hace un año me diagnosticaron un fibroma intramural. ¿Puede deberse a eso el cambio de mi menstruación?

Respuesta de la doctora María Lapresta: La menstruación es la descamación del endometrio (revestimiento interno del útero), que tiene lugar durante la vida fértil de la mujer, con una periodicidad generalmente mensual. La menstruación por lo tanto empieza en la pubertad y cesa definitivamente con la menopausia.

El color del flujo menstrual es variable de una mujer a otra. Incluso en la misma paciente, puede modificarse a lo largo de la vida fértil. Un flujo de tonalidad oscura es debido a que la sangre permanece más tiempo dentro del útero y al entrar en contacto con el aire se oxida, adquiriendo ese color marronáceo. Puede ser secundario a múltiples causas, muchas de ellas no preocupantes.

En su caso concreto, la presencia de un mioma podría ser la causa de alteraciones en el patrón habitual de sangrado. Los miomas son tumoraciones benignas que aparecen en la pared uterina. Con frecuencia pueden provocar dolor o hemorragias uterinas anómalas. Otras veces, al alterar la contractilidad uterina, podrían enlentecer la salida de la sangre menstrual y provocar ese oscurecimiento que relata. En cualquier caso, muchos miomas son asintomáticos y no precisan ningún tratamiento. Será su ginecólogo quien deba realizar una valoración más personalizada.

Por último comentar que, debido a su edad, próxima a la edad media de la menopausia (50 años), también es habitual presentar alteraciones de la regulación hormonal del ciclo menstrual. Este hecho podría contribuir igualmente a la alteración de las características de la menstruación.

Dismenorrea

Pregunta de la lectora: Suelo tener la regla cada dos o tres meses y, generalmente, con mucho dolor. Un par de días antes de que me viniera por última vez, después de mantener relaciones sexuales, sentí un dolor tan intenso en la zona de los ovarios que me hizo vomitar. ¿A qué puede deberse? ¿Debería preocuparme? Tengo 31 años.

Respuesta del doctor Fernando Colmenarejo: La dismenorrea o dolor premenstrual es una de las causas más frecuentes de consulta ginecológica. La pérdida de calidad de vida por imposibilidad de realizar tareas habituales debe ser el punto crítico para realizar un tratamiento. En su caso que además concurre una irregularidad de ciclos menstruales habitual con retrasos de más de un mes, es posible que el uso de anticoncepción hormonal sea útil para ambas situaciones. Otra cuestión es el dolor con la relación sexual en especial si se acompañó de sensación de nauseas o vómitos. En muchas ocasiones se produce por el traumatismo de la penetración sobre un ovario que tiene un folículo o quiste funcional (esto es un quiste que desaparecerá en el curso de uno o varios ciclos de forma espontánea). Por todo ello creo que debes acudir a tu ginecólogo para que determine la causa de tus ciclos irregulares y descarte patología genital por el dolor que refieres tanto con la menstruación como por la relación sexual. Una revisión ginecológica puede determinar si tienes una patología ginecológica o no y poner tratamiento a dicha situación.

