¿Dudas sobre la menstruación y la premenopausia? Los expertos de Quirónsalud contestan

Los doctores Alberto Lanzón, Patricia Rubio y María Lapresta, miembros del equipo de Ginecología y Obstetricia del hospital Quirónsalud Zaragoza, han contestado, esta semana, a las dudas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre cambios en la menstruación y perimenopausia, dentro del espacio #entrenosotras.

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un especialista.

Subida de peso en la premenopausia

Pregunta de la lectora: ¿Por qué se sube de peso en la premenopausia? En dos años he engordado 12 kgs. Hago más ejercicio y como bien, no tengo problema de tiroides, y no encuentro explicación a esta subida de peso. Tengo 47 años.

Respuesta del doctor Alberto Lanzón: La perimenopausia se relaciona con cambios metabólicos que suelen provocar un incremento en la grasa corporal que va a subir al 35% a los 40 años y al 42% a los 50 años. Este aumento de peso se debe fundamentalmente a cambios hormonales, pero también pueden influir cambios en el estilo de vida y factores genéticos. Hay que intentar combinar hábitos alimenticios saludables y un estilo de vida activo, y aun así mantener el peso habitual puede resultar una tarea difícil y frustrante. Puede ser útil consultar con un nutricionista o un especialista en endocrino que nos pueda aconsejar sobre cambios en nuestra dieta que nos puedan resultar beneficiosos.

Perimenopausia

Pregunta de la lectora: Buenos días. Tengo 50 años. Estoy en etapa premenopausia. He tenido ya dos ciclos en un año y medio en los que la menstruación me dura un mes entero, con muy abundante sangrado 4 días, 3 menor, y se repite este ciclo hasta 4 o 5 semanas seguidas. Como reglas encadenadas. Me recomendaron esperar para no tratar hormonalmente. Ahora llevo otra vez 10 días seguidos. En medio, este año he tenido parones de máximo tres meses. Esta vez he estado sin regla 15 días solo. ¿Puede decirme qué porcentaje de mujeres sufren esto? No tengo ninguna otra molestia asociada. ¿Qué me recomienda? Muchísimas gracias por su atención

Respuesta de la doctora Patricia Rubio: Se habla de menopausia cuando una mujer lleva un año completo sin reglar. La época que la precede se denomina perimenopausia, etapa en la que te encuentras en este momento. El tiempo de duración depende de cada mujer, pero ronda entre los 2 y 4 años, y se caracteriza por constantes cambios hormonales producidos por el agotamiento progresivo de los ovocitos.

Una de las consecuencias son alteraciones en el patrón menstrual, que al inicio suelen ser por exceso, con sangrados abundantes asociados a mucha sintomatología premenstrual para ir dando paso a períodos de ausencia de regla acompañado de sintomatología climatérica, como los sofocos y el deterioro de la calidad del sueño. Conforme más cerca se está de la menopausia, los períodos de ciclos normales son menores. No obstante, tú cuentas un patrón de sangrado uterino anormal, abundante y prolongado, con muy pocos descansos. Te recomiendo que acudas al ginecólogo ya que, antes de achacarlo al cambio hormonal, es necesario descartar la existencia de patología orgánica (pólipos endometriales, hiperplasia endometrial, etc). En caso de que los trastornos fueran funcionales, el tratamiento hormonal, como tú dices, va a ser una herramienta terapéutica muy útil que te ayudará a mejorar tu calidad de vida y facilitará el paso a la menopausia.

Cambios en la coloración del sangrado

Pregunta de la lectora: Tengo 49 años. Desde hace unos meses mis reglas se inician con un sangrado marrón, sucio. ¿Puede considerarse normal o debería preocuparme?

Respuesta de la doctora María Lapresta: La menstruación es el sangrado vaginal que de forma más o menos regular tiene la mujer (por término medio cada 28 días), razón por la que también se denomina regla o periodo. La menarquia (primera menstruación), suele ocurrir en torno a los 12 años y supone la madurez sexual de la mujer. La pérdida del periodo menstrual (menopausia) marca el final de la etapa fértil.

El sangrado vaginal que caracteriza a la menstruación es debido al desprendimiento de tejido endometrial. El endometrio es la capa más interna del útero, que se engrosa en cada ciclo menstrual con el fin de alojar al óvulo fecundado. Si esto no se produce, el endometrio se descama y los restos tisulares se expulsan a través de la vagina junto a la sangre que se produce por la rotura de pequeños vasos sanguíneos durante esta etapa del ciclo.

La regla depende de muchos factores como una buena salud emocional, física y también de un correcto equilibrio hormonal. Durante el periodo previo a la menopausia, lo que se conoce como perimenopausia, los niveles hormonales no siguen un patrón regular y pueden comenzar a aparecer irregularidades en el periodo menstrual, cambios en el patrón de sangrado, la textura, el color…

Cuando el flujo menstrual es oscuro, suele ser debido a que ha transcurrido más tiempo desde que se desprende el endometrio hasta que es expulsado, lo que permite su oxidación y le otorga un color marrón. Una menstruación oscura, escasa e incluso con coágulos, puede ser motivo de preocupación, si bien en la mayor parte de los casos es normal, especialmente en los extremos de la vida reproductiva.

Sin embargo, hay algunos síntomas y signos asociados que podrían ser anómalos e indicar un problema subyacente como, por ejemplo: flujo vaginal maloliente, molestias vaginales, fiebre, erupción o edema vulvovaginal, sangrados fuera del periodo menstrual, dolor abdominal…En estos casos, sería recomendable consultar con su ginecólogo para realizar una exploración y las pruebas complementarias oportunas.

