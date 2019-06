Luis Vaquer, presidente de Horeca Zaragoza: “Los que prueban los vinos de la D.O.P. Cariñena se dan cuenta de su calidad”

El Festival de las Piedras, la actual campaña de la D.O.P. Cariñena, tiene como colaborador fundamental a la Asociación de Restaurantes Horeca Zaragoza, ya que se desarrolla en 15 de sus establecimientos miembros, donde todos los clientes que acompañen su comida con alguno de los 14 Vinos de las Piedras –la marca genérica con la que se conocen todos los vinos de esta Denominación- seleccionados tienen premio seguro. El presidente de Horeca Zaragoza, Luis Vaquer, destaca que se trata de una promoción en la que todos ganan.

¿Cómo es el nivel actual de la restauración en Zaragoza?

Tenemos sin duda una oferta de alta calidad y muy ajustada en el precio y que es muy bien valorada por los clientes. Nos falta más promoción a nivel nacional, un establecimiento reconocido que nos sirva de motor, para que esté valorada al nivel que se merece.

¿En su oferta gastronómica están presentes los productos de Aragón y en particular el vino de la Denominación de Origen Protegida Cariñena?

Los alimentos de Aragón son parte esencial en la despensa de cualquier restaurante, y de modo destacado el vino. Hubo una época de cierto desinterés, pero de ello hace ya veinte años, y ahora es una auténtica rareza que en cualquier establecimiento los vinos de Aragón no sean la parte principal; y entre ellos, sin duda, la D.O.P. Cariñena ocupa uno de los primeros puestos porque los profesionales sabemos de su calidad.

¿Y los clientes, también reconocen la calidad de los Vinos de las Piedras?

Los clientes de aquí, gracias a las campañas de promoción que se han ido celebrando, saben que los vinos de Cariñena se pueden codear con los de cualquier lugar reconocido. La imagen de vinos recios solo queda ya entre los turistas… Pasa como con Aragón como destino turístico. El reto sería consolidar esa buena imagen en los niveles más altos. También sucede que los visitantes cada vez están más interesados en la gastronomía, quieren probar los productos locales y preguntan por ellos; y los que prueban Cariñena, se dan cuenta de su calidad

¿Qué importancia tiene la promoción en restaurantes, como la de la campaña el Festival de las Piedras?

Siempre estamos agradecidos a la D.O.P. Cariñena por su colaboración porque es una relación en la que ganamos todos. Para los restaurantes el Festival de las Piedras supone un elemento de dinamización por la publicidad que conlleva y porque no solo sirve para atraer nuevos clientes, sino también para que los que no acuden por los premios tengan una experiencia distinta y atractiva. En cuanto a la Denominación los restaurantes aportamos la posibilidad de llegar a consumidores foráneos y un plus en la valoración del producto, porque el público cada vez filtra más la publicidad y que profesionales de confianza como los camareros y sumilleres recomienden Cariñena supone un plus de autenticidad y calidad.

¿Entonces Horeca Zaragoza seguirá colaborando en las campañas de la Denominación Cariñena?

Como asociación profesional tenemos tres objetivos: la defensa de los intereses del sector frente a la Administración, la formación de los profesionales y la promoción. Y dentro de esta última línea pensamos que visibilizar la calidad de nuestra gastronomía ayuda a ganar clientes y a consolidar Zaragoza como destino turístico; así que somos muy activos con nuestros propios eventos o apoyando propuestas como el Festival de las Piedras.