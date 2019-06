El Festival de las Piedras se encamina a su broche de oro mientras sigue la lluvia de premios en los restaurantes

El Festival de las Piedras, la nueva campaña promocional de la Denominación de Origen Protegida Cariñena, permite en palabras de su presidente, Ignacio Casamitjana, “disfrutar de platos de la mejor gastronomía de Zaragoza, acompañarlos con vinos buenísimos y obtener el premio seguro de una botella de vino o una entrada a una degustación”. La organización destaca el éxito de esta iniciativa y los halagos que ha recibido de todos los que han participado, a la vez que recuerda que todavía se puede participar hasta el próximo domingo y así conseguir uno de sus premios.

El objetivo del Festival de las Piedras es que los consumidores conozcan mejor la calidad y variedad de los vinos de la Denominación Cariñena dando un regalo seguro en 15 restaurantes de Zaragoza a los clientes que acompañen su comida o cena con uno de sus vinos seleccionados; en total 14 marcas, con tintos, blancos y rosados, de siete bodegas distintas. Con cada botella consumida se entrega una tarjeta rasca con premio seguro: o una botella de vino o una invitación para dos personas a una de las dos degustaciones exclusivas que se van a celebrar en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, los días 28 y 29 de junio y que supondrán “el broche de oro de la campaña”, según el director de Comunicación, José Luis Campos.

Campos subraya que para la Denominación Cariñena el principal balance es la unanimidad de los clientes en alabar los vinos que han probado, pero apunta además que los premios que se ofrecen han sido muy bien recibidos y en especial, las invitaciones a las dos degustaciones con concierto. Con anécdotas como en algunas mesas de restaurantes pidiendo una segunda botella para tratar de que todos puedan entrar, o turistas agraciados, de lugares como Barcelona o el Principado de Andorra, que aseguran que volverán a Zaragoza solo para no perderse el evento.

Se están preparando dos atractivas y exclusivas veladas a las que solo se podrá entrar con una de las invitaciones (500 personas para cada día) logradas en los restaurantes. En la Sala Multiusos de Zaragoza se podrán degustar gratuitamente los 14 vinos de la campaña en un ambiente muy especial y festivo. Habrá numerosas mesas, sillas, y picoteo para probar los vinos con toda comodidad. Un espectáculo musical de calidad con la actuación de dos de las mejores bandas tributo de Europa, el viernes 28 a Abba y el sábado 29 a The Beatles. Y cada día se sortearán cenas en restaurantes y un viaje internacional.

Mientras se ultiman los preparativos de estos actos finales, la D.O.P. Cariñena recuerda que se pueden consultar detalles como los restaurantes y vinos participantes en la web www.elvinodelaspiedras.es/festivaldelaspiedras, y que aunque ya se han repartido muchas invitaciones dobles, el Festival de las Piedras sigue en marcha hasta el día 16 y hasta el último día es posible ganar una de ellas o llevarse botellas gratis. Además, habrá un sorteo entre todos los participantes de 'Tu peso en vino', en el que una persona que pese, por ejemplo, 70 kilos puede ganar hasta un centenar de botellas (de 75 cl) del Vino de las Piedras.

15 restaurantes, 14 vinos, 7 bodegas

Esta campaña continúa la tradicional colaboración de la D.O.P. Cariñena y los restaurantes de Zaragoza, pero aumenta notablemente su duración y número de establecimientos. Son 16 los días (por primera vez también entre semana) y 15 los restaurantes para participar en el Festival de las Piedras. Los establecimientos hosteleros, la mayoría de ellos participantes ya en las anteriores campañas, son: +Albarracín, Casa Lac, D'Arte, El Cachirulo, El Candelas, El Chalet, El Foro, La Matilde, La Rinconada de Lorenzo, Los Xarmientos, Novodabo, La Parrilla de Albarracín, Quema, Teatro Principal y Tulú.

Las bodegas de la D.O.P. Cariñena que colaboran son Esteban Martín, Hermanos Torcal, Paniza, San Valero, Solar de Urbezo, Covinca y Grandes Vinos. Se ofrecen cinco vinos blancos (Esteban Martín Blanco 2018 Chardonnay Macabeo, Marqués de Fuendetodos Chardonnay-Macabeo, Particular Chardonnay Moscatel de Alejandría, Urbezo Chardonnay 2018, Clave de Sol Chardonnay 2018 y Corona de Aragón Garnacha Blanca 2017), dos vinos rosados (Fábula Garnacha Rosado 2018 y Esteban Martín Rosado 2018 Garnacha Tinta) y cinco tintos (Cachirulo Garnacha-Syrah 2016, Fábula Garnacha Joven, Particular Tinto Garnacha Joven, Los Cabos de Urbezo Garnacha 2017, Terrai Old Vine Garnacha Roble 2017 y Monasterio de las Viñas Garnacha Viñas Viejas 2016).