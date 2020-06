¿Dolores o molestias al volver a hacer ejercicio? El doctor Alberto Aso responde a las consultas

Esta semana, el doctor Alberto Aso, miembro del equipo de Traumatología de Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es. Para un diagnóstico más concreto, el experto recomienda visitar a un especialista.

Esguince de ligamento cruzado

Pregunta del lector: Hace tres semanas me lesioné la rodilla. El posible diagnóstico es un esguince de ligamento cruzado anterior, pero no es seguro, ya que todavía no me han hecho la resonancia. Quisiera saber si existe algún modo de saber sin la resonancia si tengo los ligamentos rotos y si necesitaría cirugía.

Respuesta del doctor: El ligamento cruzado anterior (LCA) es una estructura fundamental para la estabilidad de la rodilla y supone el principal restrictor para la traslación anterior de la tibia sobre el fémur.

La sospecha incial de una rotura de un ligamento cruzado se basa en maniobras exploratorias que realizamos en consulta con las que se busca poner de manifiesto una movilidad excesiva de la tibia sobre el fémur. Esta es la única manera de hacer un diagnóstico clínico de alta sospecha de rotura ligamentosa. La resonancia es la prueba de elección para el diagnóstico de las roturas ligamentosas y de lesiones concomitantes de cartílago y meniscos que pueden aparecer y es este binomio clínico-radiológico el que finalmente nos marca la decisión terapeútica.

Las lesiones del LCA pueden ser roturas parciales del ligamento que se aprecian en la resonancia y que no condicionen inestabilidad, de ser así, se puede optar por un tratamiento no quirúrgico.

Sin embargo, si existe una rotura completa del ligamento o presentas una inestabilidad franca de rodilla la opción quirúrgica es la más recomendable. El LCA cumple una función importante a la hora de repartir cargas de manera uniforme y fisiológica a nivel del cartílago articular y meniscos, por ello es importante reconstruirlo si no se quiere someter al resto de estructuras a una sobrecarga excesiva con el riesgo inherente a que sufran un daño en el futuro.

Dolor en la planta del pie

Pregunta del lector: Buenos días. Estoy notando ahora que he empezado a caminar más, un dolor en la base del pie derecho justo donde está la almohadilla, debajo de los dedos. No sé si es por haber caminado menos estos días o por no llevar zapatos, pero es un dolor intenso durante todo el día. Muchas gracias, un saludo

Respuesta del doctor: El dolor a nivel de la almohadilla debajo de los dedos coincide con la región de principal apoyo del pie en la zona de las cabezas de los metatarsianos. El dolor en esa zona se engloba en lo que conocemos como “metatarsalgias”. La causa más frecuente suele ser por sobrecarga mecánica secundaria a distintos factores: reinicio o exceso de la actividad física, calzado o problemas de la pisada.

Todo ello produce un proceso inflamatorio en los tejidos circundantes a las cabezas de los metatarsianos produciendo una bursitis en lo que conocemos como la “almohadilla”. El tratamiento inicial es conservador mediante antiinflamatorios y fisioterapia. Si no se mejora se puede realizar tratamiento puntual con infiltraciones para calmar el dolor o bien si se evidencia un problema de sobrecarga por mal apoyo la colocación de unas plantillas a medida.

Molestias en la rodilla

Pregunta del lector: Soy corredor aficionado desde hace unos años y ahora cuando llevo 15 minutos corriendo me comienza a doler en el interior de la rodilla impidiendo poder continuar. Parece como si sufriese por el impacto, pero he probado en cinta y me ocurre lo mismo. La única solución provisional que he encontrado es correr de puntillas sin apoyar el talón, pero eso evidentemente me limita mucho para alcanzar mis objetivos.

Respuesta del doctor: Un dolor en la región interna de la rodilla en contexto deportivo puede corresponder con lesiones bien por sobrecarga o estructurales en esa zona. Lo principal sería acotar la región anatómica en la que se encuentra la dolencia. En la región interna de la rodilla hay estructuras ligamentosas, meniscales y musculotendinosas que se pueden ver afectadas y que desencadenan clínica dolorosa al someter a un exceso de demanda mecánica en el ámbito deportivo. Sería recomendable realizarte una exploración reglada de la rodilla para definir qué estructura puede estar lesionada. Si es necesario, solicitar pruebas de radiología simple para evaluar los ejes de las pierna o pruebas de resonancia magnética que pongan de manifiesto si existe alguna lesión en estructuras menisco-ligamentosas o del cartílago articular.

