¿Molestias en la rodilla? El doctor Alberto Aso resuelve las dudas

Los dolores de rodilla son algunas de las molestias más comunes. Por eso, muchos usuarios acuden a internet en busca de soluciones, aunque la red no siempre tiene la respuesta. Para evitar agravar el problema, el doctor Alberto Aso, traumatólogo de Quirónsalud Zaragoza, ha contestado a las preguntas que los lectores de Heraldo.es han enviado al consultorio médico patrocinado.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Artrosis en rodilla

Pregunta del lector: Tengo artrosis en la rodilla derecha y a días me duele bastante. Me gusta hacer deporte. ¿Es mejor andar o ir en bicicleta? Muchas gracias.

NOTICIAS RELACIONADAS Diferencias entre los tratamientos con células madre y factores de crecimiento: el traumatólogo Javier Domingo responde

Respuesta del doctor: Los episodios de dolor en la artrosis de rodilla son fluctuantes habitualmente. Para evitar la progresión de la artrosis es importante proteger las articulaciones. Se aconseja mantener un peso saludable y es fundamental realizar ejercicio diariamente. Lo mejor para la rodilla es el deporte que evite las cargas y los impactos o giros, por lo que la bicicleta es un muy buen ejercicio que tonifica musculatura y evita castigar en el cartílago. Caminar es una buena alternativa si no podemos usar la bicicleta y en todo caso siempre es mejor que no realizar ningún ejercicio. En los días de más dolor se puede aplicar frío local y tomar algún antiinflamatorio. Además de todo esto se puede complementar con medicación para nutrir el cartílago. En algunos casos seleccionados podríamos recurrir a terapia regenerativa como el plasma rico en plaquetas o las células madre para mejorar el estado de la articulación, ya que debido a su efecto antiinflamatorio y regenerativo pueden dar muy buenos resultados clínicos de cara a evitar intervenciones más agresivas.

Tendinitis del tendón rotuliano

Pregunta del lector: Hola Tengo 70 años y dolor en la rodilla cuando me levanto de un asiento bajo y al bajar escaleras. Mejora con reposo y antiinflamatorios. ¿Puede ser artritis o artrosis? ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado?

Respuesta del doctor: Por la descripción de su dolor podría tratarse de una tendinitis del tendón rotuliano o cuadricipital. El aparato extensor (rótula y dichos tendones), suelen provocar este tipo de dolor al subir y bajar escaleras o cuestas. Podría tratarse también de artrosis como dice. Lo ideal es explorar dicha rodilla para concretar el diagnóstico.

El tratamiento variará según los hallazgos, la patología tendinosa es más difícil de tratar ya que varía mucho la clínica en cada paciente y se puede resolver con antiinflamatorios, fisioterapia y terapia con plasma rico en plaquetas o células madre, aplicada en la zona de mayor afectación tendinosa. En el caso de que se tratara de artrosis, habría que valorar el grado de la misma y, según su estadio, trataríamos de realizar un tratamiento más o menos agresivo, desde la aplicación de terapias farmacológicas o medicina regenerativa hasta la implantación de una prótesis de rodilla en los casos más severos.

Cirugía de ligamento cruzado anterior y menisco externo

Pregunta del lector: Buenas, doctor. Me han operado de menisco externo y ligamento cruzado anterior y quería saber si podré volver a flexionar bien mi rodilla más de 100 grados. Me duele horrores y parece que se me va romper algún tendón o algo. ¿Me va a limitar en mi día a día?

Respuesta del doctor: Tras una cirugía de ligamento cruzado anterior y menisco externo la rodilla en las primeras semanas debe ganar movilidad de manera progresiva. Al principio es normal asustarse porque parece que uno no va a volver a tener movilidad normal, pero con fisioterapia se va consiguiendo poco a poco ganar flexión y extensión. Lo normal es que se vuelva a flexionar la rodilla más de 100 grados, aunque hay pacientes que lo consiguen antes y otros después. Si no es así con el paso del tiempo, lo ideal es explorar la rodilla de nuevo y valorar posibles complicaciones postoperatorias. Hay casos en los que se puede generar fibrosis y adherencias postoperatorias que dificultan la movilidad y hay que intensificar la fisioterapia.

- Envíe su pregunta a los doctores pinchando aquí.