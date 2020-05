Memorias que conmueven

En aquel diario, la familia de María no solo había apuntado cómo se sentía o lo que había hecho durante aquellos meses, sino que era también una especie de libro sagrado de la cocina, pues ahí estaban apuntadas las cantidades exactas con las que, a base de mucha práctica y algún que otro desastre culinario, habían logrado las recetas perfectas de sus platos favoritos.

Para no olvidar

María repasa con cariño su diario. "Día 25 de abril. Papá ha llamado tantas veces a la abuela que creo que, aún estando en la distancia, se va a aburrir de nosotros. Pero creo que por fin lo tenemos, esta es la receta perfecta de magdalenas con chocolate, la de toda la vida. Creo que el fallo de papá estaba en el azúcar. La abuela le ha dicho que es pecado mortal, que unas magdalenas sin azúcar no son nada".

*

Estilo italiano

El padre de María siempre le contaba, que durante unas vacaciones en Italia con su madre, cuando ella no había nacido aún, se dedicó a hacer pizza y tenía la habilidad para hacer la masa perfecta, lanzándola al aire como hacían los auténticos chefs. La madre de María se reía mucho cuando contaba esa historia, pero verdadera o no, las pizzas de su padre eran las mejores que María había comido nunca. La María de 40 años recuerda como amasaba con su padre y se pringaba los dedos, aunque su parte favorita era colocar los ingredientes: el tomate frito de la base era casero, por supuesto, y no faltaba el queso rralado. Después, la pizza a la carta: para sus padres, con verduras cortadas muy finas y un poco de aceite de trufa; para su hermano, con pollo y nada más que pollo; para ella, con jamón y huevo. Todavía sigue siendo su favorita.