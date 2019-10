Cómo afectan la artritis y la artrosis: el doctor Lizcano resuelve las dudas sobre Traumatología

Tanto antes como después de acudir al médico, los internautas buscan en la red para resolver sus dudas sobre salud. Esta afirmación se desprende del 'III Barómetro sobre Autocuidado de la población española', elaborado por PiC, que muestra que el 76,7% consultan información de manera recurrente en Google, ya sea para cuestiones generales de autocuidado o para cosas concretas. Pero como no todos los contenidos que pueden encontrarse en la web son veraces, el doctor Miguel Lizcano, miembro del equipo de Traumatología del hospital Quirónsalud de Zaragoza, ha resuelto las dudas enviadas por los lectores al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el médico recomienda la visita a un especialista.

Artritis idiopática juvenil

Pregunta del lector: Mi hijo de 16 años está diagnosticado de artritis idiopática juvenil (artritis entesitis) de carácter genético desde los 12. Sigue revisiones anuales con su reumatólogo, sin presentar brotes de la enfermedad desde hace 4 años, que fue el primero y único, y le diagnosticaron tobillo derecho y tendón de Aquiles inflamados y dolorosos. Es un chico que practica varios deportes y, desde hace un par de meses, la rodilla derecha presenta algo de inflamación y, en ocasiones, dolor no muy intenso. ¿Podría ser síntoma de la enfermedad o puede ser que se haya lesionado? ¿Sería recomendable una resonancia magnética? Gracias.

Respuesta del doctor: La artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumática más frecuente en la infancia. Existen 7 subtipos diferentes, entre ellos, el caso de su hijo (artritis-entesitis). El 85% de los pacientes con este subtipo presentan el marcador genético HLA-B27 positivo. Este tipo de artritis suele manifestarse de manera asimétrica en grandes articulaciones de miembros inferiores, sobre todo: rodilla, tobillo y cadera, pudiendo aparecer entesitis (inflamación en la zona de inserción de un tendón).

La clínica que me comenta, sí podría ser un síntoma de su enfermedad. Antes de indicar pruebas diagnósticas es recomendable una exploración. El tratamiento de su reumatólogo es fundamental para controlar la actividad de la enfermedad y evitar el daño articular a largo plazo. Le recomiendo que adelante su cita anual dada la aparición de nueva sintomatología.

Artrosis en la cadera

Pregunta de la lectora: Soy una señora de 66 años y me han diagnosticado artrosis en las caderas, sobre todo en la derecha. Tengo dolor y ando con dificultad, estoy en lista de espera para una operación de prótesis. Mi pregunta es que puedo hacer hasta que me llamen, estoy tomando todos los días antiinflamatorio. ¿Hay alguna otra alternativa para aliviar las molestias y tener un poco de calidad de vida? Gracias.

Respuesta del doctor: La artrosis de cadera es una enfermedad degenerativa que consiste en el desgaste progresivo del cartílago articular. En casos avanzados e irreversibles está indicada la colocación de una prótesis de cadera, que es una intervención importante,pero que hoy en día realizamos de forma rutinaria y con gran garantía en cuanto a resultados.

Si su caso está muy avanzado, podría estar indicada la cirugía. No obstante, es usted joven y existen pasos intermedios hasta llegar a colocar la prótesis, siendo aconsejable conseguir el peso ideal de acuerdo a su edad y constitución; realizar paseos frecuentes con algún período de reposo;realizar movimientos sin resistencia de la cadera y sin dolor o practicar natación y/o bicicleta sin resistencia. Además de llevar a cabo las medidas higiénico-posturales anteriormente comentadas es importante conocer que en la artrosis se están desarrollando espacialmente y ya disponemos actualmente de terapias de medicina regenerativa (factores de crecimiento, células madre) y tratamientos sintomáticos con infiltraciones guiadas que nos permiten aliviar la sintomatología y conseguir una buena calidad de vida antes de plantearnos la cirugía protésica.

Calambres en los dedos

Pregunta del lector: Hace meses empecé a tener calambres en el dedo pulgar de la mano y más adelante he tenido dolores generalizados en las dos manos, aunque más en la derecha. Al jugar al padel de vez en cuando, pensé que sería por algún mal gesto, pero al dejarlo durante meses seguí igual o peor. Me hicieron unas radiografías de las manos y me dijeron que tenía algunos puntos de artrosis pero muy leves. Y al ir a una fisio me dijo que los dolores que tenía no eran de la artrosis, que parecía mas tendinitis. Al trabajar mucho con ratón me dijo que en vacaciones mejoraría pero aún sigo teniendo algunos dolores cuando hago cosas habituales, sobre todo en los dedos índices y pulgares. Me gustaría que me diera su opinión si es posible. Gracias.

Respuesta del doctor: Todas las formas de artrosis de la mano pueden causar rigidez, inflamación, dolor y deformidad. Las tres localizaciones más comunes donde aparece la artrosis en la mano son la base del pulgar, la articulación interfalángica distal (más cercana a la punta del dedo) y la articulación media de un dedo.

Por lo que me comenta, podría ser su caso. Sería importante valorar las radiografías para plantear un tratamiento adecuado en función del grado de las lesiones. Dicho tratamiento varía desde el manejo médico con analgésicos, medidas posturales e infiltraciones hasta el tratamiento quirúrgico en casos avanzados e irreversibles. Como en el caso anterior, en los pacientes con artrosis no muy evolucionada, es muy interesante considerar el tratamiento con medicina biológica o regenerativa (factores de crecimiento, células madre, etc) tanto para frenar el desarrollo de la enfermedad como para conseguir una mejoría en la calidad de vida.

