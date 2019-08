Dolores de crecimiento y artrosis: el doctor Mikel Sanz explica cómo tratarlos

En los últimos años, internet se ha convertido en un gran aliado para sus usuarios, quienes también recurren a él para resolver sus dudas sobre salud. Pero no toda la información que puede encontrarse en la red es fiable. Para evitar remedios que puedan acabar agravando el problema, el doctor Mikel Sanz, miembro del equipo de Traumatología de Quirónsalud Zaragoza, ha contestado a las preguntas enviadas por los lectores al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Dolores de crecimiento

Pregunta del lector: Hola, mi hija de 11 años lleva quejándose desde bien pequeña de un dolor muy intenso en la parte superior e inferior de la rodilla, donde los tendones, siempre por las noches al relajarse después de día intenso y cesando al día siguiente. ¿Es indicio de algo más que el típico "está creciendo"? ¿Algún tratamiento además de aplicar hielo?

Respuesta del doctor: Es muy probable que por la edad de la niña sea un dolor de crecimiento. Es frecuente que tengan dolor en las rodillas o en los talones, por ejemplo. Si es algo que se mantiene en el tiempo sería bueno realizar una exploración de la rodilla para descartar otro tipo de patologías que no suelen ser de gravedad pero son igualmente molestas. A esa edad aparecen en algunos niños alteraciones en la osificación en la rodilla, como la de Osgood Schlatter, que provoca dolor en la región anterior de la rodilla y cuando se arrodillan. Se puede diagnosticar con radiografía simple y desaparece con el crecimiento.

En algunos casos puede ser bilateral. En cuanto al tratamiento de entrada y sin saber realmente cuál es el diagnóstico preciso, es aconsejable utilizar frío y algún medicamento antiinflamatorio los días que tenga más dolor.

Artrosis

Pregunta del lector: Desde hace bastante tiempo no puedo ponerme de cuclillas por mi rodilla izquierda. Mi dolor es en la parte frontal hacia el interior de la rodilla por detrás, y me baja hacia la pierna. Cuando permanezco un rato sentado me cuesta bastante incorporarme y volver a poner la pierna derecha en actitud de andar. Me hicieron una radiografía y me dijeron que tenia artrosis. Voy a peor con el tiempo, pedí consulta con el traumatólogo pero estoy en lista. Desearía que me realizaran un examen para ver realmente de que se producen los dolores. Tengo 60 años y mi trabajo requiere actividad física. ¿Sería conveniente realizar una resonancia?

Respuesta del doctor: Por la manera que describe el dolor es muy probable que se trate de un cuadro de artrosis. La radiografía es la prueba inicial a realizar en este caso y que se puede complementar con la realización de resonancia magnética para ampliar el estudio. Con la resonancia somos capaces de valorar además del estado óseo de la articulación, las partes blandas como son el cartílago, meniscos o ligamentos. En su caso (60 años) estaría bien realizar un diagnóstico más concreto para valorar si se trata de artrosis u otras lesiones. Si se actúa en períodos tempranos podemos frenarla con tratamientos antiinflamatorios, fisioterapia o terapias regenerativas (aplicación de plasma rico en plaquetas o células madre). Para decidir el tratamiento que más le beneficie es imprescindible hacer un diagnóstico preciso. Es buena idea ampliar el estudio para tratarlo de la mejor manera.

Rodilla "atascada"

Pregunta del lector: Hace 25 años me operaron del cruzado anterior y del menisco interno. Llevo un par de años con dolores en la rodilla si la fuerzo. Cuando bajo escaleras si dejo la pierna floja en el aire (sin tensión) se me queda como atascada. El traumatólogo me dice que el cruzado se ha vuelto a romper. Mi sensación es de que es el menisco lo que se me atasca y la grapa de la endoscopia de hace 25 años la que me genera el dolor lateral agudo. ¿Cuál es su experiencia? Gracias

Respuesta del doctor: La lesión de ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla hace que las probabilidades de padecer otras lesiones o artrosis de rodilla se multipliquen con respecto a rodillas sanas. Al realizar cirugía para repararlos se reduce este riesgo pero aún así es posible que aparezcan lesiones con el paso del tiempo. Esa sensación de rodilla "atascada" puede ser algún fragmento de menisco o cartílago suelto que provocan bloqueos como los que describe. Estos generan molestias como las que describe y pueden llegar a bloquear por completo la rodilla si no se tratan a tiempo. Tras 25 años es posible que ese ligamento se haya vuelto a romper, o que haya otras lesiones meniscales o del cartílago. Por eso, es imprescindible valorar el estado global de la rodilla, realizar una exploración completa y pruebas de imagen. Según los resultados se plantearían diferentes tipos de tratamiento para dar estabilidad de nuevo a esta articulación y eliminar las causas de estos bloqueos.

