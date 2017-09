Recetas y consejos para emancipados sin experiencia en la cocina

Si te has ido a vivir fuera de casa de tus padres y solo sabes preparar tortillas francesas y ensaladas, que no cunda el pánico. La experiencia llega en un grado directamente proporcional al número de incursiones a la cocina y también de fracasos. Además, no hay nada que el menú de un recién emancipado no pueda mezclar, porque cuando el hambre aprieta, la imaginación se dispara.

Así, nacen curiosos inventos gastronómicos, como el bacon con chocolate, las patatas fritas con miel y las palomitas con kétchup para aprovechar al máximo los recursos culinarios del momento. Otra prueba de ellos son los bocadillos de aprovechamiento, una buena forma de no tirar comida en la que cabe incluso el bocadillo de albóndigas.

Aunque no todo lo que no sea a base de restos tiene que ser inalcanzable o requerir un largo procedimiento. Si quieres una tortilla de patata en cinco minutos la puedes tener en versión 'piso de estudiantes' ahorrándote el tiempo de pelar las patatas utilizando 'chips' de bolsa. La clave para cocinar en tiempo récord, muy apropiado para la temporada de exámenes, es recopilar recetas fáciles y económicas para cocineros inexpertos, como dicha tortilla, ensaladas verticales o el clásico arroz blanco al que puedes añadir especias, salsa de soja o improvisar tu propio apellido 'tres delicias' con lo que tengas por la nevera.

No obstante, lo recomendable aunque a veces de algo de pereza, es hacer una lluvia de ideas y componerse un menú apropiado para afrontar el primer día de clase y todos los demás, asegurándote de que no se agoten las ideas ni los recursos.

Los postres también pueden ser fáciles

Las tortitas no tienen ningún misterio: harina, leche, azúcar, sal, agua, huevos, aceite, levadura y, después de remover todo, a la sartén. Y eso si quieres un desayuno que tenga mucha consistencia y sabor, porque si piensas mezclarlo luego con altas dosis de chocolate, nata, mermelada o cualquier condimento, con preparar una masa a base de harina y agua, sobra.

También los gofres son una buena y casera opción: los ingredientes para prepararlos son semejantes a los de las tortitas y la forma puedes conseguirla con tu sandwichera.

El microondas, una herramienta que infravaloras

El microondas es tu amigo. Si todavía piensas que este electrodoméstico solo sirve para recalentar el 'tupper' todavía estás muy verde en esto de la emancipación, porque vale tanto para eso como para esterilizar botes, limpiar cebollas y conseguir espuma de leche. Y estos son solo algunos de los muchos trucos de cocina que puedes hacer con un microondas.

