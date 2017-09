Sabrosas recetas para los amantes de las patatas

Gratinadas, fritas, cocidas, existen muchas maneras de disfrutar de este tubérculo. Desde que llegara a Europa tras el descubrimiento de América , este alimento ha sido la guarnición de muchos platos a lo largo de más de cinco siglos. Sin embargo, su origen se remonta al 7.000 a. C. por la zona del actual Perú. Pero, dejando a un lado la historia. Lo cierto es que este alimento es un imprescindible, en primer lugar, por su sabor, y, en segundo lugar, por su versatilidad a la hora de preparar recetas. Además, se trata de un alimento rico en potasio y vitamina C . Ya sea solo o como acompañamiento te vamos a mostrar estas sencillas recetas.

Ensalada de patata

Pixabay

Lo primero que deberás hacer es pelar las patatas, cortarlas a tacos y hervirlas en agua. Una vez escurridas, échalas en un bol, mézclalas con el perejil y la sal. Deja reposar todo en la nevera. Si lo prefieres, puedes echar mayonesa a la mezcla. Y, si no, puedes agregarle aceite y vinagre.

Patatas gratinadas con jamón

Pixabay

Para dos personas:

4 patatas.

150 gr.. de jamón cocido cortado en tiras.

150 gr.. de queso rallado para gratinar.

150 gr. de queso mozzarella rallado.

Aceite.

Sal.

Pimienta.

Esta receta, quizás no se para la más saludable del mundo. Sin embargo, de vez en cuando, no viene mal darse algún capricho. Para su elaboración deberás cocer las patatas enteras, hasta que queden cocidas, pero no muy blandas. A continuación, déjalas enfriar, las pelamos y las córtalas en rodajas. Para hornearla, deberás verter aceite en una fuente de horno para que no se peguen. A continuación, reparte una capa de patatas en la fuente, échale sal y pimienta, echa un poco de jamón y queso. Después repite la operación hasta terminar con los ingredientes. Y horneamos a 180º, durante 20 minutos.

Cómo hacer unas riquísimas patatas fritas

Pexels

Esto más que una receta se trata de pulir una técnica. Se trata de una de las guarniciones más básicas en la cocina, pero que buenas están. Lo primero que hay que tener en cuenta es que lo ideal es cortar las patatas los más iguales posible, ya que de esta manera, tardarán lo mismo en freírse aproximadamente. En segundo lugar, es conveniente lavarlas bien con agua antes de freír para retirar el exceso de almidón. Una vez vertido abundante aceite en la sartén, la temperatura ideal para freír está entre los 120º y los 140º. Una vez fritas, las retíralas del aceite y deposítalas sobre un papel absorbente. Después, sube la temperatura del aceite hasta que alcance los 180º. Vuelve a freír las patatas durante menos de 5 minutos. Retíralas y vuelve a escurrirlas.

-Más recetas aquí.

Más información, ir al suplemento de gastronomía.