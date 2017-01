Sabores del trópico para dar la bienvenida a 2017

El primer reportaje del año, con un regusto fresco y exótico, además de cierto aire cosmopolita y viajero, se lo dedicamos no a un producto sino a varios, con frutas diferentes que tienen algunos puntos en común como su origen tropical y subtropical en países de los continentes asiático, africano y americano. Las frutas tropicales elegidas son el lichi, la carambola, la fruta de la pasión o maracuyá, el rambután, el physalis y la pitahaya, todas ellas bastante desconocidas para el gran público.



En cuanto al sabor, combinan argumentos agrios, dulces y ácidos y, además, presentan texturas y formas curiosas y aromas muy sugerentes., con una gran presencia en las fruterías y en los lineales de los supermercados, y totalmente integrados en nuestra cesta de la compra.Con este cóctel tropical, CON MUCHO GUSTO recibe 2017 cumpliendo otro de sus objetivos: dar a conocer nuevos productos. Estos, desde luego, lo son. Más que nada porque. Eso sí, si hay algún momento del año en el que su presencia se deja notar más, es ahora, durante las fiestas navideñas.Dos buenos colaboradores de este suplemento,, van a ejercer dea la hora de presentar este cóctel tropical.De todas ellas, probablementeLa primera, además, es la más económica. "Se pueden encontrar lichis por cuatro o cinco euros el kilo", comenta Javier Mené. Y, también, la más estacional, ya que habitualmente estos frutosEl resto del año pueden adquirirse en almíbar o en zumos ya preparados.El chef Manolito explica que también reciben el nombre de. "De apariencia, son más grandes que las uvas que conocemos en España, de piel rugosa, y".Eso sí,. "Es lo complicado del lichi –prosigue–, que para hacer una crema o una salsa necesitas mucha cantidad".Como el resto de las frutas tropicales reseñadas,También encuentra un, ya que en su punto de maduración adecuado el lichi es muy dulce y desprende un aroma embriagador, recordando la presencia de algunas flores como las rosas.La primera es como una ciruela roja, de piel dura, mientras que Javier Mené describe el maracuyá como "un huevo grande, verde y amarillento; en los dos casos se parten por la mitad y se extraen las pepitas y la pulpa de sabor agridulce".Para el jefe de cocina de Quema, "una de las notas más características es su punto de; se emplea muchoque nos van a servir".Él suele utilizar el zumo como uno de los ingredientes básicos para elaborar todo tipo de, fundamentalmente de pescados.La carambola y el physalis cumplen con una función más decorativa. Su forma, desde luego, contribuye a ello. La carambola también es conocida como la fruta de la estrella por la silueta que dibuja su perfil al cortarla. Por ello,Tiene la piel muy fina y se puede comer. Las tonalidades entre verde y dorada indican que todavía no está en el punto de sazón adecuado para su consumo. Es en el momento que adquiere tonos anaranjados cuando ya se puede degustar.Javier Mené destaca, sobre todo, "loque es; a cualquier ensalada le aporta matices muy interesantes por su frescor y la textura crujiente".En cuanto al, su apariencia tal vez es la más diferente al resto, sobre todo por la forma, ya que se trata de una pequeña baya, redonda, carnosa y dulce que, como mucho, tiene dos centímetros de diámetro.Una de sus peculiaridades es que está cubierto por un capacho formado por cinco sépalos que lo protegen de los insectos, los pájaros y las inclemencias climatológicas.Y también como elemento decorativo en postres, tartas o helados.Manuel Barranco comenta que queda muy bien preparar la tradicional tarta tatín utilizando esta fruta tropical. De hecho, es una de las recetas que propone en estas páginas.Del rambután llama la atención su curioso aspecto. El sabor es parecido al del lichi, "aunque un poco más suave", destaca este cocinero. También coinciden en el color blanquecino de la carne y en el tamaño grande de la pepita, que no es comestible. A la vista,cuando el fruto está maduro.; su consistencia y la textura de su carne me recuerdan mucho a la del níspero", explica Javier Mené.Por último, la pitahaya se presenta en dos variedades. En una de ellas, durante la fase de crecimiento es verde y al llegar al punto de maduración tiende a amarillear. Además, está la roja. En los dos casos,También es conocida como fruta del dragón y en los países de origen tiene una gran presencia en los mercados para su consumo callejero.Javier destaca que la planta en la que crece es un cactus y,"más dulce y agradable de comer; con ella se pueden preparar yogures, helados, mermeladas, zumos, gelatinas, refrescos, dulces..., pero también encaja muy bien en ensaladas".Para Manuel Barranco, al tener un sabor algo más suave que otras frutas tropicales "es mejor comerla en fresco, por ejemplo, culminando un carpaccio de bacalao;".A modo de colofón, los dos protagonistas recomiendan acercarse a estas frutas con la mente abierta y ganas de descubrir nuevas sensaciones alrededor de sus aromas, texturas, sabores, formas y colores.Y aconsejan hacerlo, además, "consumiéndolas en fresco, al natural, para registrarlas primero en nuestra memoria gustativa y sensorial;".Ir al suplemento de gastronomía