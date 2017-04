La DGA cierra aulas concertadas con vacantes y abre aulas públicas sin demanda

¿La demanda de las familias coincide con la oferta de plazas educativas del Gobierno de Aragón? Se verá dentro de dos semanas. El periodo de escolarización comienza el 19 de abril, marcado por el polémico cierre de 13 aulas concertadas de 1º de Infantil en la provincia de Zaragoza. Educación ha decidido la no renovación de estas aulas por el descenso demográfico y ofrece 16 aulas más en en colegios públicos de la ciudad de Zaragoza de los que hay ahora. Mirando los datos del año pasado, 8 de los 13 colegios concertados afectados y los 10 colegios públicos que amplían su oferta tuvieron vacantes.

En el periodo de escolarización de 2016, 5 de los 13 colegios concertados tuvieron exceso de demanda e hicieron sorteo: Cristo Rey, Sagrado Corazón de Jesús, Teresiano del Pilar, La Salle Montemolín y San Gabriel de Zuera. Con la supresión de una vía anunciada y con la misma demanda de las familias, este curso se quedarían aún más niños fuera.

Los otros 8 no llenaron todas las plazas que ofertaban. En algunos casos rozaron el lleno, como Jesuitas (122 solicitudes para 125 plazas). En otros dejaron plazas sin cubrir pero con un aula menos tendrían que hacer sorteo, como Marianistas (88 solicitudes para 100 plazas), que ya ha anunciado que volverá a ofertar 100 plazas, asumiendo ellos el coste de la vía que se quedaría sin concierto. También San Gabriel y Santa María de la Esperanza de Pina han anunciado que ofertarán las mismas plazas.

Otro colegio afectado es uno de los más grandes de Zaragoza, el Santo Domingo de Silos, que lleva años perdiendo alumnos por el descenso demográfico del barrio de las Fuentes. El año pasado tuvieron 90 solicitudes para 110 vacantes. Tampoco llenaron sus plazas La Anunciata (23 solicitudes para 42 plazas), Virgen de Guadalupe (17 para 25), San Antonio de Padua (34 para 50), María Auxiliadora (31 para 44) y Santa María de la Esperanza de Pina (11 para 21).

Al menos cinco de los trece colegios concertados han presentado ya recursos judiciales contra la denegación de la renovación de los conciertos. Además, otros están preparando recursos en la misma línea. Y todos presentarán alegaciones en el periodo que está abierto ahora. Los colegios piden medidas cautelarísimas que les permitirían mantener el mismo número de aulas que tienen este curso. Estas medidas podrían afectar al proceso de escolarización y a la oferta educativa presentada por el Gobierno de Aragón.

Más aulas en la escuela pública

El Gobierno de Aragón quiere favorecer a la escuela pública y ofrece 16 aulas más en centros públicos de la ciudad de Zaragoza respecto a la situación actual. Se trata de 10 aulas que ya se ofrecieron el año pasado en el proceso de escolarización pero no tuvieron demanda y otras 6 más en dos colegios de nueva creación (Parque Venecia y Valdespartera 4).

Los diez colegios públicos afectados salen con la misma oferta de plazas que el año pasado en el proceso de escolarización, aunque luego esas aulas no se pusieron en marcha porque no tuvieron demanda. Se trata de los colegios Parque Goya (tuvo 41 solicitudes para 63 plazas), Río Ebro (36 para 63), San Braulio (9 para 42), Zalfonada (39 para 63), El Espartidero (30 para 66), La Estrella (42 para 66), Camón Aznar (31 para 66), Calixto Ariño (13 para 44), Marcos Frechín (11 para 44) y Miraflores (41 para 75). En función de la demanda se abrirán o no finalmente esas aulas.

Los niños que elijan el colegio de Parque Venecia empezarán el curso provisionalmente en aulas del colegio La Estrella, a 7 kilómetros de distancia. Cuando esté terminado su colegio, probablemente en Navidad, harán el traslado. Los alumnos de Valdespartera 4 tardarán en tener edificio propio. De momento, pasarán todo el curso en aulas libres del colegio Recarte y Ornat. En ambos casos, la DGA asumirá el comedor y el transporte escolar.

La consejera de Educación, Mayte Pérez, ha destacado estos días que su propuesta es "equilibrada" dado el descenso demográfico de los últimos años. En la provincia de Zaragoza se han perdido más de 1.000 alumnos de 1º de Infantil en los últimos cuatro años. La federación de padres de la escuela pública (FAPAR) ha aplaudido esta oferta educativa. Los colegios y familias de la escuela concertada se manifestaron la semana pasada reclamando "libertad de elección" y criticando la "persecución del Gobierno".

La concertada en la ciudad de Zaragoza

En el conjunto de Aragón, en torno al 25% de los alumnos estudian en centros concertados, frente a 68% en públicos y 7% en privados. En la ciudad de Zaragoza, aumenta el número de alumnos en la red concertada hasta la mitad. La demanda de las familias varía mucho según las zonas y los centros.

El año pasado, los colegios concertados con más demanda de la ciudad de Zaragoza fueron Jesuitas (122 solicitudes para 125 plazas), Sagrado Corazón de Jesús (96 para 84), Compañía de María (94 para 75), Agustinos (91 para 75) e Hijas de San José (90 para 66). Otros tienen muy pocas demanda, como Virgen de Guadalupe (9 para 25) o Calasancio (10 para 25).