Cinco escapadas por Aragón para este puente de diciembre

Cuatro días de fiesta son muchos días que, si los llenas de planes divertidos con amigos, se pasarán enseguida. Hay afortunados que van a gozar de un puente largo del 6 al 10 de diciembre si no tienen que trabajar o ir a clase el jueves 7. Tengas o no fiesta ese día, seguro que te apetece desconectar de la rutina más allá de ir a tomar algo a algún bar o de ver una película navideña con la mantica en el sofá de casa. Si eres de los que le gusta viajar, puedes pillar algún vuelo directo desde Zaragoza, pero si prefieres quedarte en Aragón, tenemos cinco planes para ti que no podrás rechazar este puente de diciembre.

Columpio de Hoz de Jaca, en el Valle de Tena

Si te gusta volar, y no precisamente en avión, este es tu plan. En Hoz de Jaca, en uno de los valles más extensos y poblados del Pirineo, el Valle de Tena, puedes experimentar adrenalina en estado puro. En el embalse de Búbal se encuentra un columpio único en el mundo de este tipo, junto a la Tirolina Valle de Tena, a 30 minutos de Jaca. Esta atracción tiene una estructura de 32 metros y está suspendida 150 metros sobre el pantano. Si te atreves a tirarte, realizarás un vuelo dirigido de 60 metros para disfrutar de unas unas vistas espectaculares de este rincón del Pirineo.

Para subir al columpio extremo de Hoz de Jaca hay que comprar el ticket por anticipado en la web o en la propia oficina de información situada en el municipio de Hoz de Jaca. Las reservas están disponibles en horario de 10.30 a 20.00. Se puede elegir horario desde las 10.30 a las 20.00 cada 30 minutos. El precio del billete es de 36 euros tanto para los adultos como menores de 18 años.

Paseos a caballo en Sarvisé, a los pies de Ordesa y Monte Perdido

En un entorno de maravillosas vistas, a los pies del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y adaptado para todos los públicos y edades, este puente de diciembre los amantes de los animales disfrutar de un paseo a caballo en Sarvisé. Abierto todo el día, con Cavallos Sarvise se puede hacer rutas a caballo desde una hasta cinco horas en el mismo día.

Una hora de ruta tiene un precio de 18 euros por adulto en un recorrido que bordea el río Ara y se adentra en el Bosque de Sarvisé. Mientras que una ruta de cinco horas tiene un precio de 85 euros por adulto, y se realiza por caminos antiguos de herradura, pasando por Oto, Fragel, Torla y Broto. Para reservar esta actividad hay que llamar al teléfono 699 02 33 12 o contactar por e-mail a la dirección: info@caballosdesarvise.com.

La tirolina más rápida del mundo, en Fiscal

Entre Jaca y Aínsa, con vistas privilegiadas también al Parque de Ordesa y Monte Perdido, tienes otro destino para vivir emociones fuertes en una experiencia inolvidable: volar en la tirolina más rápida del mundo y segunda más larga de Europa.

Para reservar tienes que hacerlo a través de su página web, donde puedes escoger un vuelo individual, en pareja, comprar un bono familiar o rellenar una solicitud para grupos. El vuelo individual tiene un precio de 40,90 euros y en el caso del bono familiar (mínimo cuatro personas) son 36 euros por persona.

Guerra de pintura: paintball en La Puebla de Híjar

De la mano de Montebro, puedes vivir una auténtica batalla campal en La Puebla de Híjar, pero con pintura. En la calle Joaquín Costa, 5, encontrarás un campo tematizado de paintball para que tú y tus amigos os sumáis en una guerra de pintura de hasta dos horas de duración con el objetivo de conseguir la bandera del bando rival, encontrar el maletín o proteger la rana.

Si quieres vivir esta experiencia llena de color, diversión y adrenalina, puedes reservar la batalla de 300 bolas a partir de 25 euros por persona. El campo se encuentra a tan solo 45 minutos de Zaragoza.

A toda velocidad en los karts de Samper de Calanda

Y si lo tuyo es la velocidad a tope, no te pierdas la actividad de karting en Samper de Calanda, en Teruel, para liberar tensiones con las manos al volante. Los pilotos aficionados podréis disfrutar de esta aventura de la mano de Circuitos Samper, cuyas pistas os transportarán a Motorland.

Una carrera sprint de ocho vueltas tiene un precio de 25 euros por persona; el mini gran premio, de 10 vueltas, son 40 euros; mientras que el gran premio son 12 vueltas por 50 euros, con un mínimo de cinco personas.