Los mejores bosques de otoño en La Rioja a menos de tres horas de Zaragoza

El Pirineo es la joya de la corona de la comunidad aragonesa, aunque no es el único lugar de Aragón que cuenta con paisajes únicos. En varias zonas de nuestra comunidad podemos encontrar parajes naturales que merece mucho la pena conocer y no te puedes perder si quieres descubrir el territorio. No obstante, muy cerca de la región aragonesa también hay auténticos paraísos para los amantes de la naturaleza: La Rioja y Navarra esconden bosques mágicos, una opción ideal para hacer turismo, sobre todo, en otoño.

La prestigiosa revista 'National Geographic' ha recopilado los preciosos bosques que se esconden en La Rioja, algunos de ellos a menos de tres horas de Zaragoza, perfectos para hacer una escapada en estas fechas y contemplar su belleza en tonos rojizos, amarillos y marrones.

La Sierra de Yerga y su carrascal de Villarroya

El bosque de encinas carrascas, arquetipo arbóreo de la dehesa ibérica, cubre la ladera sur de la sierra de Yerga y se extiende hacia el valle bajo la imponente presencia del pico Gatún. Muchas de esas encinas son centenarias y su belleza y singularidad son un atractivo muy interesante. El ejemplar más paradigmático es la vieja y grande Encina de Villarroya o de Mario, que se ha conservado debido a su uso como fuente de madera por trasmocho y como pastizal para el ganado. El carrascal de Villarroya es el ejemplar más bonito, interesante y mejor conservado de La Rioja de aquellas dehesas y cañadas que eran estampa habitual en el valle del Ebro y por las zonas llanas de la montaña más mediterránea.

Este precioso paisaje natural se encuentra a una hora y 50 minutos en coche desde Zaragoza, aproximadamente.

Hayedo del barranco de La Carrascosa, en El Rajao

El Rajao es uno de los mayores y más bellos hayedos de La Rioja. Al haya, señora del lugar, se suman retales de rebollar, chopos temblones y abedules junto con alguna repoblación de pinar. Se encuentra situado en el Valle del río Tobía y está rodeado por las altas montañas de la Sierra de la Demanda. El hayedo del barranco de La Carrascosa es la zona donde el bosque tiene su mayor esplendor, sobre todo, en otoño. Este bosque es conocido por los numerosos merenderos situados a lo largo de la carretera que llega desde la localidad de Tobía hasta el hayedo. Desde el refugio de este pueblo parte la ruta senderista hacia los secretos escondidos en la espesura de este bosque riojano.

Llegar a Tobía desde Zaragoza cuesta unas dos horas y 15 minutos en coche.

El Hayedo de Tobía o del Rajao es uno de los más bonitos y grandes de La Rioja Mackedwars/Flickr

El robledal de Manzanares

A pesar de que no es algo muy común en La Rioja, el bosque de roble también tiene su representación en la comunidad con el robledal de Manzanares. Se encuentra bajo La Retuerta y Mendiraske y está formado por dos tipos de roble: el rústico rebollo o marojo y el albar, de mayor talla y el que más abunda durante tres estaciones del año. Pero en invierno, cuando sus hojas pasan a formar parte de la hojarasca, el marojo mantiene sus hojas en las ramas sin desprenderse, por lo que cobra su cuota de protagonismo.

Para llegar a este espectáculo de la naturaleza desde Zaragoza hay que ir a Manzanares de Rioja, un trayecto de unas dos horas y diez minutos en coche.

Parque Natural de la Sierra de Cebollera

Al sur de la comunidad, donde la subcomarca Camero Nuevo linda con Burgos y Soria, se alza la preciosa Sierra de Cebollera. De toda su extensión, casi una cuarta parte, más de 23.000 hectáreas, son parque natural. Está formado por extensos bosques naturales de pino silvestre, haya y roble rebollo en el curso de los arroyos de montaña, con saltos de agua y pequeñas cascadas en un entorno de bosque de ribera. Asimismo, también hay otras especies más escasas y singulares como los abedulares, pinares de pino negro, acebedas y robledales de roble albar. Entre todos estos preciosos bosques que lo conforman, una buena opción para pasear por el sendero del Achichuelo. Es un jardín botánico natural donde encontramos toda la variedad del parque: riachuelos, roquedos, miradores, ermitas, puentes…

Desde Zaragoza, llegar al Parque Natural de la Sierra de Cebollera se tarda unas dos horas y media en coche, aproximadamente.

Hayedo de Monte Real, en Ajamil

Uno de los preciosos paisajes de Camero Viejo es el hayedo de Monte Real, zona en la que nace el río Vargas. Existen varias rutas senderistas para hacer para todos los niveles, desde paseos sencillos por buenas pistas hasta rutas largas de un día entero, en parajes dominados por los hayedos y barrancos con bonitas cascadas. Hay que subir desde Ajamil por pista hasta el refugio de 'Pradito Gil' por una pista que suele estar en buenas condiciones desde primavera hasta invierno, siendo un recorrido muy bonito entre hayas, perfecto para otoño.

Llega a Ajamil desde Zaragoza cuesta casi dos horas y media en coche.