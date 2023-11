Qué significa que Zaragoza sea "la ciudad de todos los hombres", según The Telegraph

Si hay algo que está claro es que, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, Zaragoza es un atractivo enclave turístico ideal para descubrir en cualquier época del año. La cuarta ciudad más poblada de España es una de las ciudades de moda para visitar este otoño, y su popularidad está creciendo entre los españoles, pero también entre los extranjeros. La capital aragonesa conquista el corazón de todo el que la conoce gracias a su exquisita gastronomía, amplio patrimonio arquitectónico y cultural y, sin duda, uno de sus puntos fuertes: su gente.

La prestigiosa revista National Geographic ha caído rendida a los pies de Aragón, en general y a ella se le suma The Telegraph, que se ha enamorado de Zaragoza por muchos motivos. Su reportera de viajes Emma Beaumont publicó el pasado martes 31 de octubre un reportaje sobre la capital aragonesa, donde incluso la compara con la capital de Guipúzcoa: “Zaragoza es como San Sebastián antes de que los americanos ruidosos la arruinaran”. Tras su visita destaca, sobre todo, la oferta gastronómica, monumental y cultural de la ciudad, que, además, cuenta con vuelo directo desde Londres con Ryanair, por lo que los británicos no tienen excusa para no venir a comprobarlo.

Por qué Zaragoza es la "ciudad de todos los hombres"

La periodista de The Telegraph Emma Beaumont subtitula su reportaje sobre Zaragoza de la siguiente manera: “Tiene un animado ambiente de tapas, ruinas romanas y un acogedor carácter popular”. Y de la ciudad destaca una serie de aspectos ('highlights'), entre ellos, este dato curioso: Beaumont asegura que está considerada la "ciudad de todos los hombres" ('everyman' en inglés) de España.

¿A qué se debe esta definición, quizás, algo sorprendente para los zaragozanos? Tal y como afirma la reportera británica, Zaragoza es la ciudad donde "muchos fabricantes españoles de alimentos, ropa y juegos prueban sus nuevos productos", por lo que le ha acuñado esta denominación.

Directamente del inglés, el término 'everyman' se traduce como "un hombre cualquiera", es decir, una persona común con experiencias y cualidades normales, que no destaca sobre la mayoría. Por lo tanto, la traducción de la "ciudad de todos los hombres" se explica así: si la comercialización de un producto fracasa aquí, no se extenderá al resto del país. Por ello, Emma Beaumont asegura en su reportaje (que puedes leer aquí) que si los fabricantes prueban sus nuevos productos en Zaragoza y triunfan, lo harán en el resto de España.