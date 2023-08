El pueblo de Aragón de 26 habitantes que no te debe ‘dar palo’ visitar

Descubrir lugares únicos, curiosos y divertidos no es fácil. No obstante, Aragón está a rebosar de pueblos con nombres extraordinarios y que merecen la pena visitar sin ninguna duda. Por ejemplo, el de Guasa, en Huesca, tiene mucha retranca y a Bello, situado a orillas de la Laguna de Gallocanta, en Teruel, su nombre lo describe a la perfección. Aunque hay otros a los que no hay que hacer mucho caso y que te recomendamos que visites, como Novallas, en Zaragoza, y otros cuyo estado de ánimo esperamos que no sea el que anuncia, como Triste (en la comarca de la Hoya de Huesca). Pero, sin duda, hay que quitarse la vergüenza y visitar Palo, situado en Huesca, cuyo nombre recuerda a la expresión 'dar palo', tan utilizada hoy en día para manifestar pereza o apuro a la hora de hacer algo.

Palo es un pequeño municipio de la comarca del Sobrarbe, en Huesca, de menos de 30 habitantes empadronados y una quincena de residentes. Está enclavado en la falda de la montaña del Tozal de Santa Bárbara, o Tozal de Palo. Su atractivo reside en su pertenencia al valle de La Fueva, muy bonito y encantador, a mitad de camino entre Aínsa y Benasque, entre el Parque Nacional de Ordesa y el Parque Natural Posets-Maladeta.

Qué ver en el pueblo de Palo

Los principales recursos de esta localidad son la agricultura y la ganadería. Y es imprescindible visitar la ermita de San Clemente, del siglo XII, y la parroquia de San Martín, la iglesia actual, ubicada en la parte más alta del pueblo. En su término municipal resalta el todavía existente antiguo santuario de Nuestra Señora de Bruis, importante en todo el valle de La Fueva, al que los vecinos tienen una gran devoción.

A pesar de su escasa población, ya que es el pueblo más pequeño de Aragón, en Palo apuestan por iniciativas de turismo rural y reciben con los brazos abiertos a los turistas que acuden hasta allí en busca de desconexión y un majestuoso entorno natural. Es un destino ideal para todas las edades, ya que a las afueras del pueblo se halla Casa Torrebruñac: una casa rural decorada con motivos de dibujos animados clásicos, especialmente de Disney y Warner, ideal para grandes grupos que incluyan niños.

Además, el pueblo cuenta con una asociación, O Lugar de Palo, creada para involucrar en la vida del pueblo a los palenses que viven fuera. Palo es, además, uno de los pueblos más pequeños de Aragón con piscina municipal.

Cómo llegar a Palo

Para llegar al municipio de Palo por carretera hay dos alternativas: la A-138 desde Barbastro (44 kilómetros) en dirección a Aínsa tomando un desvío a la derecha a la altura de Ligüerre de Cinca que conduce a Palo y Tierrantona, por la A-2206 o por la N-260, desde Aínsa en dirección Campo, y a unos 10 kilómetros de Aínsa se localiza el desvío hacia el valle de La Fueva, que también permite llegar hasta Palo.

Conoce aquí más pueblos curiosos de Aragón.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.