Viaje (astral) por Aragón: 12 destinos que encajan a la perfección con tu signo del zodiaco

Viajar es una de las mejores experiencias que podemos vivir en la vida que nos permite conocer personas, culturas y destinos que nos abren la mente y el espíritu. Pero elegir es otro cantar y más si hablamos de Aragón, una comunidad autónoma donde las experiencias y los lugares espectaculares que dejan con la boca abierta se cuentan por cientos. Por eso, tener en cuenta las características de nuestro signo del zodiaco puede ser una buena idea para escoger un lugar que visitar. De Piscis a Sagitario pasando por Leo, cada uno tiene su propia esencia que se refleja en un lugar en especial. Estas son las propuestas aragonesas que mejor encajan con cada uno de ellos.

Aries: tirolinas extremas del Pirineo

Dos turistas lanzándose desde la tirolina de Hoz de Jaca. Laura Zamboraín

Aries ♈. Los nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril rebosan energía y entusiasmo y son aventureros por naturaleza. Adoran sentirse libres y acometer retos como lanzarse por una tirolina a toda velocidad es coser y cantar para ellos. En Aragón hay varias atracciones extremas en plena naturaleza que probar. En Hoz de Jaca se encuentra la Tirolina Valle de Tena y en Fiscal, la tirolina Ordesa Pirineo.

Tauro: arte y gastronomía en Zaragoza

Vista lateral del Palacio de la Aljafería Guillermo Mestre

Tauro. ♉Si has nacido entre el 20 de abril y el 20 de mayo lo tuyo es disfrutar del ambiente urbano de una gran ciudad cosmopolita como Zaragoza. Tu carácter eminentemente práctico y determinado encontrará satisfacción en placeres tan terrenales y deliciosos como degustar un plato en un restaurante con estrella Michelín como Cancook o Gente Rara después de visitar un monumento que rebosa arte e historia. Por ejemplo: el Palacio de la Aljafería.

Géminis, excursión senderista por el Pirineo

Vista aérea de Ordesa, en una imagen de archivo. C. P.

Géminis.♊ Si has nacido entre el 21 de mayo y el 20 de junio, eres curioso y tienes gran imaginación. Te gustan las experiencias naturales y por eso, nuestra propuesta es sencilla y al mismo tiempo tan espectacular y dura como quieras: una ruta senderista por cualquiera de las maravillas naturales del Pirineo. Opciones hay muchas, desde el imponente Parque Nacional de Ordesa a la sencilla travesía hasta el Ibón de Piedrafita. Tú eliges la dificultad.

Cáncer: ¿conoces Galáctica?

Galáctica, en Arcos de las Salinas (Teruel) Antonio García / Bykofoto

Cáncer. ♋Los que cumplen años a comienzo del verano (del 21 de junio al 22 de julio) son difíciles de clasificar. Deslumbrantes o retraídos cambian para seguir avanzando pero adoran las estrellas y la magia. Uno de los lugares más bellos de Aragón, Arcos de las Salinas (Teruel) cuenta desde hace unos meses con el parque de Europa que aúna la divulgación sobre astronomía y la observación celeste: Galáctica.

Leo: todo Aragón es tu escenario musical

Leo. ♌ Si has nacido del 23 de julio al 22 de agosto eres entusiasta y aguerrido. No le temes a nada y te gusta disfrutar de los placeres de la vida. En tu caso no hay un destino de Aragón que podemos ofrecerte. Hay mil, especialmente en verano, la música de festivales como Pirineos Sur, en Sallent de Gállego o el Festival Amante de Borja te permitirán cantar a toda potencia y disfrutar de una experiencia inmersiva multitudinaria.

Virgo, ruta de vinos por el Somontano de Barbastro

Instalaciones de Bodegas Sommos. B. S.

Virgo. ♍Probablemente la vendimia coincida con tu cumpleaños ( 23 de agosto al 22 de septiembre). Una escapada a cualquier bodega es una buena recomendación para un virgo. Su carácter trabajador, sencillo y apegado a la tierra es dado a viajes tranquilos, pero que no dejan de lado el buen paladar. Nuestra sugerencia: una ruta en bicicleta por los viñedos de la bodega Sommos de Barbastro seguida de una cata de vino.

Libra, Sentirse libre en Castejón de Sos

Libra. ⚖️. Flotar en libertad, tranquilo, como un pájaro que planea sobre las cumbres del Pirineo. Esa sensación de libertad que buscan los libra (nacido entre el 23 de septiembre al 22 de octubre) la encontrarán en Castejón de Sos (Huesca). Allí el parapente es el deporte rey, pero que ofrece también turismo de naturaleza, senderismo y nieve.

Escorpio, Murillo de Gállego

Escorpio. 🦂. Enérgicos y en busca de aventuras. Los nacidos entre el 23 de octubre el 21 de noviembre no se conforman con cualquier cosa. Como buen signo de agua, Murillo de Gállego es su lugar. El epicentro de los deportes acuáticos en Aragón les acogerá con los brazos abiertos y muchas ganas de bajar por Barrancos, ráfting o hidrospeed.

Sagitario: iluminación en un templo budista de la Ribagorza

Templo budista en Panillo, Huesca Alfonso Reyes

Sagitario. 🏹 Los nacidos entre el 22 de noviembre al 21 de diciembre gustan de los viajes y las experiencias que abren la mente. Son amigos de la filosofía y la meditación por eso, en el monasterio budista Dag Shang Kagyu de Panillo (Graus) encontrarán calidez y respuestas paz espiritual en un entorno único.

Capricornio: Loarre o Peracense, lo tuyo son los castillos

Vista general del Castillo de Loarre Pablo Segura

Capricornio. ♑ 22 de diciembre al 19 de enero. Firmes y disciplinados, los nacidos bajo este signo disfrutarán de la visita a castillos como el de Peracense, en Teruel, o Loarre en Huesca. Sus fuertes muros de piedra reflejan parte de su personalidad. Otra sugerencia para un capricornio es visitar San Juan de la Peña en cualquier época del año donde se unen naturaleza y patrimonio.

Acuario: la ruta del silencio por Teruel

63 kilómetros de recorrido por pueblos tranquilos del Maestrazgo turolense de Gargallo a Cantavieja. Heraldo

Acuario. ♒ Los acuarios son intelectuales y trascendentes. Nacidos entre el 20 de enero al 18 de febrero, les gusta huir de las multitudes. Por eso, una opción para perderse en un destino sin gente es la Ruta del Silencio de Teruel que recorre los pueblos del Maestrazgo como Cantavieja o Gargallo. La escapada ideal para un acuario.

Piscis: relájate en el balneario de Jaraba

Balneario de Alhama de Aragón. Laura Uranga

Piscis. ♓ El signo zodiacal de los nacidos entre el 19 de febrero al 20 de marzo está regido por Neptuno, el dios romano del mar que les imprime un carácter sensible y altruista. La influencia de este signo acuático hará que encuentren paz y relajación en las aguas de balnearios como Jaraba. Otra opción muy recomendable, especialmente en verano, es bañarse en cualquiera de las pozas o piscinas naturales que se encuentran a lo largo y ancho de toda la comunidad.