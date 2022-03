El pueblo de Aragón que te lleva a Roma en Semana Santa

La historia del imperio romano y el inicio de la cristiandad están unidas desde hace dos milenios. Según cuentan los textos sagrados, Roma persiguió al Mesías, considerándolo un peligroso revolucionario que podía costar al imperio su dominación de Judea, aunque el sanedrín judío fuese el órgano condenatorio que llevó a Jesucristo al monte Calvario y la muerte, en un juicio lleno de irregularidades contra las propias leyes judías. Poncio Pilato, el prefecto de Judea y máximo gobernador de esta región romana, se lavó las manos ante la decisión del tribunal judío y, por tanto, también fue responsable de la ejecución del profeta de Nazaret.

En Used (comarca del Campo de Daroca) hace mucho frío en invierno, pero cuando llega la Semana Santa mejora considerablemente la meteorología. No obstante, en los dos últimos años no se ha podido celebrar del modo tradicional, ni seguir por tanto la costumbre reiniciada en 2007 por la Asociación de los Soldados Romanos de Used; la procesión con los soldados romanos comenzó en 1911 y siguió hasta los años 50, cuando se descontinuó por decisión del párroco local. Diez años más tarde, en 2017 la Semana Santa de Used fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón por el gobierno autonómico.

La Semana Santa en Used, un espectáculo digno de verse

Esta asociación está dedicado a recuperar la Semana Santa tradicional con una representación que incluye a casi 100 personas entre intérpretes, colaboradores en diferentes funciones, músicos y cofrades. Se recuperaron trajes a partir de ilustraciones y viejas fotografías desde 2006, y al año siguiente salió la primera procesión. El Jueves Santo se escenifica el prendimiento de Jesús, seguido de misa solemne y procesión; hay varias estaciones en la caminata, y en cada una se suman más personas. Algunos de esos personajes bíblicos incluidos son las sibilas, Simón de Cirene, la reina Ester, el rey David, Moisés, Abraham e Isaac.

El Viernes Santo hay viacrucis y otra procesión, donde los soldados romanos tienen una participación especial. Trece ediciones avalan el éxito de esta apuesta en un pueblo que figura entre los más elevados de la provincia de Zaragoza, casi limítrofe con Teruel y muy próximo a la laguna de Gallocanta, de la cual ya se han marchado las grullas. En el pueblo hay ganas de volver a disfrutar de esta procesión tan romana, aunque se quiere mantener la precaución hasta el último momento, por si se diese cualquier situación que pudiera comprometer la celebración de la fiesta.

Qué ver en Used

La población puede presumir de una serie de casas solariegas que llaman la atención; el proyecto de recuperación de jóvenes arquitectos establecidos en el municipio es una de las cosas que han puesto en el mapa regional e incluso nacional al pueblo de Used. Un palacio barroco inconcluso y la iglesia de San Pedro y San Pablo, del siglo XVI, son otros dos alicientes para los amantes de la historia que se acerquen al pueblo, así como la nevera y la Fuente Vieja. A las afueras del pueblo, la hermosa laguna de la Zaida (de agua dulce) es destino de excursiones y una magnífica vista al atardecer en los años en que no se cierra la compuerta que permite su llenado natural, convirtiéndose en esos años ‘secos’ en terreno de cultivo.

