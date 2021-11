De marcha loca por los montes y senderos de Daroca

José Moreno es el presidente del Club de Montaña Daroca, María José Rivarés es técnico de deportes de la Comarca de Campo de Daroca y Rosana Ojuel trabaja en el departamento de Turismo de la misma institución. Entre los tres hay una sinergia de voluntades que suele derivar en muchas iniciativas de interés, y el deporte es sin duda el nexo común. José tiene 65 años y es montañero por naturaleza, como su hijo Daniel, una verdadera figura de este deporte con éxitos notables a nivel internacional, recordman de velocidad en cordada junto a Edu Marín en el ascenso a la famosa pared La Esfinge de Perú, en 2013; junto a Sara Agustín es la punta de lanza competitiva de una organización modélica en cuanto a entusiasmo y desempeño.

"Tratamos de conjugar el deporte con la promoción de nuestra comarca –explica José, , andaluz de larguísimo arraigo en Aragón– y lo hacemos con un punto aventurero. Llevamos adelante todo tipo de actividades de montaña, desde salidas al Pirineo hasta senderismo local, escalada vertical… mantenemos una escuela de escalada desde en el 94 que está entre las más laureadas de Aragón y España, con grandes talentos además de mi hijo Dani y de Sara, los coleccionistas de títulos".

El club tiene impacto en comarca limítrofes como el Jiloca y Calatayud, pero naturalmente lleva la palabra Daroca grabada a fuego. "En nuestras instalaciones –explica José– hay buen espacio, y por eso hemos podido montar allá un rocódromo en condiciones, que tiene referencias a todos los pueblos de la comarca y lugares icónicos, como la Puerta Baja de Daroca y los torreones, las grullas de Gallocanta, el Santuario de Herrera... además, hemos tenido un incremento notable de participación en nuestras actividades recientes".

José revela que "también hacemos salidas semanales de BTT y una trail anual en marzo; lo de 2020 fue tremendo, porque estaba programada para el 22 de marzo y ya sabes lo que pasó el 14 de ese mes. Este año tampoco pudimos llegar a tiempo, ni nos lo planteamos, pero en 2022 confiamos en que no haya problemas con la carrera; ya la estamos preparando, sería el sexto año de celebración. Nos encargamos de diseño, balizamiento, logística… nos visitan más de 300 personas ese fin de semana. Hacemos una maratón con pocos inscritos y una 15K donde están la mayoría de los participantes".

El club tiene actualmente 166 miembros. "Con tanta gente, el trabajo de oficina ya empieza a ser tan grande como el deportivo –apunta José, con una sonrisa– y es que entre los miembros figuran 30 alumnos de la escuela de escalada, que van desde los 8 años a los 18. Cualquier edad es buena para iniciarse en el deporte, yo empecé de muy crío; con la montaña es verdad que arranqué más tarde, tendría ya unos 20 ó 21 años cuando empecé a hacer tresmiles. Luego nos vinimos aquí a vivir y el club se fundó a principios de 1990. Tenemos media montaña, la mayor altura aquí es el pico Almenara en las inmediaciones de Used, con 1.438 metros, pero el entusiasmo no falta. Además, con las instituciones hay muy buen entendimiento".

En cuanto al senderismo en la zona, José disfruta con la diversidad de opciones. "Hace algunas semanas hicimos una excursión muy bonita por Las Cuerlas, y en el pinar de Daroca hay paseos excelentes con muchos aficionados y las ‘tracks’ en Wikiloc. El pico San Quílez desde la Val de San Martín también está bien; tratamos de que los paseos no sean demasiado largos, para no desanimar a los asistentes".

“Desde Turismo se ha entendido que el deporte es una baza muy grande”

María José Rivarés abunda en la iniciativa de la Ibérica Bike & Trail (ibericabikeandtrail.es), la estrella del programa comarcal actual. "Es un proyecto materializado por los departamentos de Deporte y Turismo de la Comarca, con la colaboración de varios clubs deportivos y personas involucradas en el mundo del deporte local. Se trata de un gran centro de entrenamiento al aire libre, con rutas de ciclismo en carretera, BTT y ‘trail-running’, siendo estas últimas aptas para senderismo. Con la BTT ya llevábamos bastante tiempo, y se lanzó el proyecto en conjunto con esta denominación para unificar esfuerzos".

La técnico de la Comarca explica que el proyecto se hizo realidad el pasado mes de abril. "Hay una buena señalización en la BTT, amén de tres puertos de montaña en carretera. Las de ‘trail-running’ no están señalizadas a idea, solamente se ha colgado el ‘track’ para que aquellas personas que quieran seguirlas se las pongan en el reloj o el móvil y las sigan; no queremos llenar el monte de palitroques, ten en cuenta que solo con el ‘trail’ salen casi 500 kilómetros en total. Como mucho se señalizan los cruces, para ayudar al correcto seguimiento de la ruta en caso de duda. Queremos dar a conocer toda la comarca, no tiene el reconocimiento que merece; por ejemplo, yo soy de fuera, vengo de Bolea y había muchos puntos de esta comarca que no conocía previamente, y que tienen mucho potencial".

Un Font Romeu a escala

La estación de esquí gala es destino habitual de ciclistas, esquiadores de fondo o atletas que buscan los beneficios de la preparación en altura;en este caso, los 2.000 metros pirenaicos. Daroca se queda más baja, claro, pero la altitud media de la comarca es otro factor a tener en cuenta por las escuadras deportivas profesionales. "En Daroca –señala María José– hay muchas rutas que rondan los 1.100 o 1.200 en las cumbres… aquí se puede venir a entrenar en pretemporada, o antes de una gran cita deportiva, para ganar fondo y oxigenar el organismo. Cubel, por ejemplo, es el municipio más alto de la provincia de Zaragoza, hay un punto geodésico que lo marca con sus 1.111 metros".

Una zona que engancha

A Daroca se viene a ver las murallas, los Corporales de Daroca, los pasteles de Manuel Segura, los Festivales de Música Antigua, las pastas Romero… y su naturaleza. "Desde Turismo se ha entendido que el deporte es una baza muy grande -explica Rosana Ojuel- y en la comarca tenemos mucho más patrimonio natural que arquitectónico. No hay empresas de turismo activo, pero las asociaciones tienen mucha fuerza y el Club de Montaña es un buen ejemplo".

Rosana quiere más. "La idea es que la gente venga y se quede a hacer visitas de más de un día, con el deporte y la Ibérica Bike & Trail como otro aliciente; tenemos Anento, la laguna de Gallocanta que está preciosa ahora, las Hoces del Río Piedra y otros lugares conocidos de la comarca, pero hay 35 pueblos aquí para descubrir en viajes de fin de semana completo".

El Pasaporte Senderista, un sano instrumento de fidelización

La Comarca también está orgullosa de su Pasaporte Senderista, proyecto que anima a explorar más de una ruta cada año. "Lleva nueve ediciones; se proponen tres o cuatro andadas anuales, con la idea de llegar a todos los municipios de la comarca; hay muchos darocenses que quizá no han ido nunca a Villar de los Navarros, Gallocanta o Anento, aunque parezca mentira".

"Cada año -explican María José y Rosana- coordinamos con ayuntamientos que quieren colaborar con nosotros y organizamos una andada con inscripción; la primera fue en Murero, y ahora rondamos los 120 participantes de media. Empezamos hace unas semanas en Las Cuerlas, en diciembre vamos a Torralbilla y en febrero a Villar de los Navarros. Entregamos un papelito con las andadas y se va sellando; por cada sello tienen un mayor descuento en la marcha anual".

Las inscripciones se hacen a través de Rock The Sport, valen cinco euros y se regala una camiseta a cada participante, además de bocadillo y refresco al acabar, por cortesía de cada ayuntamiento; no se admiten inscritos el mismo día de la andada". El bar local, lógicamente, se aprovisiona ese día para atender a los visitantes, con lo que ese día hace una caja muy decente.

Artículo incluido en la serie 'Aragón es Extraordinario'.