En el Matarraña Team ponen el turbo con energía limpia

El Matarraña Team es un club deportivo de trail (carreras pedestres en orografía compleja) y otros deportes de montaña en la comarca del Matarraña. Se fundó en 2019, tras un año dándole forma a la idea. Carlos Jávega preside el club y es de Valderrobres. «También soy preparador físico, corredor y patrocinador», aclara sonriendo, pero sin bromear. Ejerce todas esas funciones. Ángel Antolín, de Monroyo, es el vicepresidente, y también corre. Javier Moragrega, miembro de la junta del club y patrocinador, es de Beceite.

"El club -explica Carlos– surge por el impulso de tres amigos; queríamos compartir kilómetros y carreras llevando la misma camiseta. Antes íbamos a las carreras, nos saludábamos al ser de la misma zona... y siempre quedaba la idea de formar algo juntos. Finalmente aterrizamos la idea en 2019. Ahora somos 50 miembros del club, de los cuales hay 40 corredores activos, aproximadamente".

Aunque el Matarraña Team compite con pasión, su intención última es formativa. "Queremos hacer una escuela, ya tenemos corredores muy jóvenes que se han animado. Se trata de transmitir nuestra pasión por el territorio, por estos deportes; queremos dar las herramientas a los niños para que sepan salir a la montaña, y conozcan cómo trabajar la carrera; además, la idea es que adquieran estos conocimientos en su propia localidad o comarca, porque la naturaleza de nuestro deporte no exige ir a ningún sitio concreto, y el Matarraña es idóneo para las trails, el duatlón y las carreras en general».

A mucho incondicional del trail le van las cuestas, y aunque Javier dice que sus favoritas son las cuestas abajo, Carlos y Ángel corroboran esa querencia por la dificultad. «Le vamos a hacer un vídeo bajando, que también hay que aprender –bromea, ahora sí, Carlos– pero sí, la verdad es que ir para arriba y correr rápido es un gran aliciente en lo personal. Ángel, por ejemplo, prefiere ir más a su ritmo, disfrutando del paisaje».

Apego al terruño

El Matarraña como concepto y territorio vuelve a aparecer en el horizonte de la charla; normal, cuando está presente incluso en las camisetas amarillas y negras del equipo. "De hecho, no solemos salir a entrenar fuera –apunta Carlos– y yo sigo aprendiendo; por ejemplo, no conocía Peñarroya ni Monroyo, hay zonas excelentes para entrenar allá que estamos descubriendo entre todos. Beceite es espectacular, pero en verano lo evitamos porque hay mucha gente".

La gente de Peñarroya 1300 apoya al club, como La Fábrica de Solfa, el Camping de Beceite o Embou, entre otros. Están identificando y marcando rutas de trail en su zona, empezando por La Buitrera (desde señalética a dobles vías y accesos) o la del pico de La Tossa, una maravilla no muy explotada turísticamente. En Beceite, la vuelta al pantano de Pena propone 27 kilómetros de gran belleza y dificultad moderada, ideales para entrenar. El Periganyol es un atractivo extra.

La afición se extiende cada día más."Tenemos –explica Ángel– gente de Valderrobres, Beceite, La Portellada, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Arens de Lledó, Lledó, Mazaleón, alguno de Calaceite y Cretas… y a ver si se animan de los pueblos que nos faltan. Vamos moviéndonos más por el otro lado de la comarca. Hacemos quedadas en diferentes puntos y el que es de esa zona propone una ruta al resto; es un modo de dar a conocer tu zona a los demás, y cuando gusta, un motivo de orgullo".

"El ánimo y las ganas de lanzar el mensaje nos auparon hasta Teruel"

"La culpa fue de Javi", dicen Ángel y Carlos. "No, no, de ellos", replica el aludido. Lo cierto es que los tres representantes del Matarraña Team se pasan gentilmente la bola sobre la paternidad de una iniciativa que puso en el mapa al club hace cuatro meses. Javier detalla finalmente el particular. "A ver, desde pequeño me ha gustado mucho el GR-8, creo que es un sendero excelente, transversal a la provincia de Teruel. Hace unos meses estaba especialmente cabreado con la situación de la provincia y el mundo rural, tenía la sensación de que no se estaban haciendo las cosas bien en general, tampoco en la pandemia. Así que se me ocurrió hacer una Ruta por la Dignidad Rural, y llamé a estos dos para ver si se animaban".

"A mí me llamó, sí -puntualiza Carlos- y me dijo literalmente que estaba harto, por decirlo finamente: que nos fuéramos a correr. Así que partimos el GR-8 en cuatro etapas, 250 kilómetros en total, entre el 8 y el 11 de marzo; el último día hicimos 50 kilómetros en bici por la vía verde hasta Teruel".

El trayecto arrancó en los puertos de Beceite y llegó a La Puebla de Valverde, y de ahí a Teruel en bicicleta, a la sede de Teruel Empresarios Turísticos, para leer los manifiestos recogidos en el camino. Las paradas intermedias fueron en Aguaviva, Mirambel y Valdelinares, con una media de 10 horas diarias corriendo desde las 7.00. "Lo importante era hacernos escuchar. A pie de camino, la respuesta de la gente fue muy buena… cuando veíamos a alguien, que no era fácil, aunque es verdad que al llegar sí notabas el apoyo, pero lo de la España vacía es literal", apunta Ángel.

En la primera etapa, los tres esforzados contaron con la compañía de más gente del club. "La segunda la completamos Carlos y yo por problema laboral de Ángel –explica Javier– que solo pudo hacer los 20 primeros kilómetros, y fue duro. Por la noche estábamos algo desmoralizados, Ángel nos preguntó al llegar qué había pasado, qué nos habían hecho… y es que ni vimos un pastor durante varias horas. Quizá no estábamos perfectamente preparados, pero el ánimo y las ganas de lanzar el mensaje nos auparon".

Ídolos y referentes

Kilian Jornet es un espejo en cuanto a preparación y rendimiento. «Nos gustaría perseguirlo un rato, sí, por curiosidad», apuntan Carlos y Ángel. "Pues yo tengo otros ídolos, son estos dos –apunta Javier– porque son unos fenómenos, porque al final es la gente sencilla la que muchas veces marca la pauta".

No es la primera vez que los muchachos del Matarraña Team se meten en ‘fregaos’ de altura. "Antes de este reto –corrobora Ángel– Carlos estuvo recorriendo la península junto a un chaval con leucemia". «Fuimos de Avilés a Málaga, hace cuatro años de aquello; queríamos homenajear a Pablo Ráez, el chaval malagueño que tanto peleó contra el cáncer. El reto aquí era hallar donantes de médula y concienciar sobre el proceso; yo mismo me hice donante», precisa Carlos. También hubo venta de dorsales virtuales a 5 euros, dinero destinado a la logística básica de la aventura y a la plataforma ‘Defensa de los Paisajes de Teruel’, que recibió 1.666 euros de este esfuerzo solidario.

Un coleccionista de títulos y mentor de ilusiones ajenas todo el año

Carlos Jávega tiene un palmarés apabullante. Es subcampeón del mundo de duatlón en mayores de 30 años, bronce europeo en duatlón sprint, campeón de España de duatlón cross y subcampeón en sprint. Entre las féminas del club, Marina Albesa es una garantía de entrega y resultados, siendo los podios su hábitat natural en el concierto aragonés. Son dos nombres en medio de un nutrido grupo de atletas del club que destacan en sus categorías.

Hace mes y medio, en el campeonato de Aragón de clubes en Teruel, el Matarraña Trail se hizo notar. «Fuimos de los clubes más numerosos; estamos creando marca». En la tercera semana de junio, en Luesia, el Matarraña conquistó las Altas Cinco Villas con una plata y cinco bronces en los campeonatos autonómicos individuales de montaña en 10, 17 y 24 kilómetros.

«El futuro está ahí, hay ganas y proyectos –proclaman a tres voces– porque además de la escuela queremos hacer algo que relacione el turismo y el deporte, y organizar una carrera». «Cuando tenía 14 años –reitera Carlos– no me habría venido mal que alguien me hubiera animado a correr por el monte; ahora tengo 31, Ángel 27, nos toca ayudar a los chavales. Y Javier, con 49, nos ayuda a nosotros».

Artículo incluido en la serie 'Aragón es extraordinario'.