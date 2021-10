En Luco de Jiloca, Laura y Roberto, pasan del escenario al huerto

Nacidos ambos en Zaragoza, donde juntaron sus caminos personales y profesionales, Roberto Montañés y Laura Ruiz son músicos y residentes en Luco de Jiloca, pedanía de Calamocha con mucha historia, un carnaval sin parangón en la provincia de Teruel y un paisaje singular que exuda belleza y autenticidad. La pareja tiene un hijo de cinco años, Ari, y conjuga su apuesta por la vida rural al uso (huerto, charletas en el teleclub, idas y vueltas al cole del chaval, echar una mano a los vecinos mayores) con el brillo de los escenarios, que en su caso va de los más egregios a los que, tirando a sencillos, se llenan de luz con el vendaval de sus canciones. Comparten grupo con otra pareja amiga en Los Ases del Jiloca, que se han presentado este año, y Roberto (de amplio pasado guitarrero, con los jocosos Berzas como proyecto estelar en la memoria reciente de la tierra) es parte fundacional y activa del dúo Los Gandules.

"Lo de neorurales no nos lo quitamos después de cinco años aquí, y aunque duremos 20 –reconoce Roberto–". Tienen huerto, gallos, embotan tomate, se han aprendido el nombre de los barrancos del término… ahí están, integrados. "Ya no me compro guitarras, me cogí una desbrozadora y una motoazada; no era plan de seguir pidiéndola prestadas para el huerto".

Roberto Montañés, en el huerto de su casa, con la desbrozadora. Laura Uranga

El músico cree que "hay mucho por aprender aquí; los vecinos se nos ríen mucho, claro, y nos encanta. Creo que están contento con que hayamos venido, y nosotros lo estamos por haber elegido Luco. Ari, nuestro hijo, también está feliz aquí; tiene cinco años y Luco es lo que ha conocido, ya quiere montarse un grupo, ser batería y también futbolista. Ya ves todos los balones que hay por el jardín, y eso que al principio no le hacía mucha gracia".

Lo mejor de vivir en un pueblo pequeño es la tranquilidad. En eso están los dos de acuerdo, aunque tampoco caen en discurso facilón; echan cosas de menos. "Se hace una piña muy extraña –explica Roberto– porque en la ciudad te relaciones con amigos y gente de tu edad, y aquí tienes a todo el mundo, te ayudas unos a otros y eso te ayuda, valga la redundancia". "A ver, con la pandemia de por medio las últimas sensaciones han sido raras para cualquiera –explica Laura– pero antes de que llegara el confinamiento tuve un momento de crisis, de necesitar un concierto y un cine al menos una vez al mes o me tiraba por la ventana. Roberto se va muchos fines de semana a actuar por toda España, aquí estás muy a gusto con los amigos en el bar, pero cuando te hartas, lo llevas crudo –ríe– aunque vaya, aquello pasó, y hay tantas cosas buenas que compensa".

La vocalista sonríe al decir que "nos lo montamos muy bien aquí, y estamos relativamente cerca de todo, tanto de Zaragoza como de Teruel y hasta Valencia. Además, ya teníamos amigos por aquí antes de venir, lo contrario es más complicado, a veces no te haces al sitio, ya hemos visto gente venir y marcharse".

En el huerto se reparten las tareas. "Laura es más de plantar y yo de desbrozar y cosechar, en el fondo es un poco como barrer, hay algo que me atrae en ese ruido, pongo la mente en blanco y es como ese ruido blanco para dormir a los niños. Cuando tengo todo lo nuestro hecho, me ofrezco voluntario a los vecinos, voy yo mismo en vez de prestarla. Pensé en sacarla al escenario y hacer un solo de desbrozadora, no me he atrevido pero acabare haciéndolo. Mientras tanto, mira qué tomates… y van saliendo cosicas por ahí, aunque hay que tener ojo con las plagas".

El dúo sale a la calle para posar con micro y guitarra, y se acerca un Panda rojo. "Ahí está, no podía fallar –apuntan– porque da la casualidad de que siempre viene cuando estamos grabando algo con la tele, haciendo fotos... es casualidad, el hombre pasa por aquí y nos encuentra en la calle, debe pensar que nos pasamos la vida aquí –ríen los dos– y quizá tiene razón".

Los Ases del Jiloca y sus corridos mexicanos con aroma turolense

Cuando Laura y Roberto vinieron a Luco ya andaban por la zona otros dos zaragozanos artistas, Chabi Crespo y Elena Martínez. "Chabi toca el acordeón –revela Laura– y varios instrumentos habituales en el folclor aragonés, se ponía a tocarlo cuando hacíamos cenas. Convencí a Roberto de que se trajese la guitarra para armar un poco de lío, porque no le suele gustar sacarla cuando no está en el escenario, y se animó". "Empezamos a probar un poco con sonidos –cuenta Roberto– y resulta que a él le gustan mucho los corridos mexicanos y el cajún, a mí también me va eso, así que tiramos por ahí y fueron surgiendo canciones".

Chabi tenía otro grupo antes, Los Jaques de la Sierra, que ya contaba con un buen repertorio de narcocorridos con letras de gente de la zona. "Con los Ases hacemos también eso, letras con personas de por aquí, a veces con sus nombres, otras sin mentarlos directamente; tenemos una para la que llevaba antes el teleclub, otra para unos ladrones de ajos, Chabi conocía el caso de un secretario que fue dejando pufos por ahí, y que se llevó otra canción… en fin, por ahí van los tiros en nuestro primer disco, ‘Teleclub’, que acaba de salir".

En el álbum aparece varias veces otro personaje, el Huracán de la Rambla, que hizo un atraco en Báguena con tiritas en la cara para ocultar su identidad, entre otras cosas curiosas que incluyen una detención en el coche de línea. "Hay cosas noveladas en el resto del disco, pero también quisimos incluir una segunda parte de su historia, que se pone algo épica; al final le pusimos a cruzar la frontera, que vendría a ser el puerto de Paniza. Quizá vuelva algún día".

Los Gandules, el divertido ‘tour’ de nunca acabar

Roberto es el 50% de Los Gandules junto a Santi Díaz, y el dúo sigue recorriendo España tras dos décadas de éxitos, a veces con banda, otras por su cuenta y riesgo, siempre ataviados con batas de casa, con el sofá en el ‘rider’ de cada concierto como escenografía y ‘quinto Beatle’. Hace solamente unos días llenaron la que desde hace tiempo es una de sus salas fetiche, la Galileo Galilei madrileña, donde una vez sacaron al escenario al baloncestista Fernando Romay, que protagoniza una de las letras del grupo. Laura, con su ‘alter ego’ Susan Vaga, sigue sumándose a las francachelas de Tobo y Dun Gandul cuando pasan cerca de Luco.

"Este verano –dice Roberto– ha habido una especie de eclosión muy loca de Los Gandules en Teruel, de los veintitantos bolos de julio, agosto y septiembre, 15 han sido en la provincia, por todas las zonas, desde Albarracín a Utrillas, Mora de Rubielos, San Martín, Calamocha y varias de sus pedanías, Monreal, La Hoz de la Vieja… muy bien. Los ayuntamientos se han gastado el dinero de las fiestas en temas culturales, se nota". "Con el niño –explica Laura– hemos ido también a muchas actividades en toda la zona, autocine en la explanada de la ITV y magos incluidos. Pusieron ‘Grease’ allá, muy propio".

Santi inició su proyecto De Usted, con disco debut este año; con Roberto integrado en Los Ases, han sacado tiempo para ultimar un nuevo trabajo de Los Gandules, que saldrá en breve; lo quieren tener listo en noviembre. "La portada del disco de Santi tiene mucho rollo, dice que la soñó, como McCartney. El disco es muy bueno, ha cogido canciones que tenía escritas hace tiempo, otras han salido ahora... estamos en todo a la vez, y muy bien. Tenemos una sensación de refrigerar el día a día con estos otros proyectos, porque con Los Gandules la cosa es intensa, divertida pero exigente; también colaboramos con Radio Nacional, una experiencia muy positiva que disfrutamos mucho".

Artículo incluido en la serie 'Aragón es Extraordinario'.