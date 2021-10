San Martín del Río se viste con sus mejores galas

En San Martín del Río hay una cultura de vino que se remonta a tiempos muy pretéritos.El Trasiego es un museo familiar (los Marco son sus impulsores y propietarios) situado en la antigua Alcoholera dl Jiloca, con impresionantes ejemplares de cubas y cántaros con siglos de antigüedad. Abrió en 1993. Años después, en 2015, se sumó al club museístico local un majestuoso ejemplar de entidad pública, de gran tamaño y rico contenido, que se sitúa justo a la entrada del pueblo: el museo Etnoenológico.

Agustín Gil es el concejal de Cultura desde 2019. "El Museo Etnoenológico es un verdadero gigante. Se hizo en la antigua cooperativa de vino del pueblo con fondos FITE, en varias fases. Queda por materializar la última, de hecho; se centraría en poner a la entrada un restaurante con tienda. Se cuenta con una vivienda en la planta de arriba que se le ofrecería a la familia que lo gestione".

El museo tiene una exposición permanente de utensilios de labranza y objetos típicos de las casas, un impulso etnográfico presente en muchísimos pueblos de Aragón que aquí se eleva a la máxima potencia, con una variedad de objetos muy rica y espacio de sobra, lo que facilita su lucimiento. También hay una muestra de hierro forjado con obras de José María Llop (autor del fino mural que adorna el lateral del edificio más cercano a la carretera), otra de fotos antiguas en el piso superior, que se ha ido nutriendo de los aportes populares, y el Museo de Indumentaria Aragonesa de María Pilar Gazulla Montero al fondo de la nave, la joya de la corona en este espacio.

La cosa no queda ahí, ni mucho menos. En el Etnoenológico también hay actualmente un espacio dedicado al talento de Carmen Vasco en el mosaico. Carmen es profesora en el instituto de Daroca, que es el centro de referencia para los niños de San Martín cuando llegan a la ESO; licenciada en Bellas artes y zamorana de nacimiento, no tiene ulterior conexión con el municipio que hoy alberga su arte, más allá de la afectiva y el respecto que le profesan sus alumnos. En la muestra recrea rostros famosos: destacan la Gioconda y Marilyn Monroe.

María Pilar Gazulla, por su parte, es el gran orgullo vivo de San Martín del Río, una consideración de consenso ante la grandeza de sus aportes y el afecto recíproco que mantiene con el pueblo del que es hija. Ha vivido en Cataluña buena parte de su vida; tiene un gran historial jotero y una singular habilidad para el corte y confección, que le ha llevado a completar una colección permanente de trajes sin parangón en la zona del Jiloca, y que destaca igualmente en todo el contexto aragonés.

María Pilar sigue añadiendo creaciones año tras año a esta muestra permanente de su arte. "Este año –revela Agustín– la exposición temporal de trajes está dedicada al entorno oscense, con sus diversas manifestaciones. El año próximo será Teruel la protagonista, y en 2023 le tocará a Zaragoza. María Pilar lleva diez años trabajando esta colección, y cada año cambia escenografía y trajes". En el repaso a la tradición de este año hay trajes de Fraga, Bal de Chistau, Serrablo, valle de Tena, de Jasa, Ansó, Hecho y Alto Ribagorza, entre otros.

La relevancia de la generosidad

Agustín hace hincapié en la figura de María Pilar y el calado de su familia en el pueblo. "Su padre Joaquín, oriundo de Hospitalet de Llobregat, fue uno de los joteros más importantes de Aragón, premio ordinario y extraordinario en el Certamen de Jota; su madre, Pilar Montero, es de San Martín. El matrimonio emigró a Badalona y allí montaron una academia. María Pilar ha dedicado su vida a la jota, y cuando se jubiló pensó en este proyecto. Que hayamos podido verlo hecho realidad es una alegría grande para este pueblo".

En los laterales de su espacio museístico dentro del Etnoenológico hay indumentaria jotera variada, desde mantones a cachirulos. "Cada año viene y renueva el material; además, imparte cursos, hace desfiles con las chicas del pueblo… de todo; ahora vive en Formentera, pero tiene una casa alquilada en el pueblo y viene todo lo que puede, porque dice que aquí carga las pilas. Además, ha mostrado talento en otras áreas, siempre inquieta por retar a sus límites; formó parte del primer equipo femenino de fútbol del F.C. Barcelona, con Ramallets de entrenador. Hace poco le hicieron un homenaje por esta faceta en Cataluña; tiene múltiples reconocimientos del Gobierno de Aragón y también de la Generalitat". En cuanto a su padre Joaquín, hay que destacar que bailó una jota en la serie de la BBC conducida por la diva de la danza Margot Fonteyn; la rasmia de la rama más sonora del folclor aragonés siempre ha traspasado fronteras, incluso las más exóticas y remotas, pero esta muestra de que también conquistó a los británicos no deja de ser significativa.

La coda del discurso museístico

En el lado enológico del espacio hay que destacar una inmensa prensa de vino, además de diversos aperos. "Tenemos una sulfatadora antigua, un pequeño molino… también hay una buena muestra de simbología religiosa, botes de la antigua farmacia, además de la báscula que había en el matadero".

En añadidura a todo ese desfile de referencias, hay muestras temporales de instituciones, como la de este año dedicada a la jota; está promovida por la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza; desde guitarras a trajes. "No quiero olvidar el gran orgullo que se siente aquí por nuestra Ronda, que los entendidos sitúan entre las mejores de Aragón, si no la mejor. Los que rondan no son profesionales, sino gente del pueblo que ha aprendido desde la infancia; puede ir cualquiera y tocar su instrumento, es algo abierto. Tuvo su periodo complicado hace unos años, pero una asociación formada por gente joven la revitalizó. Se han sacado discos, libros, se ha actuado en televisión y se va por los pueblos a tocar". La Ronda sigue unas pautas a la vieja usanza canta a las mozas solteras del pueblo presentes en la fecha señalada, independientemente de su edad, y a las ausentes se les canta el día de Santiago, con el apoyo habitual de la charanga de Daroca.

Artículo incluido en la serie 'Aragón es Extraordinario'.